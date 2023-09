Chystá se další desková hra se Zaklínačem – The Witcher: Path of Destiny. Opět rovnou v češtině

13. 9. 2023 10:29 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Go on Board s návrhářem Łukaszem Woźniakem rozhodně nelení. Zaklínač: Starý svět teprve začal přicházet podporovatelům z jedné z nejúspěšnějších crowdfundingových kampaní vůbec (doručení české verze od Blackfire je na spadnutí), ale společnost už stihla oznámit další projekt z tohoto světa – The Witcher: Path of Destiny. A skvělou zprávou je, že díky zmíněnému vydavatelství bude rovněž rovnou v češtině.

Jedná se o diametrálně odlišný titul, než jakým je zmíněný Starý svět. Tentokrát se ponoříte přímo do těch nejznámějších příběhů, jejichž události půjde měnit. Na poli maximálně 90 minut se 1 až 5 hráčů zhostí role Geralta, Yennefer, Ciri, Vesemira nebo Marigolda a projdou si jednou ze tří dostupných povídek (Zaklínač, Menší zlo a Konec světa).

Každý z těchto příběhů stojí zcela na vlastních nohách. Nejedná se proto o kampaňovku, kde by se vaše rozhodnutí propojovala do většího celku. Na druhou stranu každá povídka nabízí své unikátní výzvy a její vývoj není nikdy zcela stejný. Závisí totiž na akcích a rozhodnutích hráčů.

Jádrem zážitku se stávají karty, které budete postupně draftovat do své ruky. Během každého tahu všichni hráči najednou zahrají před sebe dvě karty, čímž vytváří unikátní časovou linii, která na základně barvy, symbolů i bonusů určuje další vývoj hry.

Po třech takových tazích se vyhodnotí výsledky, jež určí osud a posunou příběh dopředu. Takto se pokračuje v rámci tří kol, na jejichž konci se vyhodnotí jeden z několika možných epilogů. Současně se také určí vítěz, tedy ten, kdo získal největší počet bodů.

Vzhledem k tomu, že je i tento projekt posvěcený videoherním vydavatelstvím CD Projekt RED, bude vizuál vycházet z počítačových her, především pak ze třetího dílu. Tvůrci kromě toho slibují, že titul nebude mít příliš komplikovaná pravidla, ale rozhodně přinese taktickou hloubku. Proto by měl oslovit nenáročné i náročné hráče, kteří určitě ocení i velkou míru znovuhratelnosti.

The Witcher: Path of Destiny půjde získat v crowdfundingové kampani na platformě Gamefound. K jejímu spuštění dojde 19. října a potrvá do 7. listopadu. Cena se prozatím neví, ale jisté je, že dostupné budou minimálně dvě edice: standardní a deluxe. Dražší varianta přinese několik prémiových komponent, jako jsou dvouvrstvé hráčské desky a figurky hlavních postav (v základní edici si musíte vystačit s kartonem).

Když se rozhodnete titul podpořit, potažmo zakoupit během prvního dne, dostanete jako bonus figurku Geralta jedoucího na Klepně. Proto doporučuji si „zakliknout“ sledování kampaně na stránkách platformy, aby vám její start neunikl. A my vás o něm samozřejmě budeme ještě informovat.