Hasbro se pochlubilo příjmy z Magic: The Gathering a Dundeons & Dragons

2. 11. 2023 9:08 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Hasbro se v minulém týdnu setkalo s investory, aby probralo své finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí tohoto roku. To bylo pro společnost do jisté míry zklamáním, jelikož jejich kompletní příjmy zaznamenaly 10% pokles oproti minulému roku a zastavily se na 35 miliardách korun. Za tuto ztrátu může především pokles zájmu v oblasti jejich produktů (pokles o 18 %) i zábavy (pokles o 42 %), u níž se musela potýkat s hereckými i scenáristickými stávkami. Existoval ovšem jeden aspekt, který výrazně narostl (děkujeme webu Dicebreaker).

Tím jsou Wizards of the Coast, tedy vydavatelé populární karetní hry Magic: The Gathering a stolní hry na hrdiny Dungeons & Dragons, stejně jako digitálních adaptací. Ti oproti minulému roku zaznamenali 40% navýšení příjmů, které ze 7 miliard korun vyskočily na téměř 10 miliard.

Za tento trend mohou hlavně dvě věci. Jednou z nich je masivní úspěch videohry Baldur's Gate III od belgických Larian Studios. To se může těšit z nadšené kritické i hráčské odezvy, stejně jako z velice silných prodejů. Díky tomu dílo opět zažehlo další vlnu zájmu o stolní Dungeons & Dragons, podobně jako to na jaře udělal film Dungeons & Dragons: Čest zlodějů. I proto lze očekávat, že v budoucnu se bude dávat ještě větší důraz na podobné adaptace. Firma na rok 2024 připravuje rovnou tři sourcebooky, přímou virtuální verzi a samozřejmě mnoho dalších dobrodružství.

Druhým faktorem je samozřejmě armáda produktů a setů spojených s Magic: The Gathering v čele s neskonale úspěšným Tales of Middle-Earth. Úspěch těchto edic je dokonce natolik vysoký, že pouze prodej karet a produktů spojených s touto oblíbenou sběratelskou karetní hrou dělá v podstatě 99 % veškerých příjmů z firemního segmentu stolní zábavy. Mluvou čísel to je 6,7 miliard korun z celkových 6,78 miliard. Proto dává naprostý smysl, že Hasbro chce svou dojnou krávu vydržovat co možná nejvíce. Je nicméně otázkou, jak se tyto tendence projeví v tvůrčí svobodě autorů, kteří doteď měli do jisté míry volnější ruku.

zdroj: Wizards of the Coast

„Magic: The Gathering těší desítky milionů fanoušků novými koncepty jako Universes Beyond, které kombinují Magicy s oblíbenými značkami, jako je Pán prstenů a Dr. Who. Universes Beyond je dlouhodobá strategie, která již přináší sběratelské nadšení a růst v počtu nových hráčů. V následujících čtvrtletích očekávejte další vzrušující novinky a ukázky,“ okomentoval úspěch ředitel společnosti Chris Cocks.

Kromě těchto dvou značek se ale daří i několika dalším stálicím. Například Monopoly v nedávné době opět zaznamenaly růst a získaly zpět titul nejprodávanější deskové hry. Mezitím Twister přichází s dalšími verzemi, které se dobře prodávají, stejně jako hračky z řady Transformers nebo Play-Doh.

A tím zajímavé zprávy ještě nekončí. Při probírání segmentu zábavy se Cocks zmínil taktéž o jejich filmové a televizní divizi eOne, která chystá přes 30 projektů, do nichž spadají různé blockbusterové filmy i seriály. Hlavní je zde zmínka o animovaném seriálu ze světa Magic: The Gathering pro Netflix.

Tuto spolupráci firma oznámila už v roce 2019, ale o dva roky později se v týmu vyskytly neshody a od projektu odešli bratři Russoové (Avengers: Endgame, Kapitán Amerika: Návrat prvního Avengera), již nahradil Jeff Kline a scenáristé Star Wars: Klonové války nebo animovaných Transformers. Následně se oznámilo, že se příběh zaměří na Gideona Juru a půjde o vhodný nástupní můstek pro nováčky.

Seriál měl mít premiéru v druhé půlce roku 2022, avšak všechny zainteresované strany mlčely a v podstatě upadl do zapomnění. Nicméně aktuální zmínka naznačuje, že společnosti s ním stále počítají. Je ale otázkou, kdy a zda se ho opravdu dočkáme.