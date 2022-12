Kingdomino: Lovci mamutů – recenze výborného nástupce moderní klasiky

28. 12. 2022 11:44 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

V roce 2016 spatřila světlo světa hra Kingdomino a okamžitě se stala celosvětovým hitem a mimo jiné i vítězem prestižní ceny Spiel des Jahres. Není proto divu, že na jejích základech vznikla spousta dalších her, ať už je řeč o Queendomino, Dragomino nebo dnes recenzovaném Kingdomino: Lovci mamutů.

Název hry by mohl napovídat, že jde o pouhé rozšíření základní hry a ve své podstatě je to vlastně pravda. Nicméně jde o samostatně stojící hru, k níž původní Kingdomino nepotřebujete, protože ho dostanete i v této krabičce.

zdroj: Vlastní foto autora

Moderní domino

Kingdomino: Lovci mamutů sdílí s původním Kingdominem svou základní, chytrou formuli vycházející – nepřekvapivě – z klasického domina. Ve hře přikládáte podlouhlé dílky rozdělené na dvě půlky podle typu terénu k sobě tak, aby louka sousedila s loukou, les s lesem, poušť s pouští a tak podobně.

Je to ale doplněné o několikero jednoduchých systémů, které dohromady vytváří tak akorát (ne)náročnou hru, která se dá s klidem doporučit jako vstupní hra pro lidi zrovna objevující taje deskocek, ale i pro již zkušené rodiny a zarputilé hráče, kterým poslouží jako oddychovka.

Na jedné straně je způsob, jímž si volíte další dílky z nabídky, o něž se přetahujete se soupeři a většinou platí, že čím lepší dílek si zamluvíte, tím později si budete vybírat příště. Na druhé straně je samotná mozaika z dílků, kterou si před sebou vytváříte. Ta nesmí mít větší rozměry než 5x5 čtverců a snažíte se v ní tvořit co největší plochy jednotlivých terénů kvůli závěrečným bodům.

Prehistorické Kingdomino

Až dosud jsem de facto popisoval základní Kingdomino, které si v Kingdomino: Lovci mamutů můžete normálně zahrát. Jen s jedním malým rozdílem – dílky se sopkou kolem sebe chrlí žetony lávy, díky nimž budete moct zabodovat jednotlivá území (počet plamínků v území krát počet polí, které ho tvoří).

Nicméně tím Lovci mamutů nekončí. Celá hra je koncipovaná jako série tří scénářů, kdy ten první nazvaný „Průzkumná hra“ už znáte. Jakmile si zažijete základní pravidla, můžete si hru ozvláštnit druhým scénářem „Hra o totemy“, který do hry přinese krásné dřevěné figurky mamutů, rybiček, houbiček a pazourků.

Každá z těchto figurek se objeví na jí přidruženém terénu a jde v podstatě jen o to mít o každého druhu co nejvíc zástupců, čímž získáte bonusové body. Za mamuty jsou pouze tři, za pazourky rovnou šest, ale souvisí to s jejich dostupností.

Do hry se s těmito figurkami dostává nové dilema – pokud láva ze sopky dopadne na políčko s figurkou, zbude po ní jen mastný flek. A protože sopky nutně potřebujete k zabodování území a „dostřel“ lávy je velmi omezený, budete se dostávat do situací, kdy prostě nějaká z figurek padne pro vyšší dobro.

zdroj: Vlastní foto autora

Pralidé, na scénu!

A až si osvojíte i tuto variantu, můžete postoupit k závěrečnému modulu „Hra s kmenem“. Ten do hry přidá ještě další komponenty v podobě destiček pralidí, které si můžete v každém tahu pořídit z nabídky po utracení výše zmíněných figurek.

Pralidé se rovněž umisťují na váš herní plán, musíte pro ně najít volné místo a také nemají radost z lávy padající na jejich hlavy. Na konci hry vám přinesou body za zbylé figurky na vašem plánu, za žetony lávy či ostatní pralidi.

A pak je tu ještě skupina válečníků, kteří vám dají body rovné součinu svých hodnot v rámci propojené skupiny, takže nechybí další strategická vrstva, kdy musíte ještě pečlivěji nakládat se svým herním prostorem.

zdroj: Vlastní foto autora

Nejlepší díl série?

Nebudu to zdržovat, Kingdomino: Lovci mamutů je dle mého názoru nejlepší hra z této série a pokud jste zatím žádnou jinou nehráli, rozhodně začněte touhle. Zejména její postupné dávkování obsahu je jako dělané pro hráče nováčky, kteří se nejprve naučí základní a stále vynikající hru, aby si ji okořenili ve chvíli, kdy už si troufnou na víc.

Nová pravidla do základního Kingdomina perfektně zapadají a nejsou nijak složitá. Hru nekomplikují, ale správně rozšiřují a dělají ji ještě zajímavější. Je tedy pravda, že vrcholná Hra s kmenem je možná už trochu moc složitá na to, čím tato hra je, ale to už je na každého preferenci.

Nejlepší na tom celém je, že to není tak, že byste po absolvování všech tří scénářů dál hráli už jen se všemi pravidly. My se nejčastěji vraceli k prostřední variantě, která je po všech stránkách tak akorát, ale záleží na situaci a je skvělé, že si prostě můžete zahrát základní Kingdomino, lehce rozšířené Kingdomino i plně rozšířené Kingdomino, kdykoliv na daný scénář budete mít chuť.

A i tentokrát hra na stole vypadá prostě fantasticky a její komponenty jsou opravdu prémiové od pěkně tlustých kartonových dílků po potištěné dřevěné komponenty. Zkrátka a dobře po všech stránkách vyladěný produkt, který celé sérii a jejímu zakladateli dělá jedině čest.