Deskovka Apex Legends na Kickstarteru nabízí rovnou českou verzi

18. 5. 2023 12:33 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Glass Cannon Unplugged (stolní Frostpunk) v únoru oznámilo stolní hry na základě oblíbených videoherních značek Apex Legends a Dying Light. Obě by měly vyjít někdy v průběhu příštího roku, kdy dříve to nejspíše stihne první jmenovaná, která zrovna odstartovala svou cestu Kickstarterem.

Apex Legends: The Board Game zde docela rychle vybrala svůj stanovený cíl v hodnotě necelých 5,35 milionů korun a aktuálně se blíží již 7 milionům. Hra se na stoly tedy skutečně podívá. Zájemci navíc mohou rovnou v kampani získat českou verzi (ještě se nám nepodařilo zjistit, kdo za ní stojí). A to se, Horste, vyplatí! Samozřejmě je ale otázkou, jestli se to vyplatí z hlediska herního a zábavního. Z popisu to ale nevypadá vůbec špatně.

Hra má být kompetitivním taktickým zážitkem, který vezme partu známých postav z videohry, zasadí je do známého prostředí a zde si následně půjdou po krku v několika režimech. Ten hlavní je samozřejmě Battle Royale, ve kterém se budou dva týmy přetahovat o to, kdo koho dříve eliminuje. V tomto režimu musíte být agilní, abyste se kromě soupeřů úspěšně vypořádali i s uzavírajícím se kruhem herní plochy, kdy také musíte sbírat a šetřit náboje.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Než se ale do takového zápolení pustíte, můžete si hratelnost osvojit v tréninkovém režimu. Díky němu nemusíte sáhodlouze číst pravidla, ale rovnou se pustíte do akce. No a kdyby vám šetření nábojů a taktický přístup nebyl úplně pochuti, ještě tu bude klasický deathmatch, kde se týmy budou během hodiny snažit získat více fragů (zabití). Kdybyste pak nechtěli zápolit s ostatními hráči, tak díky rozšířením bude dostupný i sólový a kooperační režim, v němž společně bojujete proti hře.

Zajímavostí titulu je, že nabízí modulární 3D herní plán, který z každého sezení udělá trochu jiný zážitek a přináší lehký odér wargamingu. Podle tvůrců by také měl být zajímavý soubojový systém vyžadující od vás důslednou přípravu a rozvahu, kdy zároveň musíte brát v potaz výhody a nevýhody dané zbraně. Akce jsou poháněné kartami, takže náhoda je v tomto případě přítomná především v lootu.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Opravdu to zní možná mnohem lépe, než lidé čekali. Jestli to ovšem funguje v praxi, to si můžete vyzkoušet už nyní v prototypu v Tabletop Simulatoru. Čtenáři se zase mohou pustit do rozpracované verze pravidel, kterou naleznou tradičně na kartě hry.

Nicméně v případě, že vás deskovka Apex Legends: The Board Game zaujme, můžete sáhnout po základní edici za 1 900 korun. V ní naleznete materiál určený pro 2–4 hráče, kteří se mohou chopit čtyř postav (Bangalore, Bloodhound, Gibraltar a Wraith). V rámci Kickstarteru ale ještě navíc získáte odemčené bonusové cíle a malé rozšíření, které do hry přidává další hrdinku – Lobu.

Za 2 730 korun už ale dostanete dostatek obsahu, aby si mohlo zahrát až 6 hráčů. To znamená, že kromě výše zmíněného ještě získáte rozšíření, které v sobě skrývá léčitelku Lifeline a robota Pathfindera. Další úrovní je balíček za 5 580 korun, kde se skrývá dalších šest postav (Caustic, Mirage, Octane, Revenant, Wattson a Crypto), které doplňují miniatury beden s lootem, herní podložka a obaly na karty.

No a za 6 050 korun získáte kompletní balík, kde budou i zmíněné kooperativní a sólové expanze. Pokud by vás z výčtu zajímalo pouze něco, můžete si rozšíření a dodatky pořídit i samostatně k základu.

Příjemnou zprávou je, že VAT je tentokrát započítaný v ceně. Horší zprávou naopak je, že doprava se pohybuje od 600 do 860 korun, což není úplně málo. Titul je ale jinak v podstatě hotový, důsledně vyzkoušený, a proto je připravený na produkci. Ta ovšem nějakou dobu kvůli komplikovanosti a množství dílků potrvá, proto by vám zásilka měla přijít do června 2024.