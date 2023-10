Games Workshop bude po krátkou chvíli nabízet úplně první pravidla Warhammeru 40,000

11. 10. 2023 15:17 | Wargaming | autor: Patrik Hajda

Psal se rok 1987, když společnost Games Workshop po pěti letech vývoje vydala nový produkt nazvaný Warhammer 40,000 s podtitulem Rogue Trader, který měl být sci-fi variantou staršího Warhammer Fantasy Battles. Kdo tehdy mohl tušit, že se z něj stane největší značka společnosti dneška…

Warhammer 40,000 letos vyšel ve své již 10. edici a vydavatelství do něj chrlí nový obsah bez přestání. Nicméně někoho ve studiu napadlo potěšit i nostalgiky, případně nabídnout dnešnímu hráči možnost poznat dávnou historii.

zdroj: Warhammer Community

Games Workshop totiž vyrobí původní pravidla hry z roku 1987, o která se z největší části zasloužili pánové Rick Priestley a Andy Chambers. Půjde tak o jedinečnou příležitost nahlédnout do stavu hry před tím vším, čím je dnes.

Tehdy totiž nešlo tolik o vrhání hrstmi kostek, jako spíš o vyprávění příběhu, jelikož se z velké části jednalo o RPGčko (dokonce ke hře potřebujete game mastera). Nebyly tu zástupy nejrůznějších vesmírných mariňáků a Chaos, ale titulní Rogue Tradeři, v jejichž kůži jste pro Impérium prozkoumávali nové planety. Naopak například tehdejší rasa žabích humanoidů Space Slann se dodnes vůbec nedochovala.

Pokud si něco takového nemůžete nechat ujít, tak buďte připravení brzy tahat peněženku. Sice se v tuto chvíli nedozvídáme, na kolik 288stránková příručka Warhammer 40,000: Rogue Trader vyjde, ale pořídit půjde jen od 14. do 23. října do 9. ráno.

Knih se vyrobí přesně tolik, kolik se vytvoří předobjednávek, takže nepočítejte s tím, že by se časem objevily v běžném prodeji. Spíš by mohlo jít o žhavé zboží na bazarech. Svůj výlet do historie obdržíte do půl roku od uzavření objednávek.

Mimochodem, v prosinci vyjde velkolepé videoherní RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader od tvůrců vynikajících videoherních adaptací Pathfinder: Kingmaker a Pathfinder: Wrath of the Righteous.