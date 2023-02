Ruthless – recenze nejrychlejší hry na Divokém západě

17. 2. 2023 16:43 | Wargaming | autor: Štěpán Jura

Wargamingová pravidla můžou být tlusté knihy o stovkách stran, která obsahují přehršel (v drtivé většině her zbytečných) pravidel, někdy i roztahaných po několika knihách, kterých v teorii hráč ke hraní potřebuje několik (dívám se na tebe, Warhammere!). Stejně tak mohou být pravidla o pár desítkách stran, aby se člověk nemusel víkend pročítat knihovnou, než může konečně začít hrát.

A pak je tu hra Ruthless, která má oficiální podtitul Nejrychlejší hra na Divokém západě. A má nejspíš pravdu. Hra je rychlá nejen na hraní, ale i na přečtení a naučení. Má totiž všehovšudy dvě strany pravidel. Ano, DVĚ strany. Tedy celá hra je vlastně jenom oboustranný referenční list!

Autorem hry je Mark Fastoso, který ji navíc nabízí zdarma na svých webovkách Fireball Forward, ale většího podvědomí se jí dostalo až díky youtubovému kanálu LittleWarsTV, který k ní vyrobil pár scénářů a startovní krabici. Na první pohled se může zdát, že to je vážně málo a nemůže to přece na obsáhnutí pravidel stačit, ale na druhou stranu, kolik by toho člověk tak pravidlově nutně potřeboval na kovbojskou přestřelku?

Plastoví kovbojové od Northstaru jsou skvělá startovní bedna pro začátek hraní. | zdroj: North Star Games

Ona i nejslavnější přestřelka (známá i u nás díky hvězdně obsazenému filmu Tombstone) u O. K. Corralu trvala necelou minutu, stala se na zhruba 15 metrech čtverečních a bylo vystřeleno pod 30 nábojů. Na to člověk nepotřebuje padesát stran hutného textu s hromadou referenčních tabulek.

A teda sluší se říct, že kromě dvou stran pravidel má Ruthless i tři strany o scénářích a tvorbě postav, včetně příkladů různých vlastností postav, které hraní dodávají větší hloubku. Například opilec nemůže se zbraní pořádně mířit a muži zákona nemůžou začít přestřelku, než na ně začne střílet někdo jiný a tak podobně.

Aktivace probíhá pomocí pokerových karet (což je v kontextu hry samozřejmě stylová věc), kdy si na začátku hry hráči doberou 5 karet na ruku a kdo vyloží na začátku kola silnější kartu, tak se aktivuje. S tím, že některé karty mají speciální schopnosti – figury automaticky passují morálku, sedmička dává extra aktivaci a eso probudí omráčené postavy.

Každá postava má v základu dvě akce a jsou tu klasické wargamingové úkony jako pohyb, střelba, boj na blízko, míření, nahození morálky i pár specifických akcí jako nasedání/sesedání z koně či přebíjení zbraní.

Jako opravdoví kovbojové budete chtít tahat esa z rukávu! | zdroj: Vlastní foto autora

Přebíjení je zajímavou mechanikou, protože se každé postavě počítají náboje a hráč musí počítat s tím, že jednou náboje dojdou. Kovbojům nikdo nebrání střílet jako splašení a pravidla umožňují na krátkou vzdálenost i takzvaný fanning známý z filmů, kdy pistolník během okamžiku vysype celý revolver nepřátelským směrem. Ale v ten moment je ze střelce jenom terč, než si zase přebije.

Zbraně jsou díky nedostatku místa v pravidlech rozdělené pouze do základních kategorií s generickými staty – máme tu derringer, krátký a dlouhý revolver, luk, opakovací a perkusní pušku, a (pouze) dvouhlavňovou brokovnici. A to je všechno. Pro fajnšmekra to může být málo, ale je to daň za krátká pravidla. Ale člověku, který nehledá simulaci Divokého západu, ale chce si „jenom“ zahrát western, to je dostačující a pro rozměr hry je ve finále jedno, jaký revolver kovboj má.

Například pravidla hry A Gunslinger's Paradise mají okolo 70 typů zbraní s vlastními pravidly, kde se můžete kochat 15 různými staty a pravidly pro winchesterovky, ale pro běžného člověka je myslím dostačující pouhé rozdělení na typy zbraní. Přece jenom kromě německých kulometů a amerických samonabíjecích pušek má takhle genericky řešené zbraně třeba i druhoválečný Bolt Action (recenze) a většina her z posledních sta let také neřeší různá pravidla pro stejné kategorie zbraní.

Bez přepadení vlaku nemůže být žádný western! | zdroj: Vlastní foto autora

Co se týče zbytku střelby a pohybu, hra se chová jako prakticky každá jiná wargame. Pohyb je zpomalován překážkami či obtížným terénem, střelba je zase zhoršovaná vzdáleností či překážkami mezi střelcem a cílem.

Pokud je cíl zasažen, hází se na tabulce, kam to koupil a podle závažnosti pokračuje dál ve hře s postihem či je rovnou kaput. Což může být někdy brutální, ale když prostě v saloonu dostanete do hrudníku brokovnicí, je asi správně, že už se nezvednete.

Což je asi samo o sobě k samotným pravidlům vše. Nemá cenu více je popisovat, když se na ně můžete podívat sami a nezabere to o moc více času, než přečtení této recenze. Ale co je třeba ještě zmínit, je dodatečná podpora v podobě scénářů. Mark vydal pro Ruthless dvoje oficiální scénářová PDFka, která nabízejí minikampaň na motivy spaghetti westernů s Clintem Eastwoodem a Castrovu smrt u Little Bighornu. Oboje PDF už jsou ale na rozdíl od základních pravidel za peníze a ne zrovna málé – každé stojí 25 dolarů, tedy přes 550 korun, což je za 24 stran digitálního dokumentu poměrně dost.

Přestřelka u OK Coralu | zdroj: LittleWarsTV

Pokud chcete však zkusit i něco zadarmo, můžete sáhnout po scénářích od již dříve zmíněných LittleWarsTV, kteří vydali ultimátní starter set Tombstone, který obsahuje úplně vše potřebné ke hraní (modely kovbojů, stromy, budovy, herní podložku, žetony i karty postav) včetně vlastní minikampaně zaměřené na Earpovce a slavnou přestřelku v O.K. Coralu.

Kromě toho, ale mají na stránkách zdarma přístupnou skvělou minikampaň Riding Shotgun, kde se v pěti aktech ujmete role banditů, kteří přepadnou dostavník s penězi, s nímž se následně snaží utéct do Mexika a strážcům zákona, kteří jim v tom pochopitelně chtějí zabránit.

Kromě této minkampaně jsou tu zdarma i dvě scénářové jednohubky. Jedna zaměřená na historickou přestřelku v Dodge City a jedna opět podle westernu s Clintem Eastwoodem. Což dohromady člověku už vydrží na několik hodin zábavy, která je zdarma. A navíc v brzké době by mělo vyjít od LWTV i placené PDF s několika scénáři dle historických přestřelek.