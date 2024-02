Známe cenu české verze deskovky Heroes of Might & Magic III, která se kvapem blíží

8. 2. 2024 15:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Vydání stolní adaptace legendární videohry Heroes of Might & Magic III je konečně na spadnutí. Pokud jste si koncem roku 2022 ve velmi úspěšné kickstarterové kampani (vybralo se přes 95 milionů korun) zaplatili anglickou verzi, tak by už měla mířit vaším směrem, pokud jste tedy nekupovali rozšíření, protože v takovém případě pro vás platí až březen nebo duben.

Pokud jste ale jako stovky dalších sáhli po české lokalizaci hry, tak ta se vaším směrem podle posledních zpráv vydá v červenci, což se ještě může změnit vlivem probíhajících oslav Nového roku v Číně, kdy se továrny na celý měsíc zastavují a nedá se s tím nic dělat.

No a pak je tu samozřejmě ještě možnost, že jste hru Heroes of Might & Magic III: The Board Game v kampani nepodpořili a čekáte, až se objeví v obchodech. Českou verzi v tomto případě zajišťuje obchod Xzone, který je jejím výhradním distributorem a údajně ji u nás vydá už v červnu.

Na jeho stránkách už si můžete hru v české i anglické verzi předobjednat za 1 899 korun. Jedná se pouze o základní hru určenou pro 1 až 3 hráče, přičemž rozšíření si budete moct předobjednat později (i v rámci výhodných balíčků).

Česky by měla vyjít všechna rozšíření, kde některá do hry přidávají další frakce z předlohy, jiné zase nová pravidla boje, který je v základu velmi zjednodušený, ale s rozšířením silně inspirovaný předlohou.

Xzone v tuto chvíli ještě není rozhodnutý, zda si hru nechá exkluzivně u sebe, nebo ji po vydání poskytne k prodeji i jiným obchodům a pokud vás zajímá, jak moc si můžete dovolit otálet, tak v plánu je vyrobit jednotky tisíc kusů.