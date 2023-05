Na pulty obchodů přichází nový micro set o 50 kartách pro Magic: The Gathering

10. 5. 2023 9:37 | Deskovky | autor: Michal Krupička

A je tu úplně poslední dozvuk phyrexiánské ságy hry Magic: The Gathering, který nese název March of the Machine: The Aftermath. A konečně se o něm může mluvit bez toho, aniž by k vám hodní pánové a dámy z Wizards of the Coast poslali několik nabručených Pinkertonů.

Herně tento set sice nepřinese nic nového kromě karet, ale příběhově jde o krásný epitaf, který je možná lépe zpracovaný než samotné finále hlavního příběhu. Karty jsou totiž silně vázané právě na události toho, co se stalo potom. Proto rovnou upozorňuji, že se v následujících odstavcích nevyhnu spoilerům, kterým se ostatně nevyhýbají ani samotné karty.

První, co je potřeba říct, je to, že Aftermath není klasický set. Je tedy hratelný ve všech formátech, má své boostery, ale nedá se draftovat. Jedná se o další nový produkt v nekonečné záplavě nápadů z marketingového oddělení naší oblíbené společnosti, která ho nazvala Micro Set! V čem se tedy liší? Je v něm menší množství karet, konkrétně padesát a neobsahuje žádné karty rarity common a vlastně ho tvoří „jen“ tři produkty.

Máme tu Epilogue boostery, které obsahují jen pět karet, z nichž jsou 1-3 karty rarity rare nebo vyšší a 2-4 spadají pod uncommon. Balíček garantuje jeden foil a jednu Showcase kartu s alternativním zpracováním a obrázkem. Tenhle booster vás vyjde na 85 korun. Pak jsou tu Epilogue sběratelské boostery, které obsahují šest karet, z nichž je 5-6 foilových a 4 vzácnosti rare nebo vyšší. Navíc je v balíčku garantovaný jeden foilový token a jejich cena je už 425 Korun.

A nakonec tu máme bundle, který v sobě má osm Epilogue boosterů, foilovou promo kartu, dvacet foilových zemí, dvacet obyčejných a počítadlo životů. Za ten zaplatíte 679 korun. Takže je i v edici o pouhých padesáti kartách opravdu z čeho vybírat...

No a co na těch kartách vlastně je? Příběh o tom, jak se Multiverse vzpamatovává z největší války, jakou kdy zažil. Na kartě Urborg Scavengers vidíme mrchožrouty, co se vylepšují pomocí mrtvých phyrexiánských vojáků. The Kenriths' Royal Funeral vás zase léčí a líže karty pomocí spalování legendárních bytostí z hrobů a další seslané zlevňuje.

Nutno zmínit, že během poslední příběhové části se Wizardi zbavili celkem velké porce vedlejších postav. Mezi nimi byl třeba i Tibalt, který tak už nikdy nesmaže svůj cejch nejméně užitečné karty planeswalkera v historii. Další se zase se smrtí a destrukcí vyrovnávají. Hlavní příběh micro setu sleduje na jedné straně Nissu s Chandrou a na druhé Nahiri. Všechny tři hrdinky se vyrovnávají s bolestí z války po svém.

zdroj: Wizards of the Coast zdroj: Wizards of the Coast

Tím se vlastně dostáváme k nejzajímavějším kartám setu – k legendárním bytostem. Protože velká část planeswalkerů ztratila svou Jiskru, tedy to, co z nich dělá planeswalkery, stali se z nich pouhé legendární bytosti. Trojice z nich představuje skvělou posilu pro tribal decky, což jsou balíčky založené na konkrétním typu bytostí.

Nissa, Resurgent Animist přidává manu, kdykoliv přijde jejímu vlastníkovi země do hry a hledá z vrchu balíčku elfy a elementály na ruku. Zároveň se jedná asi o nejlepší kartu z celé edice. Kiora, Sovereign of the Deep zase odhaluje karty z knihovny a umožňuje sesílání kouzel podle ceny zahraných krakenů, leviatanů a chobotnic. Za zmínku určitě stojí i Sarkhan, Soul Aflame. Tenhle pán draků je jednak o jednu bezbarvou manu zlevňuje, a taky se může stát do konce kola kopií některého z těch, které sešlete.

Karty tedy Aftermath nemá špatné a příběh zní takhle na papíře sice pěkně, jenže v reálu tomu tak bohužel není. Wizardi se očividně bojí toho, aby cokoliv mělo jakékoliv následky. Zabili jen vedlejší postavy, některé z hlavních ztratili Jiskru, ale díky tomu, že se otevřely takzvané Omenpaths, může teď Multiversem cestovat i ten, kdo ji nemá.

No a samotná Nová Phyrexia? Její jednotky se sice příhodně rozpadly po porážce Elesh Norn, ale celá sféra je ještě příhodněji zapečetěná v Limbu přesně tak, aby se mohla kdykoliv zase otevřít. Tvůrci sice hovoří o tom, jak válka měla velký dopad na světy i postavy, ale zatím to není tak úplně vidět.

Edice Aftermath tedy představuje stejnou tečku, jakou bylo samotné finále. Na papíře působí pěkně, ale trochu zklame svým obsahem. Pokud však na nějaké příběhy kašlete, karty si užijete. Za mě je největší škoda, že vlastně jen rekapituluje, namísto toho, aby posouvala dál. Další příběh se tedy neukázal a jediné, co víme, je, že další edice se podívá zpět do pohádkové země Eldraine – už teď se totiž dozvídáme, že další set ponese název Wilds of Eldraine a vyjde už 8. září.