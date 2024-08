Kultovní videoherní série Heroes of Might and Magic dostane svůj vlastní wargaming

7. 8. 2024 8:45 | Wargaming | autor: Ondřej Partl

Archon Studio s oznámením deskové adaptace velmi populární digitální strategie Heroes of Might and Magic III takzvaně zbořilo internety, když v roce 2022 vybralo téměř 100 milionů korun, což zajistilo i vydání české verze. Navíc se hra může chlubit i více než spokojenou odezvou hráčů, kdy třeba průměrné hodnocení na serveru BoardGameGeek je 8,2 bodů z 10. To všechno jsou tedy jasné důvody k tomu, aby se studio ke značce opakovaně vracelo. Ostatně chystá další rozšíření a také novou hru Heroes of Might and Magic: Battles.

zdroj: Archon Studio

V tomto případě zajásají především nadšenci do válčení, větších armád, sbírání a barvení. Ano, studio se pouští do světa wargamingu, ve kterém se utkají hráči s armádami složenými z houževnatých miniatur. Detaily se zatím neví, avšak studio už nyní slibuje, že přinese nové způsoby hraní a několik zajímavých inovací. K nim mají patřit taktické posily a manévry, stručná pravidla a proměnlivé aktivace založené na iniciativě.

Jak z názvu současně vyplývá, tentokrát nepůjde o adaptaci vybraného dílu. Místní svět tu bude fungovat spíš jako základ a kulisa, ze které se budou brát potřebnosti k tomu, aby si mohly jednotky dát pořádně na frak. To by mělo znamenat, že se na bojišti potkají frakce z různých dílů předlohy, avšak zatím žádné potvrzené nejsou.

Dodatečné novinky budou uveřejněné v následujících týdnech a měsících. O to, že všechno bude fungovat správně a navíc to bude zábava, se postará trojice veteránů Jervis Johnson, Andy Chambers a Jacek Karpowiz. Především první dva jsou opravdu zvučná jména, která mají svůj neochvějný podíl i ve Warhammeru 40,000 a Warhammer Fantasy Battle (předchůdce Age of Sigmar). Posledního si nejvíce spojíte s Masters of The Universe: Battleground.

To je z dosavadních informací vše. Už nyní je ale pravděpodobně bezpečné tvrdit, že Heroes of Might and Magic: Battles si nalezne fanouškovskou základnu, která se do místních bitev s chutí pustí.