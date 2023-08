Již tento víkend proběhne festival Žižcon. Prostým hraním můžete vyhrát nejnovější hry

30. 8. 2023 8:46 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Již tento víkend, konkrétně od 1. do 3. září proběhne v Praze v Tělocvičné jednotě Sokol Zlíchov v pořadí 8. ročník festivalu Žižcon, který je zaměřený na stolní zábavu. K zahrání jsou zde deskové hry, RPGčka i larpy a nechybí ani doprovodný program plný přednášek.

Vstupenky na akci jsou v prodeji a stále jsou volná místa u stolů s některými hrami, takže se neváhejte přihlásit. Podrobné informace o celém programu najdete na oficiálních stránkách festivalu, ale zde ještě musíme vyzdvihnout soutěž „Hraj a vyhraj“, která festival provází.

Jak už název napovídá, prostým hraním deskovek si některou z nich můžete odnést domů. Takových her do soutěže čeští vydavatelé poskytly desítky, na místě budou řádně označené a když si je zahrajete, jednoduše se zapíšete do přiloženého listu.

V sobotu po osmé večerní pak dojde ke slosování, kdy každá z těchto her poputujete k jednomu z hráčů, který si ji na akci zahrál. A je opravdu o co stát. Z novinek jmenujme například hry Vesnička, Úlomky nekonečna, Aldebaran Duel, Paleo, Vaalbara, Pivo a chléb, Ve svitu půlměsíce, Tankový duel, Dead by Daylight, Drakiáda, Vlci, Zelená planeta, Bezva fotka, Boj o Řím či Kombi.

Na všechny hry ze soutěže se podívejte v galerii výše. A i když je náhodou nevyhrajete, je Žižcon alespoň skvělou příležitostí, jak si je beztrestně vyzkoušet. Kdo si festival nenechá ujít?