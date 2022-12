BackerKit vyzývá Kickstarter na souboj. Ulovil spoustu velkých studií

20. 12. 2022 12:38 | Deskovky | autor: Pavel Bareš

Crowdfundingová platforma Kickstarter se v posledních letech své existence vyprofilovala do podoby nefalšovaného behemota na poli financování (nejen) deskových her a RPG titulů. Zrovna minulý týden jsme vám psali o tom, že za celou existenci platformy tvůrci těchto her vybrali na Kickstarteru dohromady 1,57 miliardy amerických dolarů (pro lepší představu 36 miliard českých korun (pro ještě lepší představu 72 dalších pokusů pro Petra Jákla natočit lepšího Jana Žižku)).

Na Kickstarteru se solidně daří malým projektům od nezávislých tvůrců i velkým firmám, které si z něj dělají de facto předobjednávkový nástroj. A málokterá jiná crowdfundingová platforma se s ním může realisticky měřit, byť konkurenční Gamefound nabývá na síle. A teď na scénu vstupuje ještě BackerKit.

zdroj: Backerkit

Pokud jste si na Kickstarteru někdy něco objednali, velice pravděpodobně jste se následně setkali i s BackerKitem. Jde totiž o samostatnou platformu, kterou ale tvůrci ze všelijakých crowdfundingových stránek rádi používají k udržení všech informací nasbíraných během kampaně pohromadě.

Pokud totiž máte pár tisíc backerů z několika desítek zemí, kterým potřebujete doručit kdovíkolik rozdílných variant svého produktu skrze kdovíkolik doručovacích služeb s rozdílnými podmínkami stran poplatků a doručovacích časů, do čehož všehož vám vaši drazí backeři vstupují se speciálními požadavky a zamítnutými kreditními kartami… Na to potřebujete nějaký solidní managementový nástroj. Takový, který Kickstarter poněkud neslavně neobsahuje.

zdroj: Backerkit

Právě proto si BackerKit (i Gamefound) získal u tvůrců takovou oblibu. Spoluzakladatel Maxwell Salzberg činnost své firmy popisuje jako záplatování děr v kickstarterovém systému – a teď zřejmě nadešel čas zalátat i to velké zelené písmeno K. BackerKit bude v roce 2023 naplno rozjíždět vlastní crowdfundingovou platformu, na níž už v tuto chvíli probíhá několik kampaní v rámci spuštěné bety.

O tomhle rozhodnutí si se Salzbergem a Anyou Combs (manažerkou BackerKitu pro tabletopové účty) popovídali reportéři webu Dicebreaker. Dle Maxwellových slov vzešel impuls do jejich nového podniku především od komunity tvůrců, kteří nejsou s prostředím na Kickstarteru spokojení. Anya Combs dodává, že některá kritika Kickstarteru je na místě a některá ne, nicméně jejich cílem je vybudovat prostředí, které bude na tvůrce doopravdy myslet v první řadě a bude prioritizovat jejich zájmy, jako zvýšení viditelnosti nových tvůrců, schopnost budování renomé a dlouhodobé udržování fanoušků, nikoli jen co nejvyšší čísla u jednotlivých projektů.

Jedním dechem také dodávají, že zdravá konkurence je v zájmu všech. Pokud se BackerKitu podaří být pro Kickstarter rovnocenným soupeřem, dost možná se i aktuální šampion crowdfundingové scény chytne za nos a kvalita půjde nahoru všeobecně. Pokud se chcete o plánech pro „nový“ BackerKit dočíst více (např. o jejich nápadu na „multiplayerový crowdfunding“, kdy backeři přispívají na několik projektů současně), celý rozhovor najdete zde. Případně se můžete začít těšit na nejočekávanější projekt platformy: Gloomhaven RPG.

Nové platformě přislíbilo věrnost na 50 herních studií, mezi nimiž nechybí právě Cephalofair Games s Gloomhavenem a Frosthavenem, Restoration Games (Return to Dark Tower), Leder Games (Root, Oath), Greater Than Games (Duchové ostrova, Sentinels of the Multiverse), Tundergryph Games (Tang Garden, Iwari) či Coyote & Crow Games (Coyote & Crow).