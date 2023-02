Česká deskovka Statera hned tak nebude. Tvůrci předčasně ukončují probíhající kampaň

13. 2. 2023 22:15 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Stateře jsme se na webu věnovali, jak to jen šlo. Byl to český projekt, kterému jsme od začátku drželi palce a věřili v něj. Sám jsem měl možnost si ho vyzkoušet a napsat o něm své pozitivně laděné dojmy. Napsali jsme dvě další novinky spojené s crowdfundingovou kampaní a hře věnovali i celý jeden BoardGame Club. A nestačilo to.

Tvůrci ze studia FATboardgames v pondělí v noci oznámili v updatu na Gamefoundu předčasné ukončení kampaně. Učinili tak méně než týden po spuštění kampaně za stavu, kdy je podpořilo pouhých 261 lidí souhrnnou částkou 21 313 eur, tedy lehce přes půl milionu korun.

Je to sotva polovina z požadované částky a očekávání tvůrců byla nepřekvapivě vyšší vzhledem k tomu, že ještě před spuštěním kampaně hru sledovalo přes 3 800 zájemců.

„Než kampaň začala, bavili jsme se o ní s Gamefoundem a provedli vlastní simulace toho, jak by kampaň měla probíhat. Shodli jsme se na tom, že by mělo dojít k vybrání požadované částky během prvních 24 hodin,“ stojí v updatu.

zdroj: vlastní video redakce

Že není všechno v pořádku, bylo zjevné nejen z pomalého růstů dalších příhozů, ale i faktu, že tvůrci pár dní po startu rozesílali dotazník, aby od váhajících zájemců zjistili, co jim v kampani chybí a kde se tedy stala chyba.

Z průzkumu vyplynulo, že lidé moc nerozuměli funkci vah ve hře, konceptu příběhů a obecně herním mechanismům. Někomu chyběly recenze velkých YouTuberů (BoardGame Club je holt někomu málo…) a rozhodně nepomohlo, že v den startu kampaně se na Kickstarteru vyrojila spousta zajímavých velkých projektů.

FATboardgames se s Gamefoundem shodlo, že dle odhadů není za současného stavu možné kampaň hry Statera zafinancovat, a tak byla místo toho zrušená. Český projekt má proto velmi nejistou budoucnost, nicméně jeho tvůrci ještě neházejí flintu do žita.

„V následujících několika týdnech pořešíme naše možnosti a budoucnost Statery. Jedna věc je ale jistá: Najdeme cestu, jak tuto hru dostat na vaše stoly. O dalším směřování Statery vás budeme informovat v dalším updatu,“ zakončují jistě nelehké psaní tvůrci Filip a Tomáš.

Za sebe mohu vyjádřit pouze lítost, že tak unikátní česká hra nemá svůj vznik jistý a že se tvůrcům zatím nevyplatily ty roky práce a nemalé investice. Projekt budeme samozřejmě nadále sledovat a informovat vás o jeho případném dalším vývoji.