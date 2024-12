Minecraft Explorers – recenze malé karetní kooperačky ze světa kostiček

6. 12. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Minecraft je pojem, který pronikl snad do všech sfér lidské společnosti a i po 13 letech neztrácí na své popularitě. Je to videohra, která doslova vystavěla svou slávu nad světem složeným z kostek, který můžete celý rozebrat a zase složit. Sami hráči v něm pro ostatní tvoří nejrůznější dobrodružství, v nichž se pokoušíte přežít a prosperovat.

Sláva videohře vynesla hned několik deskových her, z nichž jste si mnohé mohli zahrát v češtině díky vydavatelství Ravensburger. A nutno dodat, že šlo o fajnové kousky, které věděly, na koho mají cílit (no kdo by si v deskovce nechtěl fyzicky rozebrat obrovskou kostku složenou z obrovských dřevěných kostek?).

Protože ale ne vždy je chuť a čas na větší hru, která zabere většinu stolu, chtělo to nabídku rozšířit o něco menšího. A tím něčím a definitivně menším je Minecraft Explorers rovněž od Ravensburgeru. Jedná se o karetní kooperativní hru, u níž zaujme vedle tématu i jméno autora.

Za návrhem této kapesní zábavy stojí Matthew Dunstan, který se v posledních letech zdařile dere do čela pozornosti. Stojí totiž za hrami jako Příští stanice Londýn, Moje knihovnička, Monumental, sérií Echoes či minimalistickou karetkou Co tě žere? Nicméně s takto silnou licencí, jakou Minecraft bezesporu je, si potykal poprvé. Jak se mu to povedlo?

Spolu proti mobkám

Minecraft Explorers je hra na pár desítek minut, k níž mohou usednout až čtyři hráči. Tedy teoreticky i více, prakticky spíš méně, ale o tom potom. Jedná se o velice přístupnou kooperativní hru, v níž je vaším úkolem naplnit několik truhel požadovanými předměty.

Někdy si chcete na horší časy uložit železné ingoty, jindy zbraně, zbroje, drahokamy nebo třeba vybavení vašeho budoucího domečku (který si tedy musíte postavit ve videohře, tady na to nedojde…).

Všechny tyto předměty se nacházejí v mnoha a mnoha lokacích, které můžete probádat. Jedná se o kartičky s obrázky pořízenými přímo ze hry, takže fanoušci předlohy budou okamžitě jako doma. A obrázky nejsou jen ilustrační – pokud totiž chcete sehnat například dřevo, bude rozumnější poohlédnout se po něm v lese než v poušti.

Kromě karet lokací tvoří herní oblast zmíněné truhly s požadavky na obsah, po jejichž naplnění vyhrajete hru, a nakonec je tu ještě balíček nepřátel, mezi jehož posledními kartami se nachází výmluvná kartička Game Over!

Já mám hlad!

Jádro hratelnosti tvoří karty jídla. Těch máte v ruce celkem šest a jedná se de facto o akční body. Prozkoumání lokace stojí od jednoho do sedmi jídel, zabití nepřítele si vyžádá dvě až čtyři jídla, ale bez jídla se neobjede ani plnění truhel či doplnění nabídky lokací.

Jednoduše se rozhodnete, za co svých šest karet jídla utratíte. Pak už jen otočíte novou kartu nepřítele a doufáte, že se neshoduje s dříve vytaženým nepřítelem, protože v takovém případě dojde k řetězové reakci, kdy musíte odhalovat karty nepřátel do té doby, než vytáhnete unikátní mobku.

Je to skvělý systém, který vás nutí často likvidovat nepřátele, protože takovýmto „odemletím“ balíčku se velmi rychle přiblížíte kartě Game Over! na jeho spodku, která znamená prohru. Navíc dvojičky zabitých monster můžete použít jako jedno dodatečné jídlo, takže to rozhodně není bez odměny.

V lokacích navíc můžete najít užitečné předměty (ale také další nepřátele…), které vám pomohou jak se zabíjením mobek, tak s prozkoumáváním dalších lokací. A to je vlastně celé. Zabíjíte monstra, abyste neprohráli a prozkoumáváte jednu lokaci za druhou, dokud nenajdete veškeré potřebné předměty pro vaše truhly a zakončíte partii vítězstvím.

Spolu i sám

Je to celé samozřejmě hodně o náhodě, protože si nikdy nemůžete být pořádně jistí tím, na co v lokaci narazíte a někdy proto čekáte na hledaný předmět opravdu dlouho, což ale hře zaručuje potřebnou napínavost. Nicméně po několika partiích vám nebude dělat problém dobrat se k vítězství a už se budete vracet k pravidlům, abyste si zvýšili obtížnost.

Minecraft Explorers je velice pohodový filler, který bezproblému funguje bez znalosti tématu, ale samozřejmě potěší o kus víc každého fanouška videohry. Ti hře snáz odpustí jinak velice odpudivý vizuál, který je sice věrný předloze, ale obrovské pixely ošklivých ikon na kartách zkrátka a dobře nepůsobí moc vábně.

A co se počtu hráčů týče, tak se ve své podstatě jedná o sólovku. Ve více hráčích se hráči normálně střídají na tahu, kdy si předávají kartičky s jídlem a každý tak ve svém tahu utrácí šest kousků masa za cokoliv, co si zamane.

Kooperace tu funguje, má smysl se bavit o situaci ve hře a přijít s nejlepším řešením, ale jinak se to nijak neliší od hraní v jednom. A vzhledem k tomu, že tu hráči nemají žádné své karty postav a hrací karty se neustále předávají z ručky do ručky, tak si teoreticky můžete zahrát klidně i ve víc než čtyřech hráčích.

Je to fajnová zábava na pár desítek minut, která své cílovce udělá radost a na rozdíl od předchozích velkých deskovek Minecraft: Builders & Biomes a Minecraft: Portal Dash ji snáz vezmete na dovolenou. Není tak originální po herní stránce a vizuální podobou umí spíš odstrašit, ale pokud milujete Minecraft, pak vás Minecraft Explorers zabaví.