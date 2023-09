Chystá se Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion, pokračování úspěšné stolní adaptace populární videohry

21. 9. 2023 9:07 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

O kvalitách stolní adaptace Horizon Zero Dawn: The Board Game se dá vyjádřit různými způsoby. Podle mého by mnoho z nich nebylo příliš pozitivních a osobně bych hru zařadil mezi projekty Steamforged Games, jež staví hlavně na značce, nikoliv na herním zážitku (za pravdu mi ostatně dává i Petr Vojtěch v naší videorecenzi).

Značka nicméně prodává, proto se adaptace u studia může zařadit mezi ty nejúspěšnější. A kde je úspěch, tam je prostor pro pokračování, které bylo čerstvě oznámené. Nese jméno Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion a Steamforged s ním opět hodlá zaútočit na Kickstarter.

Jde o novou hru, která sice bude stavět na základech svého předchůdce a využije třeba systém soubojů, ale současně posune zážitek zase trochu někam jinam. První velkou změnou je vyprávění nového příběhu. To chtěli tvůrci přinést už v předchůdci, avšak kvůli zasazení nemohli.

V případě dvojky už ale studio díky úzké spolupráci s Guerrilla Games vytvořilo nový příběh, který předchází událostem videoherního Horizon Forbidden West a zapadá do oficiálního kánonu. Pojednává o hrozbě, jež může rozbít těžce vydobytý, křehký mír mezi tenakthskými klany Zapovězeného západu. Bojovat s touto hrozbou budete v roli maršálů jednotlivých klanů, s nimiž prozkoumáte nové prostředí, získáte potřebné vybavení a splníte nebezpečné úkoly. Také se střetnete s novými stroji s unikátním chováním a výzvami.

S touto premisou se rovněž pojí skutečnost, že se ze semi-kooperativního zážitku posuneme k plnohodnotné spolupráci, která bude klíčová pro úspěch. Změna s sebou přirozeně přinese několik nových prvků, včetně systému kooperativního plížení. Více detailů se o nich dozvíme v průběhu října v sérii představovacích článků. Velký důraz bude kladený na průzkum i rozhodování, které přímo ovlivní herní mechanismy a příběh.

Ke spuštění kickstarterové kampaně dojde 21. listopadu, což vám samozřejmě ještě připomeneme. A jestli jste majiteli prvního dílu, tak můžete počítat s bezplatným balíčkem, díky němuž můžete v Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion používat figurky a nepřátele z Horizon Zero Dawn: The Board Game.