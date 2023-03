Právě spuštěná kickstarterová kampaň hry BattleTech: Mercenaries během chvilky vybrala přes 35 milionů korun

23. 3. 2023 17:51 | Wargaming | autor: Matouš Vrba

Jednoznačně největší novinka pro všechny fandy BattleTechu od roku 2018, kdy byla ohlášená první kickstarterová kampaň Clan Invasion, je konečně tady! Dlouho očekávaná nová kampaň BattleTech: Mercenaries byla spuštěná před několika hodinami a už má na Kickstarteru přes 4 000 podporovatelů a vybraných víc než jeden a půl milionu dolarů, tedy zhruba 35 milionů korun (minulá kampaň vybrala lehce přes 2,5 milionů dolarů, tedy k 55 milionům korun, což je doteď považované v kategorii deskových her za veleúspěšný výsledek).

Jak jsme psali v našem preview už minulý rok, BattleTech: Mercenaries má za cíl především vybrat peníze na výrobu spousty nových figurek, které budou primárně prodávané ve specializovaných krabicích (tzv. forcepacks) zaměřených na slavné žoldácké jednotky jako Wolf’s Dragoons, Kell Hounds nebo Northwind Highlanders. Součástí nových figurek budou konečně také vozidla jako tanky, vznášedla, kolové transportéry nebo vrtulníky, která zatím neměla oficiální reprezentaci v novém redesignovaném hávu.

Kampaň přináší kromě forcepacků s figurkami i krabicový set Mercenaries, který bude – podobně jako již existující krabicové sety – obsahovat 12 figurek (nově představených v rámci kampaně), mapy, karty pilotů a mechů, a navíc další vychytávky jako oboustranný plakát nebo karty bitevní podpory. Krabicovka také představí nová zjednodušená pravidla pro vševojskové armády a bitevní podporu, jejichž betaverzi jsme pro vás již otestovali.

zdroj: Catalyst Game Labs zdroj: Catalyst Game Labs

Co se týče odměn za různé úrovně příspěvku, tak již od pěkných 35 dolarů (tedy nějakých 750 korun) lze získat Beginner box (který se v ČR aktuálně prodává za 699 korun), jednoho náhodného mecha, digitální román a sběratelskou minci. Na novou krabicovku Mercenaries si přijdete už od 80 dolarů (cca 1 800 korun), k čemuž kromě románu a mince dostanete jako bonus ještě velkou figurku mecha Timber Wolf, slavné klanové zhouby Vnitřního vesmíru.

Tu do kampaně věnovala firma, která pro Catalyst Game Labs (vydavatele BattleTechu) vyrábí plastové figurky, jako „omluvu“ za opožděné dodávky v rámci minulé kampaně. Tak snad se tentokrát podaří těmto problémům předejít. Nejextrémnější fandové BattleTechu mohou zvážit největší příspěvek ve výši 5 000 dolarů (přes 100 tisíc korun). Za tuto nemalou částku obdržíte kromě spousty figurek, mincí a podobných bonusů dva roky produktů BattleTech „zdarma“ a pozvánku pro dva na všechny příští veletrhy KerenskyCon.

Tak na co ještě čekáte? Aha, zapomněl jsem zmínit, že brzcí podporovatelé, kteří přispějí do 48h od počátku kampaně, dostanou jako bonus známý klanový letoun Visigoth. Takže neváhejte a běžte podpořit tuto skvělou hru, ať máme příštích pár let zase čím (a co) ničit!