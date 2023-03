Blíží se české vydání her Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice, karetních Star Wars a Pišk.o.rek

3. 3. 2023 9:33 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Stolní adaptace videoher v posledních letech zažívají plodné období a mnoho z nich se může chlubit českým vydáním. Ostatně pár dní dozadu, vyšly deskovky Northgard a Dead by Daylight, zatímco se chystá Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery a Skyrim. Poslední dvě bude mít na svědomí vydavatelství Blackfire, které nyní připomnělo další ze svých chystaných překladů – Assassin's Creed: Brotherhood of Venice. Nové zprávy má i o Pišk.o.rkách a karetce Star Wars.

Nejprve se zaměřme na Assassiny, kde se dozvídáme jednu trošku nemilou zprávu. Držitel licence totiž na poslední chvíli zatrhnul český název „Benátské bratrstvo“, který tak nakonec nebude přeložený a ke kterému bude pouze připojeno označení „České vydání“. Na druhou stranu ale zájemce může hřát na srdci, že deskovka v těchto dnech konečně zamířila do výroby, takže se pomalu ale jistě blíží její vydání. A díky této skutečnosti se lze pokochat i oficiální přeloženou grafikou, kterou naleznete i ve zdejší galerii.

Nicméně jestli jste o hře Assassin's Creed: Brotherhood of Venice doposud neslyšeli, vězte, že jde o velice dobře hodnocenou kooperační příběhovku, do které se může pustit samotář i skupina až o čtyřech hráčích. Ty čeká kampaň složená z 26 vzpomínek, které se odehrávají v Benátkách roku 1509. V nich budou ovládat vybraného asasína (každý má své unikátní schopnosti) a postupně ho vylepšovat a učit novým dovednostem. Přirozeně během toho nebudou absentovat ani typické prvky série, jako je kradmý postup, parkour a postupné objevování za pomoci věžiček.

zdroj: Blackfire zdroj: Blackfire

A pár novinek se událo i u hry Pišk.o.rky: Draci vs Jednorožci (v originále Tic Tac K.O.: Dragons vs Unicorns). Stačí vám jediný pohled na hru a okamžitě zjistíte, že se jedná o další ze zástupu zábavných, barevných titulů od Unstable Games (letošní Čarostíny, Chlupatí zabijáci a Labilní jednorožci).

Jenom tentokrát jde o rychlou karetní hru, která variuje klasické piškvorky, v nichž si ani jedna ze stran nebere servítky a nebojí se použít síly. Jak ale česká verze bude vypadat na stole? Na to se můžete podívat už nyní díky fotkám produkčního vzorku, který nedávno dorazil do vydavatelství, jež ho aktuálně důkladně testuje, aby zážitek mohl relativně brzy dorazit na váš stůl.

No a na závěr jedna rychlovka z předaleké galaxie. Letošní novinka Star Wars: The Deckbuilding Game pro dva hráče od Fantasy Flight Games, která na váš stůl v docela kompaktní formě převede střet Impéria a Povstalecké aliance, dostala přesné datum vydání. V kalendářích si kroužkujte 24. března. Nejvyšší čas pomalu oprášit světelné meče a zkontrolovat mířidla blasterům.