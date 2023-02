Draci v práci – recenze menežování šupinatých řemeslníků

Verdikt: Draci v práci jsou úžasnou euro hrou, kde se do sytosti vyřádíte se správou surovin, dosazováním dračích pomocníků do obchodů či jemnou interakcí mezi hráči. Roztomilé a funkční zpracování a vydařený překlad přidává další vrstvu herního zážitku, i když propojení s tématem není zas až tak silné. Jedinou nešťastnou věcí této hry je její zařazení do kategorie rodinných, kdy si na ní někteří méně zkušení hráči mohou lehce vylámat zuby.