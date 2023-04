Co čekat od 10. edice Warhammeru 40,000? – část první

21. 4. 2023 14:39 | Wargaming | autor: -Katcher-

Poznámka: Games Workshop chrlí novinky ohledně desáté edice tak rychle a zároveň po kouskách, že jenom během zpracování tohoto článku jsme dostali materiál na článek další, který bude záhy následovat.

Na začátek bych se rád omluvil za prodlevu, kterou způsobilo bombardování ze strany společnosti Games Workshop (GW) skrze novinky a další odhalování nových mechanik a systémů. Místo krátkého komentáře jsem měl v plánu udělat trošku komplexnější náhled na to, co se k nám v létě dostane v podobě 10. edice Warhammeru 40,000. A aby toho nebylo málo, ještě během psaní tohoto textu GW vydával další informace.

Desátá jubilejní… a je potřeba?

Ruku na srdce, koloběh edic je jedna z věcí, která je Warhammeru jako hře vyčítaná asi nejvíc. Nové edice pravidel a updaty v rámci jednotlivých edic vytváří neustálou obměnu modelů i pravidel, což má za následek konstantní tlak na pořizování si nových modelů s ideálně co nejefektivnějšími pravidly.

Na druhou stranu, další výraznou výtkou směrem k WH40K byl a je takzvaný „rules bloat” neboli nabobtnání pravidel do takové míry, že dělá hru těžce hratelnou nejen pro nováčky, ale prakticky pro kohokoliv, kdo netráví svůj život aktivním sledováním veškerého dění okolo hry. Na konci sedmé edice představovaly poslední hřebíček do rakve Formace, v současné době je to pravděpodobně příliš velké množství stratagemů a jejich kombinací s dalšími pravidly, nemluvě o nekonzistentnosti v síle jednotlivých kodexů.

Ale abych jen nehaněl – Games Workshop udělal za poslední rok velký kus práce v rámci přístupu „Udržujeme hru živou a staráme se o jakýs takýs balanc a zábavnost”. Sice to pro mnoho hráčů znamená občas si koupit malou knížečku s pravidly na turnaje, případně vyměnit jednu dvě jednotky, ale je to stále posun. Takže co se změní s desátou edicí?

‘Simplified Not Simple’

„Zjednodušené, nikoliv jednoduché” je jedno z oficiálních hesel pro #New40k, což je hashtag, který vznikl v kontextu 10. edice. To neoficiální heslo bude asi v duchu „Opět chceme vaše peníze”. A popravdě to zatím nevypadá na zjednodušení, ale spíš prostříhání nepotřebného balastu. Pár náznaků už přinesl Arks of Omen Detachement, který nutil všechny hráče stavět armádu podle jednoho mustru a člověku odpadla kombinatorika na téma „Jak poskládat detachmenty, abych si mohl zahrát tuto armádu.”

Jak vidíte na obrázku výše, komplikace odpadají. Musíte mít jeden character, nemůžete mít víc než jednoho stejně pojmenovaného hrdinu (což je logické, opravdu nebudete mít v armádě tři Mephistony), maximálně tři jednotky stejného druhu a v případě Battleline jednotek maximálně šest stejného druhu. Chápu, že nový systém je trošku vyjádření myšlenky „Stejně jste si to tam vždycky nějak naskládali, takže pryč s komplikacemi.”

Dalším zjednodušením procházejí i stratagemy – Tau mají v současnosti přes 30 stratagemů, některé armády více a přitom vzhledem ke snížení počtu Command pointů jich používáte aktivně 4, možná 5. Navíc, spousta armád hraje na „nachytání” soupeře na neznalost všech stratagemů ve hře ve stylu „haha, a teď zahraju desátý stratagem ze třetí stránky kodexu a ty jsi přišel o půlku jednotek!“.

To není moc zdravé hráčské prostředí a tak je jasná redukce: Dle GW mají mít všichni 12 stratagemů obecných a k tomu zhruba 6 speciálních za zvolený detachement. A tím se dostáváme k dalším novinkám. Kromě Frakce (Adeptus Astartes) si budete volit i Detachment v rámci této frakce (např. Gladius Task Force), který vám otevře specifické možnosti při stavbě armády i jejím hraní.

V době psaní (a pozměňování) tohoto článku nám GW ještě neprozradilo to, jakým systémem a za jakých podmínek se dotyčný Detachment odemkne a co všechno přinese. Ale ještě se k tomu vrátím.

Dalším zjednodušením je návrat starých dobrých USR neboli Universal Special Rules. Pro ty, kteří to nepamatují: Měli jste pár stránek vypsaných speciálních pravidel jako např. Deep Strike či Feel No Pain (5+) a tato pravidla byla stejná skrze celý systém a všechny armády. Bylo tedy jedno, jestli jste hráli Tau či Chaos, Infiltrace fungovala stejně a byla tedy menší šance na špatný, omylem vzniklý wording u nějaké specifické jednotky.

Popravdě, drtivá většina hráčů si tento USR termín přenesla i do nových edic a „Umístěte model na bojiště 9” od nepřítele” je prostě Deep Strike a tečka. Teď se tedy opět vracíme k tomu, že vše bude pod těmito hesly a myslím, že se většině hráčů ulevilo. Hurá! Konečně není nutné doslovně vypisovat na datasheety jednotek jejich Deep Strike, který se nejmenoval Deep Strike, ale třeba Attack from Hell, i když fungoval stejně. Datasheety tak budou menší, srozumitelnější a při hraní se nebudete divit, co to má soupeř za schopnost.

Co se tedy NEZMĚNÍ?

Nezmění se, inu, celý základ hry. Stále bude I-GO-U-GO systém, tedy střídání hráčů po kolech. Na nějakou střídavou aktivaci jednotek, jakou znáte z jiných systémů, si nechte zajít chuť. V 10. edici můžeme maximálně očekávat hraní v soupeřově kole pomocí stratagemů nebo schopností (to uměla na konci devítky už Imperiální Garda).

Ve finále zůstaly i všechny staty jednotek tam, kde mají – spekulace a hoaxy na téma „Zmizí Toughness, předělá se Armour Save” a další opravdu zůstaly jen ve fázi spekulací na internetu. Pojďme se podívat na statistiky Terminátorů, ze kterých se tak trošku stali poster boys nové edice, protože jde o spojení klasického designu a „true scale“ primaris velikosti mariňáků.

A jak vidíme, tak změny jsou opravdu spíše designové než faktické. Chápu, že Games Workshop asi snižuje nároky na věk a inteligenci cílové skupiny a že je tedy třeba umístit Weapon Skill a Balistic skill ke každé zbrani zvlášť pro případ, že by někdo zapomněl na postih na zásah s těžkou zbraní, v našem případě Power Fistou.

Zůstává Síla, zůstává Armour Save, zůstává systém fungování AP, které bude zhoršovat Armour Save a tak dále. V jádru tedy žádný šok, což je dobře. Přibývá nový stat, a to OC neboli Objective Control, čili schopnost jednotky držet Objective. Chápu, rozumím, v případě mnohých jednotek a armád bylo počítání „per model” trošku nefér a tento stat to umožní lépe škálovat. OK. Troop choice budou mít víc – už teď se ví, že Intercessor má 2, zatímco terminátor 1. Tak snad nebude matematika zátěží a problémem.

Tak kde jsou ty opravdové novinky?

Největší novinkou a překvapením pro mnohé je asi celkové zvýšení aktivity hráče během soupeřova kola. Tento systém se již relativně osvědčil v jiné hře od stejné frančízy jménem Horus Heresy. Ruku na srdce, když vaše veškerá aktivita je to, že 45 minut v soupeřově kole házíte savy a uklízíte modely, tak to prostě není zábava.

Horus Heresy to má maličko jinak (vybíráte jednu z X možných reakcí během fáze), v rámci desáté edice WH40K to půjde maličko nesystémově: Každá jednotka bude mít – pravděpodobně – u sebe přesně napsáno, co může dělat v soupeřově kole. Zatím prosáklo jen pár drobků, například malí brouci neboli termagaunti se díky pravidlu Skulking Horror mohou posunout o d6 palců, pokud kousek od nich skončí pohyb nepřátelská jednotka. Intercessoři zase budou moci vystřelit na nějakou jednotku, ale se zhoršenou balistikou a tak dále. Vidíme, kam to vede? Cesta do solných dolů je dlážděna dobrými úmysly...

Mezi další „retro” možnost patří připojování characterů do jednotek – každý character má vypsáno, ke které jednotce se může připojit a které pravděpodobně bude poskytovat nějaké výhody a bonusy. Samozřejmě se i zde budou vyskytovat výjimky s keywordem LONE OPERATIVE.

A jak tedy proběhne celý přerod?

Co si budeme povídat, přechod z edice na edici nikdy není hladký porod, spíše se jedná o císařský řez se spoustou dramatu, krve a slz. Nová pravidla posílají ta stará do popelnice – již po desáté a rozhodně ne poprvé s sebou berou i celé kodexy. Je to tak, kodexy a další rozšíření přestanou platit a budou nahrazené novými přechodnými indexy a čekáním na kodexy.

To je pořádné překvapení zvláště pro kodex Gardy, na který se čekalo skoro šest let a v hratelné formě bude jen něco přes půl roku. Ale zůstanou vám obrázky a lore… Games Workshop slibuje relativně hladký přechod, kde s releasem edice vyjdou indexy ke všem frakcím a updatované „datacards” pro všechny jednotky v celé hře (vše zdarma ke stažení) a plynule se bude pokračovat dál. Kde já jsem to jen viděl…

Malé solné doly nakonec

Je těžké se těšit na novou edici WH40K a nebýt u toho aspoň trošku skeptický. Přechod ze sedmé na osmou edici byl poněkud kostrbatý a Indexy svého času byly všechno jen ne vyvážené a vydrželo to zhruba do té doby, než vyšly první dva plnohodnotné kodexy. Pravdou je, že od té doby uteklo již hodně vody a třeba se GW poučilo z chyb, které v minulosti udělalo.

Na druhou stranu, z dlouhodobého hlediska lze v rámci vývoje hry pozorovat slušné zlepšení a více starosti a péče nejen o prodeje, ale i o systém. Vzhledem k tomu, že celé Arks of Omen a Boarding Actions jsou už psané pro desátou edici, jde předpokládat značná míra testování a (doufejme) odlaďování. To se bohužel dozvíme až v létě.

Tak snad to dobře dopadne. Ale co si budeme nalhávat – stejně si to koupíme a budeme hrát.