Nové rozkazy, elitní Kasrkini a silné tanky – Astra Militarum zase kouše

Dobře, začneme lehkou definicí. Jak praví klasické meme, je to Garda. Označení Astra Militarum je pěkné z hlediska copyrightu, ale pojďme tomu říkat postaru Imperiální Garda.

Malý výlet do historie

Imperiální Garda je ve Warhammeru 40K už od začátku. V první edici, Rogue Trader, se sice nazývala Imperial Army a obsahovala značné množství jednotek, které ale nakonec byly vyškrtnuté Inkvizicí. Kdo by chtěl mít v armádě roboty či sebevražedné „dobrovolníky“. Plnohodnotný codex dostala Garda s nástupem druhé edice a postupně počet knih rostl. V třetí edici se objevil Codex: Catachan Jungle Warriors či došperkování Cadiánců v rámci celosvětové kampaně Eye of Terror.

zdroj: Warhammer Community

Během čtvrté edice nelze nezmínit vydání dodatkových regimentů od Forge Worldu – a to velmi populárních Death Korps of Krieg skrze knihu Siege of Vraks či Elysian Drop Troopers, kteří jsou krásně popsaní v The Anphelion Project, kde se dočtete, proč je fakt špatný nápad chovat Tyranidy v zábavním par….výzkumné laboratoři.

zdroj: Warhammer Community

Krom klasického WH40K se Garda vyskytuje i v jiných herních systémech, konkrétně lze doporučit Epic, pokud máte rádi opravdu masivní bitvy či Aeronautica Imperialis. Pokud spíše než letadlům dáváte přednost obřím lodím ve vesmíru, Battlefleet Gothic poskytuje velký prostor k hraní na vesmírné námořnictvo.

A co je dnes tedy jinak?

Nový kodex Gardy přináší mnoho změn. Ta největší je škrtnutí specifických doktrín pro konkrétní regimenty. Nový systém stavby detachmentů přináší možnost udělat si takový eintopf, že by naši němečtí sousedé zezelenali závistí. V tomto kodexu, který budeme potkávat na stole velmi často, byla zrušená možnost hraní pouze specifického regimentu. Namísto toho kodex obsahuje jednotky charakteristické pro dané regimenty, které můžete ve své armádě kombinovat.

V praxi to znamená, že krom běžného „vanilla“ pěchotního družstva (Infantry squad) můžete nasadit cadiánské úderné oddíly, pěchotní jednotky z Kriegu či rozhodně-ne-rambo z Catachanu. Tyto specifické jednotky mají svá vlastní pravidla a bez problémů fungují se zbytkem armády a zároveň se na ně vztahují 2 doktríny, které si můžete vybrat z pestré nabídky. Samozřejmě díky systému keywords na tyto jednotky lze použít (anebo naopak nelze) specifické stratagemy.

zdroj: Warhammer Community

Z doktrín je defaultním standardem Born Soldiers, která automaticky zavádí autowound při hodu šestky na zásah, což je velmi praktické. Můžete jí vyměnit za dvě libovolné doktríny z dlouhého seznamu. Některé jsou lákavé víc (Mechanized Infantry umožňující výstup z transportu po pohybu), který lze zkombinovat například s Veteran Guerillas, rušící cover v případě stčelby do 18”).

Tato možnost opravdu otvírá velké množství kombinací a zvyšuje hratelnost specifických armád jako např. tankové gardy (Armoured Superiority dávající Objective Secured vozidlům v kombinaci s Industrial Efficiency umožňující ignorovat AP -1).

Další velkou změnou prošel trademarkový mechanismus Gardy – Rozkazy. Nyní jsou 3 kategorie, dle kterých lze rozkazovat:

Regimental orders , což jsou klasické rozkazy pro pěchotu, avšak trošku naleštěnější pro novou edici. First Rank Fire a Second Rank Fire už nedává dvojnásobek výstřelů, ale mění lasgun na Heavy 3, což je hezký kompromis. Take Aim! a Fix Bayonets! dává +1 k hodu na zásah a zlepšuje AP, což v jistých kombinacích může sakra bolet. Take Cover! nečekaně zlepšuje cover a Move, Move, Move! zlepšuje pohyb a advance. Přibyl nový rozkaz – Suppresion Fire!, s nímž jste schopní nastřelené jednotce vyvolat epileptický záchvat z množství laserových ukazovátek v očích, čmž dostane -1 v hodu na zásah. Pěkné a vcelku i levné.





Prefectus orders, což jsou rozkazy řvané komisařem. Krásná třešnička na dortu a důkaz toho, že nový kodex byl dělán dost s láskou, je to, že komisař může poroučet i velícím družstvům či Ogrynům. Většina rozkazů se týká ovlivňování pohybu či vykonávání akcí ( Forwards, for the Emperor!, Duty and Honour!, Get Back in the Fight!, At All Costs!). Ukaž jim to, Rico! (Show Them Steel, Show Them Contempt!) poskytuje alespoň malou ochranu před mortal woundy. Za nejzajímavější rozkaz jistě platí Remain Vigilant!, kde rozkazovaná jednotka strašně moc dává pozor a míří okolo sebe, a proto do 12” od ní nelze umístit rezervy à la Deep strike apod. Také zlepšuje Overwatch, ale to je už taková další třešnička na dortu. Bohužel, cestou do nového kodexu zemřel nejen Yarrick (v našich srdcích a memech ale žije dál!), ale i konskripti s Chenkovem, takže největší „bezletovou zónu“ můžou dělat zřejmě Rough Riders. I tak, „vyzónovat“ polovinu stolu může zkazit den mnoha armádám.

Tank orders jsou rozkazy, inu, od tanků pro tanky. Nepřekvapivě zůstává lepší střelba ( Gunners, Kill on Sight!, Pound Them to Dust!) či pohyb ( Full Throttle!). Vcelku překvapující je bonus k chargi ( Blitz Them!), který umí dát pár mortal woundů za radlici. Pinning Fire! umožňuje nastřelené jednotce snížit pohyb a Čum a žasni! (Shock and Awe!) umožnuje dát tanku „obyčejný“ ObSec. Může se hodit, ale když hrajete ve velkém tanky, tak už ho má asi z Armored Superiority.

Astra Militarum Cadian Charge | zdroj: Warhammer Community

Velkou změnou je ale samotné vydávání rozkazů. Pořádné armádní řvaní totiž slyší (a můžou na něj reagovat) všichni do 6” od primárního cíle rozkazu, takže staré 1 rozkaz = 1 jednotka už neplatí. Motorizované jednotky mají lepší vox, takže tady lze rozkazovat všem do 12” od oficíra, takže ano – jde rozkazovat najednou celé baterii dělostřelectva a tak dál. S touto vzdáleností se dá pracovat i starým, dobrý voxem – ten ji rozšiřuje až na 24”, pokud velicí družstvo má Master vox a velené přijímač. Pro soupeře děsivé, pro hráče příjemné.

S rozkazy mohou pomoci nějaké Warlord traity či Reliky – Superior Tactical Training dává set rozkazů navíc, Tactical Auto Reliquiary of Tyberius umožňuje dát o rozkaz navíc. Laurels of Command umožňuje zavelet si v soupeřově kole. A ještě dvě perličky. Klasický transport Chiméra může fungovat jako velitelské vozidlo a někdo s rozkazy z něj může jeden dát aniž by vylezl. A když už velitel vyleze (z Chiméry, Tauroxu, některé verze Banebladu), protože by prošvihnul Command fázi na rozdávání rozkazů, může jeden dát rovnou, aby mu to nebylo líto.



Dále se podíváme na jednotlivé kategorie jednotek: Co přibylo a co se změnilo. Rozebírat jednotlivé jednotky by bylo na dlouho (Garda jich má požehnaně), takže berte následující text spíše jako průřez tím nejzajímavějším.



Velení

Zde proběhla drobná čistka modelů a k nim vázaným pravidel. Mezi nejvýznamnější ztráty patří Yarrick (Možná ho zabil Angron? Kdo ví...), Creed je stále v Tesseraktu, jeho pobočník Kell padl na Cadii, Al´Raheema také není vidno a Chenkova asi popravili za plýtvání lidsk… zdroji Impéria už po páté edici.

Dostáváme ale novou možnost nasadit si na stůl Lorda Solara, avšak nikoliv Macharia. Lord Solar Leontus a jeho věrný kyberoř Konstantin fungují na stole tak, jak by člověk čekal – velí cokoliv (ano, i tankové rozkazy), komukoliv a částečně kdykoliv. Za 170 bodů je to značný násobitel síly, na poměry gardy je relativně odolný, avšak je stále si třeba na něj dávat pozor, soustředěný útok elitních jednotek dlouho nevydrží.

zdroj: Warhammer Community

Další z nových pojmenovaných postav je Uršula Creedová, dcera známého stratéga. Upřímně, stojí jen o 30 víc než běžný comand… pardon, teď už Cadiánský Castelán a ty body navíc se zaplatí vícekrát za hru. Přeci jen, command reroll navíc a zvyšování síly střelby primárnímu cíli rozkazu „jen tak“ jsou super. Castellan dává dva rozkazy, Uršula tři a když jde do tuhého, má jako tatínek dvě drsné hot shot laspistole.



zdroj: Warhammer Community

On Castellan dosti nahrazuje původního Komandéra, další možnosti jsou buď Velící družstvo čety (Platoon Command Squad) nebo to samé, ale Cadiánské. Jen pozor, Castellan dává zmíněné dva rozkazy, ale obě squady jen jeden. Daň za to, že místo jednoho modelu máte celou skupinku, včetně medika, master voxu a vlajky. Obě squady si jde dost přispůsobit a doladit dle chuti.

Ano, koukám se na velmi oblíbený relic, a to Flag of Bulls…Final of the Nimrodesh 1st, což je banner rozdávající CORE jednotkám do 6” schopnost ignorovat modifikátory v hodu na zásah a cílenému modelu zakazuje používat dovednosti umožňující ignorovat woundy (klasicky Feel no Pain či „zastropování“ ztracených woundů za fázi). „Ty že jsi Abbadon? Nevěřím! Blik..blik…blik…blik…“

Garda dostala pěkný facelift a její sběratelé a hráči by měli mít určitě radost



TC neboli Tank Commander zůstal a věrně slouží Impériu. Tank třídy Leman Russ sice přišel o Grinding Advance, ale dostal místo toho několik vylepšení – a jedno z nich je pravidlo Turret Weapon. Toto pravidlo umožňuje hlavní zbrani tanku, povětšinou té na věžičce, střílet mimo Close combat a to s postihem -1. Vzhledem k tomu, že toto pravidlo zároveň dává plošně +1 k hodu na zásah, tak se vlastně nic neděje a tank střílí na svojí balistiku. Tanky tedy už nelze „locknout“ v boji na blízko. Dalším dílem skládačky ve hře „Postav si svého Witmanna“ je tabulka Tank Aces, která nabízí další možnosti vylepšení vašeho tankového esa. Tanky – a to včetně Superheavies – lze vylepšit např. oblíbeným Transhumanem (pouze 4+ na zranění), pořízením Invul savu či doktríny navíc. Protože proč ne. Vtipný je Vaunted Praetorian, který umožňuje z jednoho superheavy tanku velet tomu druhému.

Tanky tedy obecně nestřílí tak moc, ale střílí přesněji a bolestivěji. O Hammer of the Emperor a Armour of Contempt ani nemluvě… I když, tady je pravděpodobné, že obě pravidla, stejně jako výjimku pro Gardu při střelbě na cíl mimo Line of Sight, příští „season update knížka“ zruší.



Pěchota obecně

Pěchota také dostala pár škrtů, převážně v rámci možností. Všichni chodí po 10, takže velké „bloby“ na stole již nepotkáme. Můžete si vybrat ze 4 druhů pěchoty (běžná, cadiánská, kriegská a catachánská). Běžná pěchota může vzít těžké zbraně navíc a zdarma, Cadiánci umí zásah navíc při hodu 6 na zásah střelbou, Kriegy lze woundovat jen na 3+ a Catachánci umí ten zásah navíc v boji nablízko. Je to drobný rozdíl v tom, co jaká pěchota má na stole dělat. Ale jisté gulášovitosti se holt nezbavíme, no.

V rámci elitní pěchoty přibyla nová jednotka, Kasrkini. Tihle elitní chlapci z Cadie soupeří se Sciony o to, kdo bude drsnější a funkčnější. Obě jsou vybavené hot shot lasguny a až čtyřmi speciálními zbraněmi, což může být už solidní dakka. Kasrkini umí o doktrínu navíc, takže na tuto jednotku působí až 3 buffy, případně Born Soldiers +1 libovolná.

U této jednotky bude zábavný a zajímavý stack pravidel a stratagemů. V rámci Born Soldiers dávají při 6 na hit autowound, což jde stratagemem Ingrained Precision stáhnout na 5+, což se počítá jako aktivace „Dej mortal při hodu 6 na zranění“ skrze Over-charged las-cells do maxima 6. Dobře postavená jednotka Kasrkinů se správným velením se tedy dostane na 34 výstřelů, co na 5+ dává autowound s AP -2. Jediné co, tak je třeba je dostat na místo určení, což zvládne Chiméra, protože Kasrkini nemají, na rozdíl od Scionů, deep strike.



zdroj: Warhammer Community

Scions umí něco dost podobného – mají méně zbraní, ale 6 na zásah generuje další hit a za pomoci Aerial Drop se dostanou, kam potřebují. Případně je lze vést ve Valkýře, kde umí chlapci lépe skákat z padáku než zbytek armády (6” od nepřítele místo obvyklých 9”).

Z těžších variant dostali dárek k Sangvináliím Attilan Rough Riders, kteří byli v minulých edicích poněkud smutní. V současném kodexu Gardy je to jednotka, která poskytuje skvělý protiútok, avšak stále je jaksi křehčí – přece jen je to člověk na koni a nic víc. Na druhou stranu, na tom koni mají kopí, které při chargi umí nadělat strašnou paseku a má i melta hrot. Při správném výběru Regimental Tactics by neměli mít problém zatopit i třeba Chaos Knightovi či větším potvorám za předpokladu, že se vám podaří protivníka touto jednotkou nabrat.

„Bullgryn star“ z minulé edice mizí. Už bohužel nelze kouzlem vylepšovat hod, takže velkých boyz na stole asi moc neuvidíme.

Drobnou posilu dostalo dělostřelectvo, a to v podobě Field Ordnance Battery, což je větší a těžší Heavy Weapon Team než tank. Máme zde těžší lascannon, těžký minomet a těžký Nebelwerfer. Sice žádný zázrak, ale jedná se o krásné modely s víceméně OK pravidly, které umožňují udělat pěknou armádu zaměřenou na dělostřeleckou přípravku. Zároveň mají keyword <PLATOON>, takže jim lze vydávat rozkazy pro pěchotu – a v případě paní Creedové i zvednout sílu střelby. Bohužel, počet modelů v jednotce je stanovený na 2, což není mnoho.

zdroj: Warhammer Community

Tanky...

...neboli jeden z důvodů, proč většinou hrajete Gardu. Kromě výše probraných změn si nelze nevšimnout nového tanku – Rogal Dorn Battle Tank. Můžeme jen spekulovat o důvodu tohoto označení a jak moc jsou v tom zapleteny Imperial Fists, ale je to rozhodně pěkný tank. Jedné se o mezistupeň mezi Leman Russem a Banebladem.

V porovnání s menším bráškou (Chá chá!) má více životů, větší Toughness a větší dakka. Je zhruba o 100 bodů dražší než Leman a o 150 levnější než Baneblade. Navíc má krásný model, lze mu koupit Tank Ace bonus a obecně „fajne vyzerá“. Samotné Lemany mají všechny původní varianty, ale aktuálně se nejlépe jeví věž s plasma kanónem, základní kanón a pak dříve slaboučký Vanquisher, který má sice jen jednu ránu, ale ignoruje invul sejvy.



zdroj: Warhammer Community

Další kategorií jsou Superheavies. Ty dostali podstatného zlevnění, když stojí okolo 400 bodů, takže Superheavy detachement se třemi máte okolo 1300, což není vůbec špatné. Vzhledem k tomu, že i na ně se vztahují Regimental Doctrines a zároveň na ně lze pořídit Tank Ace, tak dle mého názoru jich uvidíme čím dál víc. Je jen na vás, která verze Banebladu se vám bude hodit do krámu. Baneblade je klasická smrt z milionu hlavní a Stormlord je pořád dakkadakkadakkadakka a doveze 40 lidí, ale asi dost zaujme Shadowsword, který se sice od Vanquishera nenaučil ignorovat Invuly, ale jeho kanón je Heavy D3+3, síla 18, AP -5 a zranění šílených 12 damage. Prostě, cokoliv bez invulu, na co se podívá, nejspíš skončí rozatomizováno.



A pokud máte Turret Weapon, je tu jeden roztomilý strategem jménem Vengeful Salute. Ve chvíli, kdy je váš tank zničený, za 2CP (1CP u Lemana a nebo pokud máte Armored Superiority) si můžete ještě jednou vystřelit z hlavní zbraně. Sice s BS 5+, ale pořád máte šanci oplatit soupeři jeho opovážlivost salvou z hlavního kanónu.



Co z toho plyne?

Garda dostala pěkný facelift a její sběratelé a hráči by měli mít určitě radost. Kombinace zvolení různých doktrín v kombinaci se správnými jednotkami a dodatečnými možnostmi umožňuje postavit si armádu „dle chuti každého soudruha“. Možností, jak postavit funkční list, je v tomto kodexu opravdu mnoho – a to od pěchoty v transportech po dělostřelecký list, elitní výsadkový, tankový či super-heavy.

Garda stále umí na bojiště nasadit dostatečné množství těl, takže nebudou mít problémy s plněním objectivů. Nemá problém s dostatečným množstvím střelby na mnoho způsobů. Jedna z mála oblastí, kde pravděpodobně Garda bude tahat za slabší provázek, je boj tváří v tvář. Na druhou stranu tanky již nelze „zamknout“ v boji, takže nějaká možnost, jak se z toho „vystřílet“, tu je. Takže i tady vás může Garda nepříjemně překvapit.

zdroj: Warhammer Community

Trošku soli nakonec

Jasně, dobrou polévku si může teď uvařit každý sám. Jednou smutnější věcí je to, že mizí „unikátnost“ jistých armád. Nemusíte hrát Tallarn jako rychlou armádu, ale klidně jako dělostřelectvo. Klidně můžete hrát Sciony s Kriegama a tak dál. Další otázka je to, co se stane s jednotkami a armádami, které nejsou v Kodexu a jestli dáme sbohem a šáteček komplet DkoK a charakteristickým, unikátním jednotkám, jako byli jejich granátníci a jízda od Forge World. Jasně, možnost vydání dalších dodatků a suplementů existuje, ale vzhledem k tomu, jak se rotují staré modely pryč, si nejsem zcela jist reálností tohoto řešení. No nic, můžeme jen doufat…