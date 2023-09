Extraliga All-Stars 1993-2023: Karetní hra – recenze plná suspenzorů a ledových ostří

19. 9. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Michal Suchánek

Patříte k dětem „Nagana“, bývali jste sběratelé hokejových kartiček či snad jen milujete hokej? Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, pak jste tady správně. Právě přichází na pulty nová hra Extraliga All-Stars 1993-2023: Karetní hra, která vás zavede mezi ty nejlepší hokejisty české extraligy napříč desetiletími! Připravte se na draft jednotlivých hráčů, sezónu plnou zápasů s intervencí trenérů a spoustu zvratů, jak je již v hokeji zvykem.

Na počest třicátého výročí České hokejové extraligy se začaly rojit myšlenky dvou českých tvůrců Michala Ekrta a Petra Bělíka k vytvoření hry, která by vzdala hold největším hvězdám ledního hokeje a přivedla i potenciální nehráče k žánru deskových her. Ve hře si vytvoříte co možná nejsilnější sestavu i s nabytou střídačkou a změříte síly jak s ostatními protihráči, tak i virtuálními protivníky. Pokud již začínáte brousit brusle nebo alespoň hledáte v kumbálu hokejku, tak neotálejte a čtěte dál.

Trocha té manažerské roboty

Každý hráč si nejprve zahraje na „týmového manažera“ a nadraftuje si celkem 12 hokejistů během dvou kol, kde si vybere pokaždé 6 ze 7 možných karet, které putují mezi všemi hráči. Vybraní hokejoví hráči poté budou tvořit jak sestavu na zápasy, tak i vaší střídačku. Při samotném výběru těchto hráčů se snažíte docílit ideální sestavy, ať už jde o souhru mezi hokejisty, či o obsazení jednotlivých postů.

Během draftu tedy nejde pouze o vaše sympatie k hráčům, ale hlavně o taktiku. Na jednu stranu se snažíte vybrat ty, kteří sedí pro jednotlivé posty (centr, levé křídlo, pravé křídlo, obránci a brankář). Na druhou stranu chcete mít vícero hráčů ze stejného týmu, protože jsou díky tomu s ostatními sehraní a zvyšují vaše šance ke vstřelení gólů.

zdroj: Vlastní foto autora

Třešničkou na dortu jsou legendy, u nichž platí pravidlo o jednom v celém týmu, protože má automaticky souhru se všemi spoluhráči. Nakonec budete koukat na speciální akce, jimiž někteří hráči oplývají (přehoz kostky či +1/-1 na kostce). Samozřejmě nesmíte zapomenout ani na brankáře – sice může chytat „kdokoliv“, ale jak jistě tušíte, hokejisté jiných postů toho zrovna moc nechytí.

Trenérská řehole

Ihned po skočení draftu přichází na řadu tvorba týmu o 6ti hráčích, která je rozdělená na útok a obranu. V útoku pak najdete tři posty: levé křídlo, centr a pravé křídlo, zatímco v obraně je to obránce, brankář a obránce. Zbytek hokejistů sedí na střídačce a čeká na svou šanci.

Tady již přichází na řadu strategie, protože se snažíte najít co nejlepší rozestavení před nadcházející sezónou. Síla útoku i obrany může být maximálně 6 s tím, že vy se snažíte vždy docílit co největší hodnoty.

zdroj: Vlastní foto autora

Oboje se vypočítává dle jednoduché matice: Každý hráč, který hraje na správném postu, přidává +1, za každého hráče ze stejného týmu máte další +1 a legenda má souhru vždy s oběma dalšími hráči, tudíž +2.

Sezóna začíná – tudududum tu dum

Draftem končí přípravná fáze a začíná sezóna, kde zjistíte, jak dobrý tým jste postavili. Na startu sezóny se nejprve rozdají každému hráči 3 trenérské karty (celkem jich je ve hře 18). Tyto karty poskytují nejrůznější možnosti, jimiž ovlivníte hru, ať už jde o střídání hráčů, posílení útoku/obrany, vystřídání hráče soupeře apod.

V případě, že jste nezvládli draftování úplně ideálně, díky těmto kartám můžete své šance podstatně zvýšit. Na začátku sezóny se pak vždy vytvoří balíček soupeřů dle počtu hráčů. Jednoduše každý s každým plus nějací ti virtuální soupeři, se kterými se utká každý.

Ať je to alespoň za 3 body!

Před každým zápasem se ještě vytáhne událost, která dokáže pozitivně či negativně ovlivnit průběh klání (např. nucené střídání, vyloučení hráčů, lepší souhra). Díky událostem má i slabší tým mnohdy šanci, na druhou stranu komu to nepadá, tomu ani takováto intervence nepomůže.

Jakmile jsou všichni obeznámeni s událostí, mohou zahrát již zmíněné trenérské karty a zvýšit tak svému týmu morálku těsně před začátkem mače. Samotný zápas je řešený kostkami. Jejich počet definuje vaše šance proti soupeři. Pokud jste si nadraftovali hráče se speciálními vlastnostmi, je možné samotné kostky ovlivňovat – obránci ovlivňují kostky soupeře a útočníci zase vaše vlastní kostky.

Jakmile jsou obě strany s hodem (ne)spokojení, přijde na řadu vyhodnocení počtu vstřelených branek. Každá kostka s hodnotou stejnou nebo vyšší, než je obrana soupeře, znamená gól. Kdo dá více gólů, nepřekvapivě vyhrál. Pokud by došlo na remízu, pak rozhodne o prodloužení náhoda jedním hodem. Výhra v normální hrací době přináší 3 body, prohra 0 a prodloužení je v poměru 2 body pro vítězný tým a 1 bod pro poraženého.

zdroj: Vlastní foto autora

Po dohrání každého kola sezóny následuje „změna sestavy“ – začínající hráč hodí kostkou a výsledek porovná s tabulkou, kterou najdete v pravidlech. Jinými slovy budete střídat, ať se vám to líbí, nebo ne... Po odehrání všech zápasů z balíčku sezóny nastává reprezentační přestávka, což avizuje polovinu sezóny a poté hráči odehrají stejnou porci zápasů. Na konci sezóny se určí vítěz s nejvíce body.

Už dohráli? Jak to skončilo?

V první řadě je potřeba říct, že Extraliga All-Stars 1993-2023: Karetní hra nemíří na ostřílené hráče deskových her, ale převážně na hokejové fanoušky, čímž se nijak netají. Pro zkušené hráče bych hru doporučil s klidným svědomím jen v případě, že mají rádi lední plochy a hokej je jejich oblíbený sport. Extraligu si užijí tátové se syny či kluci školního věku, kteří hokejem žijí, a tím pádem odpustí větší poměr náhody.

Už teď bych si dokázal představit spoustu rozšíření, ať už z hlediska ostatních populárních lig, jako je NHL nebo rozšíření speciálních schopností, které jsou tu velmi okleštěné. Chtělo by to přece jen trochu více možností než jen úpravu kostky o +1/-1 nebo její přehoz.

Tak či tak se jedná o příjemnou hru, která útočí na všechny leduchtivé domácnosti a povedlo se jí s grácií převézt tento skvělý sport na stůl, kde hry tohoto typu chybí. Vůbec bych se nezlobil, kdyby Extraliga byla první vlaštovkou hokejového boomu v deskových hrách. A kdyby zůstala jediná, buďme za ní rádi.