Star Wars: The Deckbuilding Game – recenze karetního duelu z předaleké galaxie

4. 5. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Martin Lebduška

Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii… vyšla karetní hra s názvem stejně nenápaditým, jako tento klišovitý úvodník. V ní se dle očekávání Rebelská aliance střetává s Galaktickým Impériem v epickém boji dobra se zlem, který už téměř půl století milují fanoušci po celém světě.

Pokud nevíte, o čem mluvím, tak jste nejspíš přeskočili nadpis, ale netřeba scrollovat zpět nahoru. V následujících odstavcích se podíváme na hru Star Wars: The Deckbuilding Game (navzdory anglickému názvu jde o českou edici od Blackfire), která je určená pro dva hráče a láká na půl hodiny trvající duely. Akční potenciál takového duelu slibuje už ilustrace na krabici, kde Luke Skywalker a Darth Vader kříží světelné meče, zatímco za nimi probíhá bitva o Endor.

To jste přiletěli v tomhle?

V krabici zcela nečekaně najdete hlavně karty. Rebelové a Impérium mají k dispozici každý svých deset startovních karet a deset základen. Sto dalších karet, s nimiž se hraje, jsou mixem obou frakcí a neutrálních karet. Každá karta je z poloviny obdařená pěknou ilustrací zachycující danou postavu/loď ve filmovém stylu. Mezi padesáti unikátními kartami najdete kromě postav a lodí známých z původní filmové trilogie i protagonisty filmu Rogue One.

Ilustrace jsou hezké, ale pokud jste již hráli nějaké deskové hry ze světa Hvězdných válek, nijak vás nepřekvapí a spíše vám budou připadat povědomé. Zbytek karty obsahuje herní text a další hodnoty nutné pro hru. Kvalitou zpracování taky nevynikají, a tak bych je rozhodně doporučil obalit, aby se rychle neohrály. Mezi kartami najdete samozřejmě i přehledové pomocné lamakarty a rozkládací ukazatel síly. V krabici je funkční insert, do kterého lze karty úhledně uložit, a to v obalech, což považuji za příjemné plus.

Jako zkušeného hráče mě nic nepřekvapilo, dokud jsem nezaregistroval, že hra místo papírových žetonů používá na manipulaci příjemnější plastové kostičky. Tento milý komponentový upgrade však kazí fakt, že zvolené barvy by nemohly být horší. Sytě barevné kostky vypadají jak z dětské stavebnice – jsou buď žluté jako sluníčko z Teletubbies, nebo tak křiklavě fialové, že by se jich nedotkl ani Mace Windu. Z vizuálního hlediska bych nakonec byl raději za ty papírové žetonky…

zdroj: Vlastní foto autora

Rozmrzení z komponent mě trochu přešlo při čtení pravidel, která jsou za mě jedny z těch lepších. Jsou psaná srozumitelně, až polopaticky, bohatě ilustrovaná příklady a se stránkou vyjasňující pár dotazů na závěr.

Křídla do útočné polohy

Připravit hru na stůl zabere chviličku. Doprostřed stolu mezi oba hráče dáte malou hromádku karet pilotů Vnějšího okraje, velkou hromadu karet galaktické nabídky a z ní šest karet vyložíte. Každou kartu natočíte tak, aby ji měl hlavou vzhůru hráč příslušné frakce a neutrální karty naopak na bok tak, aby si je oba mohli pohodlněji přečíst.

Každý z hráčů vyloží svou startovní základnu, zamíchá svých deset startovních karet, z nichž si pět nabere do ruky a souboj může začít. Cíl? Zničit soupeři tři základny! A aby to bylo fér, vždy začíná Impérium – palte!

zdroj: Vlastní foto autora

Dělat, nebo ne. Není žádný pokus

Ve svém tahu můžete vyložit libovolný počet karet ze své ruky. Ano, klidně všechny, ale hezky postupně. Jakmile vyložíte kartu, ihned získáte zdroje dle hodnoty na kartě (vezmete si odpovídající množství žluťoučkých kostiček) a posunete rovnováhu síly směrem k sobě za každý symbol síly (případně dostanete další žluťásky, pokud je ukazatel úplně na vaší straně).

Co dál? Za kostky zdrojů si můžete z galaktické nabídky koupit jakoukoliv kartu, která je buď neutrální, nebo náleží k vaší frakci a dát si ji do odhazovacího balíčku. Navíc spousta karet, kromě těch startovních, má nějaké schopnosti, které můžete využít kdykoliv ve svém kole. A hlavně můžete útočit.

Symboly blasterů na kartách ukazují, kolik zranění jsou schopné uštědřit. Útočit můžete primárně do soupeřovy základny, pokud tedy před ní není vyložena bitevní loď. Pokud tam nějaká je, musíte ji sestřelit jako první. Co jde ale také sestřelit, jsou soupeřovy karty v nabídce. kromě toho, že třeba zabráníte princezně Leie přidat se k Rebélii, získáte za poražení každé karty i nějakou odměnu – zdroje, body síly nebo možnost odstranit si karty ze svého balíčku.

Jakmile zahrajete vše, co chcete, váš tah končí. Všechny karty kromě bitevních lodí poputují na odhazovací hromádku a na ruku si ze svého balíčku doberete nových pět karet. Pokud vám balíček dojde, zamícháte odhazovací, uděláte z něj dobírací a můžete v klidu dobírat dál, jak jsme v případě deckbuildingu ostatně zvyklí.

Pokud se vám podaří zničit soupeři základnu, vezmete si ji na svou vítěznou hromádku a pokud nebyla třetí a vy jste nevyhráli, soupeř na začátku svého kola vyloží libovolnou další, což mu může dost pomoci. Všechny základny kromě startovní totiž disponují schopnostmi, které dokáží s průběhem hry zamíchat, nebo jej dokonce zvrátit.

Tohle bude zábava!

Jak je vidět z přehledu pravidel, jedná se o pravidlově jednoduchý a čistý duel. Na Star Wars: The Deckbuilding Game je vidět jasný záměr vytvořit hru, kterou si budou moct užít i nezkušení hráči, kteří by jinak sáhli třeba po Star Wars Monopoly...

zdroj: Vlastní foto autora

Tato hra však rozhodně není nijak primitivní a hloupá. Schopnosti jednotlivých karet se dají různě nakombinovat a vytvořit tak zábavné synergie. Některé schopnosti se odvolávají na typ karet – TIE Fightery jsou účinnější, když máte vyloženou bitevní loď, AT-AT vám dá do ruky vojáka z odhazovací hromádky a Chewbacca exceluje ve spolupráci s jinými unikátními postavami.

Jiné efekty jsou pak závislé na tom, jestli vás provází Síla, tedy jestli je ukazatel síly na vaší straně stupnice. Z povstalců se v té chvíli stávají expertní záškodníci a z Impéria brutální vojenská síla. Každá ze znesvářených stran má k dispozici trochu jiný arsenal triků, a to i přestože mnohé efekty karet jsou si podobné.

Impérium se zaměřuje zejména na co největší útok a likvidaci karet v nabídce, zatímco Rebelové na odhazování karet ze soupeřovy ruky a nabírání karet pro překvapivý útok. Jak v tomto rozdělení, tak obecně v efektech jednotlivých karet se skrývá hlavní tematičnost hry, ač jí zde není zdaleka tolik jako v jiných deskovkách s licencí Star Wars. Kromě některých synergií a efektů karet můžete najít téma v tom, že hlavní postavy a velké lodě jsou těmi nejsilnějšími a pro většinu partií i klíčovými kartami.

zdroj: Vlastní foto autora

Jak jsem odhaloval zábavnost a taktické možnosti této hry, došlo mi, odkud znám designéra Caleba Grace. Ten se totiž autorsky podepsal na další skvělé hře od Fantasy Flight Games – Marvel Champions, která je výrazně komplexnější, ale také o něco tematičtější. Avšak i do jednoduchosti Star Wars: The Deckbuilding Game, která si bere hodně inspirace z jedné z prvních duelových deckbuildingů – Star Realms, Caleb vložil dávku zajímavých a svěžích nápadů.

Za záblesk geniality pokládám schopnosti na kartách základen. Je v nich pěkně cítit téma – Hvězda smrti dokáže pohodlně zničit bitevní lodě, opevněný Hoth se lépe brání a Corellia vám dá loď zadarmo. Ale hlavně skvěle fungují v rámci hry. Dokáží vám pomoci zefektivnit váš balíček (trénink na Dagobahu vám odstraní 3 karty) nebo právě využít jeho silné stránky jako u Oblačného města, kdy si dobereta kartu navíc za zahrání neutrální karty.

Navíc jsou tyto schopnosti dost často vyvážené počtem životů základny – čím lepší schopnost, tím méně životů. A tak máte zase další nové a zajímavé rozhodování. Velké množství karet hře dodává slušnou variabilitu, protože každá partie se bude odvíjet trochu jinak podle toho, jaké karty kdy přijdou do nabídky. Navíc veřejná nabídka karet netrpí tolik na zasekávání se díky možnosti ničit nepřátelské karty.

Celkově mě tak hra příjemně překvapila. Ač nijak nepřekročila očekávání v produkčních kvalitách a tematičnosti, tak herně je velice svěží a zábavná a věřím, že v konkurenci deckbuildinogvých her nezapadne.