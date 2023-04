Northgard: Země nepoznané – recenze vikinského dobývání nebezpečných končin

17. 4. 2023 19:22 | Deskovky | autor: Jakub Špiřík

Před vámi leží nová neprobádaná země oplývající nejen surovinami, ale i nebezpečím. Jako náčelníci vyrážíte se svým klanem na zámořskou výpravu, kde vám do poklidného prozkoumávání budou házet vidle nejen monstra a divoká fauna, ale i konkurenční klany, které si chtějí podvolit novou zemi stejně jako vy...

Možná vám jméno dnes recenzované deskovky něco říká, zvlášť videoherním příznivcům. Northgard: Země nepoznané je totiž deskovková adaptace 4X strategie Northgard, kde se svými vikingy objevujete nové končiny a zároveň se staráte o jejich potřeby. A v deskovce tomu není jinak. Tento titul po úspěšné kickstarterové kampani zamířil i do obchodů a u nás ho zpracovalo a přeložilo vydavatelství Tlama Games.

Suroviny a kartičky

Na první pohled při rozložení na stole působí Northgard jako Carcassonne na steroidech, kde navíc používáte karty. A to přirovnání není tak úplně zcestné.

Země nepoznané jsou věrné své počítačové předloze, hlavně co se týče navozování atmosféry. Oproti originálu však osekávají a zjednodušují mechaniky a soustředí se hlavně na objevování a boj. Zjednodušení se týká i jednotek, protože ze všech různých zvědů, sběračů a lovců zbývají pouze bojovníci.

Všichni hráči se snaží zabírat a prozkoumávat Země nepoznané skrze pokládání čtvercových dlaždic s načrtnutý hranicemi, které na sebe musí navazovat s ostatními dlaždicemi. Ty pak tvoří uzavřená území, za která hráči získávají vítězné body za podmínky, že na nich stojí aspoň jeden jejich válečník.

Na jednotlivých územích také mohou hráči najít cenné suroviny na stavbu budov, vylepšování herního balíčku nebo na zásobení aktivních válečníků. Navíc tu jsou místa určená ke stavění různých staveb, které vám mohou generovat suroviny, vylepšovat herní akce, pomáhat při obraně nebo zajistit přísun vítězných bodů.

Všechno prozkoumávání, bojování a přesouvání se řídí balíčkem karet, který je díky speciálním klanovým kartám pro každého hráče unikátní. Během hry budou do balíčku karty přibývat, ať už půjde o kousky se silnými efekty, některé, co vám budou překážet, nebo dokonce takové, které vám budou ničit skóre.

Deckbuilding je překvapivě jedna z hlavních mechanik této hry a hráči podle toho řídí svoje tahy. Jako v každé správné hře tohoto typu budete mít možnost si svůj balíček vymazlit k dokonalosti dobíráním nových karet ať už ze společné nabídky, nebo těch klanových. Každý klan má kromě speciálních karet i akce, které mohou přinášet buďto slávu (vítězné body), či suroviny. Nebo taky můžou pozlobit protivníky.

Do akce!

Mezi základními akcemi karet jsou průzkum, verbování, pohyb a stavba. Při průzkumu pokládáte nové čtvercové dlaždice, rozšiřujete herní území a ideálně i uzavíráte svoje zabraná území, abyste získali vítězné body.

Akce verbování je přímočará: Na některé ze svých území položíte novou figurku válečníků. Někdy se může stát, že vám karta dovolí umístit jich více nebo máte na daném území stavbu, která vám umožňuje verbovat o jednoho vojáka navíc.

Při pohybu posouváte své válečníky po vyložených dlaždicích. Pokud se pohnete na neutrální území, je vaše. Pokud se však přesunete na území nepřítele, automaticky začíná boj. Ten se vyhodnocuje podle velikosti armády (počtu figurek), efektů staveb na daném území a s pomocí kostek, takže roli hraje i náhoda.

Poražená armáda nemusí být vždy zcela rozprášena. V bitvě jsou totiž rozhodující dvě statistiky – síla a počet mrtvých. Síla rozhoduje o vítězi a počet mrtvých znamená množství figurek, které musí daný hráč odstranit z herní mapy. A obě čísla se vyhodnocují nezávisle na sobě.

Poslední základní akcí je stavba, při které na předem vyznačená místa stavíte budovy. Hrací karty mohou ještě obsahovat speciální akce, které jsou přímo slovně popsané nebo můžou několik základních akcí kombinovat, případně zvyšovat jejich efekt.

zdroj: Vlastní foto autora

Ve hře se neustále střídají roky, které mají několik fází. Rok končí ve chvíli, kdy už hráči nemají v ruce žádné karty nebo pasují – odhodí všechny karty. Pak nastává fáze sklizně, kdy se z území a staveb inkasují suroviny a z uzavřených území vítězné body. Před začátkem dalšího roku ještě nastoupí zima, kdy musíte nasytit své bojovníky a zaplatit dostatečné množství jídla do banku. Čím víc budete mít vyložených bojovníků na herním plánu, tím víc budete platit. A když požadovaný počet nebudete mít, dostanete kartu, která vám nejen plevelí balíček, ale také sráží počet vítězných bodů. A navíc ji nemůžete zničit.

Hra obsahuje i volitelné rozšíření monster, které do hry přidává automatické protivníky. Jsou velmi podobní videoherní předloze: Odhalujete nové území a chcete ho zabrat, ale tamní vlčí smečka s tím, řekněme, agresivně nesouhlasí. I v deskové variantě nacházíte nová monstra při průzkumu. Medvěd, vlk, valkýra a draugr mají rozdílné efekty – někteří vám jen ztěžují život tím, že na daném území nemůžete sbírat suroviny, jindy vyhlazují válečníky nebo cíleně útočí na zabrané državy hráčů.

Všichni se navíc po každém roce pohybují napříč herním plánem. Rozšíření tak přidává zajímavé koření a představuje další starost, protože se nebudete obávat jen útoku spoluhráčů, ale i monster. Potvory se dají využít i na zákeřné taktiky, kdy cíleně způsobíte, že nemrtvá valkýra zaútočí na vašeho protivníka a vy se jen smějete. Bohužel s monstry přichází delší rozhodovací časy, průtahy a čekání. Samotné vyhodnocování pohybu bestií a jejich efektů je však přímočaré a rychlé.

Autoři deskové adaptace výtečně zachytili atmosféru předlohy i za cenu velkých mechanických řezů a povedlo se jim přinést ucelený epický zážitek na herním stole. Kdyby se na sílu snažili přiblížit počítačové strategii, byl by stolní Northgard už zbytečně složitý a čekání ještě úmornější. Vůbec mi nevadí ani absence sólo módu, protože hra by bez nějaké aplikace postrádala lidskou zákeřnost a nevypočitatelnost.

Severské vousy, copánky, sekery a nádhera

Northgard si bere vizuální styl ze své předlohy a dále ho rozvíjí. A to tak, že znamenitě. Jednotlivé ilustrace na kartách střídají drsné výjevy stylizovaných vikingů, zátiší vesniček a táborů působí klidným dojmem. Grafický design je též inspirovaný hrou a všechny části včetně ikon perfektně fungují i v deskové podobě. Všechno do sebe zapadá, vše je krásně čitelné, na první pohled je jasné, co kam patří, a tak je skvěle zpracovaná grafika nejen pěkná, ale i funkční.

Speciální pozornost zaslouží figurky. Bojovníci a bojovnice jsou sice všichni stejní, ale spolu se svými sekyrami jsou neuvěřitelně detailní, obzvlášť vzhledem k rozumné cenové relaci, v níž se deskovka pohybuje. K tomu si ještě připočtěte výtečně vyvedené figurky medvědů, vlků, valkýr a draugrů, kteří vám sice budou házet klacky pod nohy, ale na stole se na ně nebudete moct vynadívat.

Všechno je důmyslně složeno a nabito po okraj v krabici, kde oceníte i inserty pro jednotlivé herní komponenty nebo pro rozdělení různých typů karet. Malé pousmání vyčaruje pytlíček, ve kterém vězí pouze ukazatel současného roku, který vypadá trochu jako živočišné uhlí.

Velkolepé bitvy a sbírání jablíček

Při více hráčích se, pravda, může stát, že se ze hry stane simulátor čekání. Pokud máte svižného spoluhráče, zvládnete partii ve dvou za hodinu, s rozvážnými hráči se partie v pěti může protáhnout třeba na tři hodiny. Northgard má tak největší sílu v menších herních skupinách a s hráči, kteří se nebojí spontánních akcí a konfliktu.

Hra nabízí spoustu dynamických a turbulentních zážitků. To, jak přesně bude probíhat, velmi záleží na vašich spoluhráčích, protože některé partie budou mírumilovné a budete se starat jen o vymýcení monster. Jindy však může jít o bratrovražedný souboj, kdy se dva hráči mezi sebou perou, třetí zabírá území a čtvrtý vráží kudlu do nechráněných zad.

zdroj: Vlastní foto autora

I když se spojení všech mechanik může zdát ze začátku složité, hra je velmi přímočará a dá se rychle pochopit. Ve správné herní skupině, kde se hráči nebojí improvizovat, Northgard: Země nepoznané zazáří ve své velkoleposti a na partie budete vzpomínat ještě hodně dlouho.

Při hraní s rozvážnějšími hráči se ovšem hra stává čekacím simulátorem, a pokud hodláte hrát s lidmi, kteří špatně snášejí konfliktní hry, váš zážitek také nebude to pravé ořechové. Pokud však máte spoluhráče, kteří se nebojí servat na deskoherním stole jako psi, a máte rádi zamotané copánky či severní vítr, je Northgard přesně pro vás. A znát předlohu není vůbec nutné, i když povědomá atmosféra zahřeje u skandinávsky zkřehlého srdíčka.