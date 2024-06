Videoherní Valheim ještě ani nevyšel v plné verzi a už chystá deskovou adaptaci

19. 6. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Je veřejným tajemstvím, že se deskoherní studia v posledních letech významně zaměřila na adaptace známých videoher. V zahraničí i u nás vychází mnoho takových projektů, jejichž četnost se pouze a jen zvyšuje. Což ostatně potvrdil i včerejší stream Gamefound Feast, během něhož byly oznámené hned dvě „videoherní“ novinky. A první z nich není nic menšího než stolní verze vikinského survival fenoménu Valheim.

zdroj: Mood Publishing

Ten studio Iron Gate s pomocí vydavatelství Coffee Stain Publishing vypustilo do předběžného přístupu v únoru 2021. Netrvalo dlouho a titul na sebe nabral obří vlnu popularity, prodal miliony kopií a stal se obrovským hitem. Od té doby nadšení kolem hry poněkud opadlo, čemuž jistě nepomáhá ani zdlouhavý vývoj. Nicméně oznámená adaptace od MOOD Publishing by v jistých kruzích mohla pomoci zájem obnovit.

Prozaicky nazvaný Valheim: The Board Game vzniká v útrobách stejného týmu jako pozitivně hodnocená Deep Rock Galactic: The Board Game. Znamená to, mimo jiné, že do návrhářské sesle opět usedl Ole Steiness, který má díky Champions of Midgard s Vikingy už nějaké ty zkušenosti. Společně se zbytkem osazenstva se pak bude pokoušet o to, aby na stůl přinesl zábavný zážitek ctící svou předlohu.

Proto můžete očekávat kooperačku, v níž se 1 až 4 hráči chopí mocných hrdinů, kteří se společně budou snažit ukázat svou hodnotu Všemocnému. Číhat na ně bude mnoho nestvůr a bossů schovaných v útrobách čtyř počátečních biomů – Louky, Černý les, Bažiny a Hory.

zdroj: Mood Publishing

Začínat budete skromně, takže vás čeká start v jednoduchém obydlí bez surovin. Nicméně už v prvních krocích by se vám mělo povést objevit potřebné materiály na to, abyste si vyrobili základní zbraně a nástroje, abyste se mohli vrhnout vstříc nebezpečenstvím.

Vaše stoupání v potravním řetězci místního světa by mělo při jednom sezení zabrat zhruba dvě hodiny. Nicméně mezi žánry svítí i položka „kampaň“, tudíž je možné, že to vše půjde propojit do ještě většího zážitku. A samozřejmě nesmí chybět ani figurky, aby se děsy Valheimu mohly zhmotnit přímo před vašima očima.

„Ve hře Valheim jsem strávil stovky hodin, takže navrhování této deskovky je pro mě splněným snem. Naším cílem je zajistit, aby stolní hra náležitě odrážela onen neuvěřitelný zážitek z objevování desáté říše, která vzala svět útokem. Zatím se nám to daří ještě lépe, než jsme doufali a vytváříme hru, která je zábavná, poutavá a nesmírně znovuhratelná,“ pronesl Ole Steiness

Kampaň hry Valheim: The Board Game na Gamefoundu odstartuje ještě letos a do té doby můžeme počítat s postupným odtajňováním dalších informací. Videoherní předlohu si aktuálně můžete zahrát na PC, Linuxu, Macu i Xboxu, stále však jen v její rozpracované verzi v předběžném přístupu.