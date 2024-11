Albi představilo Stínadla, české závody Dirt & Dust a upřesnilo datum vydání mnoha stolních adaptací videoher

14. 11. 2024 11:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Albi ještě před svou víkendovou událostí Albi Game Day, na které si fanoušci budou moci zahrát připravované hry, přislíbilo speciální video, jež bude nabušené hromadou oznámení. Video mělo premiéru včera večer a jelikož naši práci bereme vážně, připravili jsme si pro vás souhrn všech proběhlých oznámení.

Hlavnímu eventu předcházela krátká pre-show, kde se připomnělo několik vydaných či oznámených projektů. Jmenovat tak lze třeba Čajovou zahradu, Critical: Svatyně nebo Čarodění. Několik připomínek se ovšem nevyhnulo ani hlavní části, kde se objevil překlad již vydaného Etherfields, ale také trojice deskových her založených na známých videoherních značkách.

Řeč je v tomto případě o Apex Legends: Desková hra, S.T.A.L.K.E.R.: Desková hra a Dying Light: Desková hra. Všechny tři si budete moci zahrát během přicházejícího víkendu, přičemž první dvě dorazí na pulty obchodů v průběhu příštího roku, zatímco ta poslední v roce 2026. A když už se řeší staronové hry, důležitou informací je i další upřesnění data vydání české verze Frosthaven, které je po nedávném odkladu stanovené na 27. března. Tak snad se nadšenci do velkých fantasy zážitků konečně dočkají.

První vyloženě novou hrou se tak stal závodní survival Dirt & Dust. Jde o tuzemský projekt, jehož autorem je Petr Čáslava (znát ho můžete díky už zaniklé Deskofobii, ale podílel se i na Kutná Hora: Město stříbra). Ten zde slibuje kombinaci deckbuildingu s umisťováním kostek, čímž se snažíte úspěšně dojet nebezpečný závod. Klíčem k úspěchu je tedy trocha štěstí, správná optimalizace vašich karet schopností a samozřejmě načasování.

zdroj: Albi

České péče se rovněž dočkají tři tituly od studia Stonemaier Games. Prvním z nich je Burza známek alias Stamp Swap. K oznámení téhle hry došlo teprve v srpnu letošního roku, ale vychází už teď. Jak název napovídá, budete se tady snažit vytvořit pečlivě vybranou kolekci poštovních známek, kterou se pokusíte i úspěšně předvést ve sběratelských soutěžích. Pokud se vám povede sesbírat kvalitní sada, s níž navíc splníte i nějaké ty stanovené cíle, možná se stanete králem probíhajícího swapu. A i když to vše je mířené na skupiny až 5 lidí, na své si přijdou i sólisté.

Druhá hra se z poklidného prostředí sběratelství přesouvá do tvrdého sci-fi. Vantage je totiž kooperativní roguelike adventurou s otevřeným světem pro 1 až 6 hráčů, kterou navrhl samotný Jamey Stegmaier. Nabídne vám celou planetu k průzkumu, která sestává z téměř 800 lokací, jež doprovází 900 dalších karet s objevy. Znamená to, že každá zhruba dvouhodinová seance nabízí významně jiný zážitek, jelikož průzkum vás vždy může zavést někam jinam. Svým způsobem to tedy zní jako nekampaňová sandboxová verze ISS Vanguard, jež vyjde v roce 2025.

zdroj: Stonemaier Games

Abychom však ještě chvíli zůstali u Stonemaier Games, odbudeme si poslední novinku s nimi spojenou. Jelikož si fanoušci oblíbili Vinohrad, rozhodlo se vydavatelství u nás kromě rozšíření Toskánsko uvést i expanzi Kolem světa. Tahle krabice potěší především nadšence do spolupráce, jelikož přidává možnost kooperace. V jejích útrobách mimo to naleznete i nový herní plán a několik desek vinic, abyste se nezačali moc nudit. Současně se jedná o jeden z mála produktů, které už mají stanovené přesné datum vydání, které je 27. února 2025.

zdroj: Albi

Zpátky ale ke hrám, jež nabízí určitou tuzemskou stopu. Albi se totiž rozhodlo vydat relaxační Garden Lake aneb novou hru Uwe Rosenberga, tedy autora Hostiny pro Ódina, a ilustrátora Jindřicha Pavláska. Jeden až čtyři hráči si zde staví zahradní jezírka s lekníny a kapry koi. Stavba probíhá skrze destičky, kdy ve svém tahu můžete vždy položit jednu, ale plněním úkolů jich dáte klidně i více, čímž řetězíte své kroky. K vydání dojde během příštího roku.

zdroj: BoardGameGeek

Tak se fanoušci temných fantasy konečně dočkali. Artušovský Tainted Grail: Pád Avalonu, respektive jeho česká verze, se opět rozšíří o další zmar, monstra a příběh. V první polovině příštího roku totiž vyjde takový menší rest v podobě expanze jménem Rudá smrt. Dodatek je určený pro všechny chrabré duše, jež úspěšně dohráli alespoň jednu předchozí kampaň a chtějí své nervy i schopnosti vyzkoušet v nové náročné kampani, kde se vrátí zpět do své domoviny.

zdroj: Albi

Nyní už se pomalu dostáváme do cílové rovinky, stejně jako hlavní část videa. Na její konec si Albi připravilo vyloženou lahůdku pro milovníky Jaroslava Foglara, jelikož představilo kooperativní Stínadla. Bližší informace se o dozvíme až v průběhu příštího roku, nicméně už teď se ví, že se jedná o další hru renomovaného Vlaady Chvátila (Krycí jména, Galaxy Trucker), zatímco ilustrací se zhostil Miguel Coimbra (7 divů světa, Cyclades).

zdroj: Albi

Po odvysílání této části ještě následoval živý segment s otázkami a odpověďmi. Pokud vás zajímá, zhlédnout ho můžete na YouTube společnosti, stejně jako samotné video s novinkami.