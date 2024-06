Deskovka Heroes of Might & Magic III dostane další trojici rozšíření

20. 6. 2024 11:30 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Během akce Gamefound Feast došlo k oznámení několika nových projektů, kde nechyběly ani dvě známé videoherní značky. O připravované stolní verzi vikinského survivalu Valheim jste se již mohli dočíst v samostatném článku. Nyní ale přichází řada na druhou, která asi udělá velkou radost všem pamětníkům i stratégům. Jedná se totiž o další rozšíření pro Heroes of Might and Magic III: The Board Game.

zdroj: Archon Studio

Je sice pravdou, že jazykové mutace včetně té české stále ještě nevyšly a nedorazily svým podporovatelům, ale to očividně neznamená, že by lidé ze studia Archon nemohli oznámit další porci obsahu. Konkrétně půjde o tři nové frakce, které můžete znát z původní videohry, případně z fanouškovských modifikací.

Každá z nich přinese 10 dalších figurek, 13 dílků mapy a jednu knihu s misemi. Lišit se však budou v počtu karet, stejně jako zaměřením. První expanze nese název Stronghold (Tvrz), což znamená, že do hry přinese stejnojmennou barbarskou frakci se zaměřením na rudu a krystaly. Mezitím Conflux (Soutok), který zastupuje Sférochodec a Elementalista, pro svůj rozvoj potřebuje mnoho vzácných surovin, ale zase vás odmění silnějšími jednotkami na nižších úrovních.

Poslední představené rozšíření jménem Cove (Zátoka) je pak docela speciální. Pamětníci si možná pamatují, že tato frakce nebyla součástí oficiálního obsahu, ale objevila se jako součást fanouškovské modifikace Horn of the Abyss. Stala se však natolik neoddělitelnou součástí hry, že se ji autoři deskovky rozhodli přinést i na stůl.

Všechny novinky půjde získat v nadcházející kampani na Gamefoundu, a to rovnou v češtině. Samozřejmě nebude chybět ani možnost pořízení veškerého předchozího obsahu, pravděpodobně i za trochu výhodnější ceny. Jestli se nové expanze vejdou do původní velké krabice, to zatím není jasné.

Česká retailová verze deskového Heroes of Might and Magic III se už kvapem blíží a obchod Xzone by ji měl začít prodávat od 19. července. Podobné datum by mělo platit i pro hráče, kteří titul podpořili přímo na Kickstarteru. Podle dosavadních ohlasů to navíc vypadá, že se autorům povedlo úspěšně zachytit ducha předlohy, kterého šikovně zakomponovali do podoby stolní zábavy. A to je víc, než jsem třeba já osobně očekával.