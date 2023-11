Bělovlasý vědmák míří díky spolupráci se značkou Zaklínač do bojové série Unmatched

30. 11. 2023 9:32 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Série Unmatched je populárním dítkem studia Restoration Games, které ve svém do jisté míry unikátním bojovém systému proti sobě posílá nejrůznější známé i méně známé postavy. Můžete tak proti sobě postavit třeba mytickou Medúzu a Spider-Mana, případně Bruce Lee proti Bigfootovi. Nabídka je bohatá a neustále se rozrůstá o další značky. Nejinak tomu bude i v příštím roce, během něhož studio do portfolia přidá známé hrdiny a padouchy z oblíbeného fantasy světa Zaklínač.

zdroj: Restoration Games

Celek chystá rovnou dva nové sety nazvané Steel and Silver a Realms Fall. Každý z nich bude obsahovat tři hrdiny a dvě unikátní bojiště/herní plány. Z postav se zatím potvrdil jenom titulní bělovlasý vlk Geralt z Rivie, jemuž bude krýt záda jeho chráněnka Ciri. I když ostatní postavy zatím odhalené nebyly, můžeme odhadnout, že minimálně taková Yennefer snad nebude chybět. Na potvrzení si ovšem musíme počkat.

Co je nicméně jisté už nyní, že sety budou pracovat s reáliemi z digitálních her od CD Projektu RED. Nadšenci do knih nebo nedej bože netflixovského seriálu tedy mají smůlu. Na druhou stranu hráči zmíněných titulů se mohou těšit, že se tvůrci pokusí esenci virtuálního světa a postav zachytit co možná nejvěrněji.

„V rámci naší neustálé snahy přinášet do značky Unmatched ty nejzajímavější světy jsme po této licenci skočili podobně jako zaklínač po stopě strašlivého nepřítele. Zaklínač do série přináší opravdu mnoho: rozlehlé příběhové prostředí, jedinečné hrdiny a jedny z nejlepších padouchů, jaké svět Unmatched kdy viděl,“ láká prezident Restoration Games Justin D. Jacobson.

Oba sety vyjdou někdy v pozdějších fázích roku 2024. A vzhledem k promptní reakci vydavatelství Albi, které u nás značku distribuuje, se tuzemští hráči mohou těšit na českou lokalizaci. V tomto případě si tedy nebude osvojovat taktiku, díky níž některé sety na náš trh přineslo bez překladu.

Připomeňme, že během příštího roku vyjde přeložené Unmatched Dobrodružství – Úžasné příběhy. Jde o vstup série do kooperativních vod, kde v duchu pulpové stylizace spojíte síly a pokusíte se porazit Můřího muže nebo návštěvníky z vesmíru. Titul přinese čtyři nové hrdiny, nicméně do hraní lze volně zapojit i všechny postavy z předchozích setů či rozšíření. Česká verze vyjde 22. února.