Blíží se české verze deskovek Cyberpunk 2077, Orlog, Lovci relikvií či Coffee Rush

20. 3. 2023 10:31 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Tak se tuzemský rybníček přece jen dočká ještě dalšího překladu stolní hry, která adaptuje známou videoherní značku. A opět se jedná o značku polského CD Projektu RED. Takže jakmile letos konečně vyjde očekávaná hra Zaklínač: Starý svět, tak v tu dobu už budou moci jeho příznivci vyhlížet i Cyberpunk 2077: Gangs of Night City podle videohry Cyberpunk 2077.

Ten na náš trh uvede společnost Blackfire, a to rovnou s dodatečným rozšířením Families and Outcasts. To znamená, že i lidé, kteří neovládají angličtinu, se budou moci pustit do strategie s figurkami, ve které bojují gangy o kontrolu nad titulním městem. V kůži vůdce jednoho z gangů s vlastními cíli a dovednostmi budete organizovat jeho členy, kteří se snaží postupně získat nadvládu. Nedílnou součástí celého zážitku, který v jedné seanci zabere zhruba dvě hodiny, je i samotné město, které se proměňuje na základě vašeho počínání.

Hra Cyberpunk 2077: Gangs of Night City je určená jak sólistům, tak pro až 4 hráče. Avšak díky tomu, že se základem rovnou dorazí i zmíněné rozšíření, se do hraní bude moci pustit až 5 lidí najednou. Kromě této možnosti expanze přináší ještě 2 nové gangy, novou příběhovou linku a sedmou čtvrť, která rozšíří mapu Night City. Vydání české verze je aktuálně mířené na březen 2024. Avšak není to finální časové okno.

Nejedná se ale o jedinou zprávu, kterou Blackfire v poslední době vypustil do světa. Došlo ještě na aktualizaci ohledně hry Expedition, jejíž překlad vydavatelství taktéž chystá. Jak už bylo avizováno dříve, korejská společnost Korea Boardgames Co. se rozhodla pro změnu názvu, a to kvůli téměř stejnojmenné novince ze světa Scythe. Novým názvem je tedy Relic Hunters, takže v češtině Lovci relikvií. Společně s touto změnou a oznámením českého názvu také došlo na vypuštění prvních obrázků.

A rovnou bylo prozrazeno, že touto hrou spolupráce s korejskou firmou rozhodně nekončí, ale pouze začíná. To znamená, že Blackfire už nyní oznamuje lokalizaci chystaného titulu Coffee Rush pro 2 až 4 hráče, který měl zástupce společnosti okouzlit na veletrhu v Norimberku. Hra by měla z logiky věci být skvělou volbou pro každého milovníka kávy. Dostanou totiž náhled za druhou stranu barikády, tedy za pult a do mysli baristů. V této roli se pokusíte vyřídit všechny objednávky zákazníků, čímž si postupně zvyšujete hodnocení.

Pro plnění náročných objednávek jsou ale třeba suroviny. Proto se budete pohybovat na herní desce, na které tyto zdroje sbíráte. Pokud by se ale stalo, že objednávku nedokončíte včas, čeká vás penalizace a zhoršení hodnocení. Nicméně se situací vám mohou pomoci upgrady, které získáte za splnění tří objednávek v řadě. Barista s nejlepším hodnocení vítězí.

Ale protože mají v Blackfiru opravdu napilno, dostáváme ještě další dvě zprávy. Předně již dorazila hra Moje knihovnička od tvůrců Sushi Go! a Příští stanice Londýn, v níž si naplníte svou novou knihovnu knihami, deskovkami, portréty a vším možným. V obchodech ji najdete již tento pátek. Zároveň se dozvídáme, že do výrobu už míří i stolní hra Orlog, tedy fyzická edice kostkové hry, kterou můžete znát z videohry Assassin's Creed Valhalla. Na co z výše řečených her se těšíte nejvíc?

