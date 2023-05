Chystá se sběratelská karetní hra Star Wars: Unlimited. Stane se konkurencí Magiců a Pokémonů?

10. 5. 2023 13:46 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Fantasy Flight Games (FFG) můžete znát díky mnoha a mnoha stolním hrám, z nichž se značné množství vydává i v češtině díky vydavatelství Blackfire. Spousta těchto her se točí okolo Lovecrafta, jiné spadají do univerza Star Wars. Jen před několika týdny vyšla karetní duelovka Star Wars: The Deckbuilding Game, kterou jsme pro vás zrecenzovali.

FFG ale s Hvězdnými válkami ani zdaleka nekončí. Právě naopak se v nich chce zaháčkovat na spoustu let. Studio totiž oznámilo novou hru Star Wars: Unlimited, která je ve vývoji již tři roky. A pokud jste doufali, že se po kooperativních karetních hrách Pán prstenů, Arkham Horror či Game of Thrones dočkáte obdobné péče ve značce Star Wars, pak vás FFG vyvede z omylu.

Zatímco zmíněné hry spadají do žánru LCG, tedy Living Card Game, za nímž stojí samotné FFG a který „nahradil“ starší formát TCG (Trading Card Game) tím, že místo balíčků s náhodnými kartami vždy víte, čím si hru rozšíříte, tak Star Wars: Unlimited bude právě tím TCG, tedy hezky česky sběratelskou karetní hrou.

O hře jako takové se v tuto chvíli ještě nic nedozvídáme (neznáme autora, počet hráčů, herní dobu ani mechanismy), ale pár zajímavých informací přece jen dostáváme. Partie mají být svižné, dynamické, hru se snadno naučíte, ale nebude postrádat strategickou hloubku. Má být vhodná jak pro občasné hráče, tak zkušené zápasníky i sběratele.

Z obrázků karet na vás budou koukat ikonické postavy univerza Star Wars, tedy hrdinové i záporáci, dále vesmírné lodě a samotná prostředí, přičemž Star Wars: Unlimited bude čerpat nejen z filmů, ale i seriálů, komiksů, videoher a zkrátka všeho, co se kdy o Hvězdné války jakkoliv otřelo. Obrázky jsou naštěstí vytvářené přímo pro tuto hru, tedy žádná recyklace, jak to občas bývá, díky čemuž budou mít jednotný styl.

Světové uvedení hry na trh nastane někdy v příštím roce a rovnou můžete počítat s tím, že za rok vyjdou tři sady karet, z nichž si pravděpodobně budete tvořit vlastní balíček. Od začátku se počítá i s organizovaným hraním, tedy budete moct každý týden chodit do heren na turnaje (doufejme, že i u nás) a sem tam si vyjedete na nějakou světovou událost.

Zatím nevíme, jakým způsobem se dostanete k novým kartám, ale podobně jako třeba v Magic: The Gathering bude možné získat do své sbírky alternativní verzi jedné karty s pozměněným vzhledem. A to je v tuto chvíli vše, co se o Star Wars: Unlimited dozvídáme.

Musím říct, že jsem překvapený, že v dnešní době má někdo odvahu vracet se s formátem sběratelských karetních her. Magicy, Pokémoni a Yu-Gi-Oh! jsou zavedené, dodnes fungující značky, zatímco všechny ostatní pokusy zub času nepřečkaly. A Star Wars: Unlimited přitom není jediné chystané TCG.

V druhé půli letošního roku se dočkáme sběratelské karetní hry Disney Lorcana s mnoha a mnoha postavičkami z animáků od titulního giganta, pod kterého mimochodem spadá i značka Star Wars. Obě hry mají potenciál zazářit a přilákat do svých řad početné řady fanoušků daných univerz, ale až čas ukáže, jestli budou mít dost síly u sebe hráče udržet a existovat po mnoho let.