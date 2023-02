Figurkové The Elder Scrolls: Call to Arms se opět rozšíří: Upíři, lovci upírů i přepracovaná pravidla

15. 2. 2023 14:26 | Wargaming | autor: Ondřej Partl

Společnost Modiphius ve svém portfoliu spravuje wargamingovou adaptaci značky Fallout s přízviskem Wasteland Warfare. Nicméně licenci má nejen na tento post-apokalyptický svět, ale i další značku společnosti Bethesda. Tou samozřejmě není nic jiného než fantasy série The Elder Scrolls. Ta je tak silná, že si videoherní Skyrim můžete zahrát snad už i na ledničce či vysavači, ale také ve stolní podobě třeba skrze The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game (díky vydavatelství Blackfire časem i v češtině). Avšak The Elder Scrolls: Call to Arms je poněkud jiný podnik.

Jedná se o příběhovou figurkovku, ve které se můžete pustit do mnoha scénářů, během nichž hledáte poklady v dungeonech, případně zažíváte různé bitvy v lokacích Tamrielu. Samozřejmě za pomoci skupiny hrdinů a při plnění rozličných úkolů. V boji se poté mohou proti sobě postavit dva hráči, případně lze spojit síly a pokusit se porazit monstra a soky, které ovládá speciální herní systém (podobně jako ve zmíněném Falloutu).

A jak asi očekáváte, tak se hra postupně rozšiřuje o různé novinky, což platí i pro aktuální únor. Během něho autoři ujistili hráče, že se stále pracuje na upravené verzi pravidel, kdy brzy začne veřejné testování, jež bude trvat několik měsíců. Následně si novou verzi pravidel všichni budou moct zdarma digitálně stáhnout, případně zakoupit v tištěné podobě. Kromě toho se i nadále testují pravidla pro draky, s nimiž autoři nebyli spokojení, takže je překopali.

zdroj: Modiphius Entertainment

Nicméně kvůli práci na nové verzi pravidel se opozdila tvorba druhé části expanze Histories of the Empire jménem Steam and Shadow. Také ale byly uveřejněny informace o třetí části, která není přímo spojená s kapitolami (další forma rozšíření), nýbrž nabídne rozšíření pravidel. Ty rozšíří hraní delších kampaní, kdy hrdinové budou získávat schopnosti a stavět osady, které je třeba bránit. Třetí část vyjde někdy v druhé polovině roku.

Když už se ale nakously kapitoly, tak velice brzy dojde k završení třetí, a to vydáním souhrnných balení, které dorazí s kopií balíčku karet k této kapitole a také speciální figurkou The Familiar z průhledného modrého resinu. Balíčky půjdou do prodeje 24. února a bude jich celkově šest.

V prvním naleznete partičku lovců upírů Dawnguard. Jestli ale raději kopete za druhou stranu, tak si můžete koupit bundle právě s upíry. A myslí se i na zákeřné hráče, kteří rádi loupí a rabují za pomoci banditů. Všechny tyto bundly vás jednotlivě vyjdou v přepočtu na 3 760 korun a přinesou vám slušnou porci figurek.

Nicméně nezapomíná se ani na dobrodruhy, kteří se musí postavit strážcům lesa. No a pokud jste sbírali jednotlivé sety v době jejich vydání, můžete si dokoupit finální balíček, v němž naleznete závěrečné novinky včetně karet a proma. Ten vás vyjde na necelé tři tisíce. Samozřejmě ale také můžete zakoupit kompletní kolekci třetí kapitoly, která stojí necelých 11 000 korun.

S tímto završením si tvůrci konečně mohou vzít trochu volna, avšak navrátí se v plné síle už v květnu, kdy dojde na odstartování kapitoly čtvrté — Rise of the Dragon Priests. Ta představí Draugry a Dračí kněze jako hratelnou frakci a možná přinese i vlkodlaky.