Marvel United: X-Men – recenze přístupného superhrdinského zápolení

12. 4. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio CMON je hráčům známé především svými velkými krabicemi s tunou plastu, díky kterým prožijete několikahodinové, často velmi epické zážitky. Ale v portfoliu má i menší tituly jako třeba hry ze série Marvel United. Pod tímto názvem vyšla již celá řada základních krabic a jejich rozšíření, přičemž vše je kompatibilní a už i v českém jazyce není o krabice nouze.

Již dříve jste mohli vidět Petrovu videorecenzi i Davidovu psanou recenzi úplně prvního balení Marvel United s prvními rozšířeními, ale nedávno se na náš trh dostala druhá základní krabice s přízviskem X-Men. Fanoušci Marvelu již tuší, že po Iron Manovi, Hulkovi a Black Widow přišla řada na mutanty.

zdroj: Vlastní foto autora

Situace si žádá zapojení mutantů

Pokud máte zkušenosti s předchozí u nás vydanou edicí Marvel United, pak se toho pro vás zase tolik nemění. Ve své podstatě se jedná o tu samou hru, která je v případě Marvel United: X-Men jen doplněná o několik nových možností hry.

Takže pokud vám mechanismy předešlé hry sedly a máte rádi hrdiny a padouchy v nové krabici, nemáte vůbec co řešit, protože dostanete přesně to, po čem toužíte. X-Meni ale zároveň mohou být vaším prvním vstupem do této série, což je ostatně i můj případ.

Na rovinu se přiznám, že jsem se Marvel United dlouho bránil. Jednak jsem tématem už přesycený a jednak styl figurek není z těch, které bych označil za pěkné. Ale s příchodem X-Menů jsem byl zlomen, protože tito hrdinové jsou přece jen méně vyčpělí. A na koho že to tu narazíte?

Za vyložené klaďáky tu vystupují Wolverine, Profesor X, Storm, Beast, Jean Grey a Cyclops, přičemž mezi hrdiny se řadí i Magneto a Mystique. Jak ale fanoušci komiksů vědí, poslední dva jmenovaní to mají pěkně nahnuté a hra to krásně zohledňuje tím, že Magneto i Mystique mohou být ve vaší partii i záporáky. Nefalšovanými padouchy pak jsou ještě Sabertooth a Juggernaut.

Superhrdinové, spojme své síly!

Samotná partie je velice přístupnou karetní bitkou, v níž hráči v roli vybraných hrdinů kooperují proti vybranému zloduchovi. Přitom cestují do různých lokací, čelí ničemným pohůnkům, zachraňují civilisty a maří padouchovy plány na vítězství.

Každý z hrdinů a padouchů má svůj vlastní předpřipravený balíček, z nějž všichni hrají karty do jedné dlouhé „příběhové“ řady, která skvělým způsobem nutí hráče kooperovat. Vámi zahraná karta může obsahovat jednotky symbolů a výjimečně i speciální schopnost, což vám vše zpravidla umožňuje se pohnout do sousední lokace, uštědřit nepříteli ránu, zachránit civilistu či pracovat na zrušení efektů padoucha v lokacích.

zdroj: Vlastní foto autora

Nicméně vy nemáte k dispozici efekty jen své karty, ale i karty zahrané hráčem před vámi. Díky tomu můžete využít pohyb z jeho karty a útok ze své karty, zatímco hráč po vás ve svém tahu využije kromě své karty i vámi zahraný útok. Jednoduché, elegantní, funkční a tu a tam nutící ke komunikaci.

Jakmile se v řadě objeví tři karty, zahraje se jedna karta z vršku balíčku padoucha a takto se to celé opakuje až do konce hry. Padouch se tedy ještě v jistý moment naštve a nadále jedná po každých dvou kartách, což na hráče vyvíjí příjemný tlak.

Jedna cesta k vítězství, tolik cest k prohře...

Pokud padouch dobere svůj balíček, hráči prohrávají. Stane se tak i v případě, že záporák završí svůj ďábelský plán, pokud nějaký má, a i v případě, že některému hráči dojdou karty. Vítězství naopak dosáhnete tak, že splníte dvě ze tří misí (zachráníte spoustu civilistů, odpravíte spoustu pohůnků, vyřešíte několik hrozeb), čímž se vám odemkne možnost začít útočit přímo na hlavního záporáka. Připravíte ho o všechny životy a je vyhráno.

zdroj: Vlastní foto autora

Nicméně padouch jen tak nečinně nepřihlíží, ale pořádně vám komplikuje život. Běhá z lokace do lokace, nasazuje nové nepřátele, mlátí vás hlava nehlava. Vaše karty jsou zde vašimi životy. Když dostanete ránu, musíte jednu ze svých tří karet dát na spodek balíčku.

Nepřicházíte o ni, ale máte ve svém tahu menší výběr z akcí, a jakmile takto dáte poslední kartu z ruky dospodu svého balíčku, jste omráčení, padouch spustí jednu ze svých schopností a… Víc se nestane. Ve svém tahu znovu vyskočíte na nohy v plné síle. Jste přece superhrdinové a ty jen tak něco nezabije!

Mutantská esa v rukávu

Základ Marvel United: X-Men je tak prakticky identický s původním Marvel United, ale noví hrdinové vnášejí do celého zážitku svěží vítr svými unikátními schopnostmi. To samé dělají velmi různorodí nepřátelé, z nichž každý představuje úplně jiný typ výzvy.

Nadto tu jsou i nové možnosti, jak hru hrát. Kromě výzev, jimiž si hru ztížíte, je tu i takzvaná varianta superpadoucha, kdy se jeden z hráčů zhostí role záporáka a bude čelit až čtyřem kooperujícím hrdinům. V tomto režimu přicházejí do hry nové super karty pro obě strany, které umí pořádně zamíchat situací na stole.

Pro sólisty byl zase vytvořen režim Xavierova hra, ale přiznám se, že mě mnohem víc baví hrát za dvě postavy naráz, což vzhledem k obecné jednoduchosti hry a minimu komponent není vůbec nic náročného.

Mutanti do každé rodiny

Marvel United: X-Men je skvělá hra. Je velmi přístupná rodinnému hraní, ale své místo má i na stole zkušených hráčů díky náročnějším výzvám a svižnosti, kdy může posloužit jako menší věc mezi velkými tituly a taková oddychovka.

zdroj: Vlastní foto autora

Tahy jsou velmi svižné, na nic moc nečekáte, je tu dost prostoru pro vymýšlení taktiky. Objevovat jednotlivé hrdiny, jejich kombinace a záludnosti zloduchů je prostě zábava. Jak jsem se celého konceptu zpočátku stranil, s X-Meny jsem hře v podstatě propadl.

Figurky už mi nevadí (stále z nich nejásám, ale co se kvality týče, tak tady není co vytknout) a jediná krabice ve mně okamžitě vyvolala touhu objevovat další a další hrdiny, padouchy a speciální pravidla. Škoda jen papírových komponent představujících lokace a karty hrdinů, které mají tendenci se vlnit.

Pokud jste fanoušci Marvelu, tím spíš X-Menů, a hledáte příjemnou kooperativní deskovku, kterou si zahrajete úplně s kýmkoliv a které nechybí velká variabilita (s možností dokoupení tuny dalšího obsahu), nehledejte více. Marvel United: X-Men je skvělá volba.