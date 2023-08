Assassin's Creed: Brotherhood of Venice – recenze adaptace, která ctí principy videoherní série

Verdikt: I když Assassin's Creed: Brotherhood of Venice nepatří mezi nejlevnější hry, vydrží vám na několik desítek hodin pořádné zábavy. A přestože nemá ve svém repertoáru žádné nikdy dříve neviděné ani revoluční mechaniky, dohromady funguje skvěle a byla by zábavná i bez licence. S ní je to ale skvělý přírůstek do série Aassassin's Creed, který je povinností pro všechny její fanoušky, příznivce Ezia a kooperačních PvE her, který má v sobě přesně to, co má Assassin's Creed mít: Plánování taktiky, plížení, parkour, zvraty, dobrý příběh a samozřejmě tiché zabíjení nepřátel. Jak by řekl Ezio Auditore da Firenze: Molto Bene!