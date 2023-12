Nový formát Timeless vám umožní hrát úplně každou kartu v Magic: The Gathering Arena

18. 12. 2023 9:01 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Karetní hra Magic: The Gathering nemá nouzi o velkou spoustu věcí, herní formáty nevyjímaje. A týká se to i digitální odnože Magic: The Gathering Arena, která vedle formátů Standard, Historic, Explore, Brawl či Alchemy nově nabízí také Timeless.

Jak už název napovídá (tedy „nadčasový“), s tímto formátem si zahrajete s úplně každou kartou, která kdy vyšla (a vyjde) v Areně. Původně měl tento úkol obstarat už Historic – ten se ale vyvinul a je Wizardy mnohem hlídanější.

Je tak hlídaný, že jsou v něm už předem zabanované takzvané fetch landy z edice Khans of Tarkir, tedy země, které obětujete pro vytažení jiné země z balíčku, čímž se vám pěkně pročistí a sníží se pravděpodobnost příchodu země v pozdější fázi partie.

Tvůrcům ale přišlo líto, aby se tyto legendární landy nedaly v Areně vůbec hrát, což přispělo ke vzniku nového formátu Timeless. Tím dalším důvodem byla velmi kladná odezva hráčů na speciální události Historic No Banned List a Historic Basically No Bans ze září a listopadu letošního roku, kde si hráči mohli zahrát s (téměř) libovolnými kartami.

Takže už teď můžete nažhavit Arenu a pustit se do stavby balíčku s použitím všech těch krásných kousků, na které ve vaší sbírce dosud jen sedal digitální prach. Nicméně i formát jako Timeless potřebuje nějakou tu kontrolu.

Na vyložený ban karty tu snad nikdy nedojde, ale už teď víme, že některé kusovky jsou i na takové volné hraní prostě příliš silné, takže musíte počítat se seznamem „omezených karet“. Pokud se karta ocitne na tom seznamu, znamená to, že ji kombinovaně ve svém balíčku a sideboardu můžete mít pouze v jediné kopii.

Už teď se startem nového formátu jsou na tomto seznamu tři karty: Channel, Demonic Tutor a Tibalt’s Trickery. Další budou jistě přibývat, ale musí jít o opravdu přesílené karty, případně karty, které hru činí nezábavnou.

A co se budoucnosti formátu týče, tak už teď víme, že si díky němu zahrajme v Areně s kartami třeba ze setu Modern Horizons 3 a s kartami z takzvaného Seznamu, který obsahuje speciální karty nacházené v Play Boosterech.