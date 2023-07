Marneus Calgar – recenze komiksu ze světa Warhammeru 40,000

12. 7. 2023 17:00 | Wargaming | autor: Aleš Smutný

Warhammer 40,000 v těchto letech zažívá nebývalý rozkvět a to i mimo oblast tabletopu. Games Workshop se před lety uvolili k tomu, že budou pronikat do všech oblastí popkultury a ke své Black Library, tedy vlastnímu knižnímu nakladatelství, postupně přidávali řadu více či méně dobrých videoher.

Na filmy jsme mohli na nějakou dobu zapomenout, ale GW se snaží se svými limitovanými náklady produkovat animovaný obsah pro svou platformu Warhammer TV a navíc teď Amazon chystá pod Henrym Cavillem vlastní seriál (?) z tohoto universa.

A co komiksy? Je jich pohříchu málo! Nicméně, loni se zadařilo a pod hlavičkou Marvelu vyšla dvojice komiksů ze světa, který zná jen válku: Marneus Calgar a Sestry bitvy. Oba komiksy jsou de facto dvěma stranami jedné mince. Ta první ukazuje nejznámější bojovníky lidstva ve vší jejich epičnosti a dokonalosti, ta druhá ideologii, v níž se lidstvo muselo vyvinout, aby přežilo a galaxii, v němž musí přežívat. Dnes se podíváme na to, jak dopadl Marneus Calgar a příště si povíme, zda je o co stát v případě Sester bitvy.

Warhammer 40,000: Marneus Calgar

zdroj: Crew.cz

První z dvojice komiksů, které u nás vydalo nakladatelství Crew (kterému tímto i děkujeme za poskytnutí recenzních výtisků), se věnuje nejoblíbenější frakci z celého Warhammeru 40,000, což bohužel není Imperiální Garda, ale Space Marines alias Adeptus Astartes.

Tento konkrétní komiks, za kterým stojí bývalý herní novinář a dlouholetý komiksový scenárista Kieron Gillen a výtvarník Jacen Burrows (např. Scars of Ellise či Neonomicon Alana Moorea), se věnuje titulnímu hrdinovi, chapter masterovi kapituly Ultramarines, který aktuálně tak trochu přišel o své výjimečné postavení, jelikož se mu vrátil primarch Roubute Guilliman.

Což ovšem není obsahem tohoto komiksu. Ten se ve dvou časových rovinách věnuje jak „současnému“ problému invaze na agrosvět Nova Thulium v systému Macragge, tak i vzpomínání na to, jak se vlastně Calgar stal jedním z Astartes.

zdroj: Crew.cz

Z těchto dvou linií jednoznačně vítězí ona restrospektivní, kde sledujeme, jak se Calgar, syn z patricijské rodiny, a jeho osobní heilót Tacitan vydávají na výcvik. Na jeho konci by se z nich měli stát vhodní adepti na to, aby prošli extrémní fyzickou transformací v nadlidské (a nelidské) bojovníky, jimiž Adeptus Astartes, tedy vesmírní mariňáci jsou.

Právě popis celého procesu výcviku a ve zkratce načrtnuté transformaci dělá Marnea Calgara, tedy komiks, jedním z vhodných vstupních bodů pro ty, kteří se o Warhammer 40,000 teprve začali zajímat.

Ne, že by linie s Calgarem jakožto chapter masterem byla špatná, ale má – zcela logicky – tendenci sklouzávat k takzvanému bolter pornu, což je spousta akce se Space Marines, kde ovšem mnoho charakterové drobnokresby nenajdete. Což je tady v pořádku, protože o příběh jde především v retrospektivní části, která ukazuje jak brutalitu Impéria, tak brutalitu Chaosu.

zdroj: Crew.cz

Když už jsme u brutality… V době oznámení, že na WH40K komiksech bude pracovat Marvel, se samozřejmě ozvala spousta hlasů, že komiks bude příliš jemný, cenzurovaný, nebude vystihovat temnou a krvavou atmosféru tohoto světa. Obavy byly zcela liché, oba komiksy, tedy tento i Sestry bitvy jsou drsné tak, jak si WH40K zaslouží a pro hlavu rozprsklou bolterem se nejde daleko.

Celkově Marneus Calgar sympaticky přímočaře utíká, jeho příběh jakožto seznámení se jak s touto postavou, tak vlastně procesem výcviku mariňáka, funguje, a hlavně má správnou atmosféru. A ještě musím pochválit překladatelku Zuzanu Komprdovou.

Dělat překlad z Warhammeru 40,000 je úkol vysloveně za trest, protože velká spousta termínů zní v angličtině drsně a „cool“ a při překladu do češtiny často ztrácejí svou zvukomalebnost a v horším případě zní vysloveně směšně. Calgarem ovšem překladatelka prošla bez ztráty kytičky, nic mne netahalo za oči a zvládla i občas krkolomné vyjadřování vedlejší postavy v podobě člena Adeptus Mechanicum.