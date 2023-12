Amazon získal práva na Warhammer 40,000. Chystá filmy i seriály s Henrym Cavillem

19. 12. 2023 14:00 | Wargaming | autor: Patrik Hajda

Už nějaký ten rok se v kuloárech šušká o tom, že se Amazon chopí adaptace Warhammeru 40,000 a že v tom bude mít prsty herec Henry Cavill, který se vůbec netají svou zálibou v tomto masivním koníčku. A teď se nám to konečně oficiálně potvrdilo.

Amazon spolu s Games Workshop oznamují zahájení spolupráce, kde první od druhého získal práva na Warhammer 40,000 (žádné slovo o Sigmaru), díky nimž může natáčet filmy, seriály a další. Rovněž se nám potvrzuje, že v tom celém bude mít nemalou roli právě Henry Cavill.

Jeho role totiž nebude jen před kamerou coby herec, kterého můžete znát například jako Geralta ze seriálového Zaklínače od Netflixu nebo jako Supermana z Muže z oceli, ale zároveň bude u projektů působit jako výkonný producent a postará se tedy jakožto vášnivý hráč předlohy pravděpodobně o to, aby se snímky co nejvíc přiblížily zákonitostem vesmíru 41. tisíciletí.

„Warhammer miluji už od dětství, takže tento okamžik je pro mě opravdu výjimečný. Příležitost řídit tento filmový vesmír od jeho počátku je pro mě velkou ctí a zodpovědností. Nemohl bych být vděčnější za všechnu tu tvrdou práci, kterou Vertigo, Amazon a Games Workshop vynaložili, aby se to podařilo. Jsem ještě o krok blíž ke splnění mého celoživotního snu,“ nechal se slyšet Henry Cavill v tiskové zprávě.

Jak jste jistě postřehli, Cavill zmínil Vertigo, tedy americkou produkční společnost Vertigo Entertainment, která má pod palcem například sérii To a Lego filmy a je třetím a posledním článkem v chystané kanonádě televizní zábavy ze světa Warhammeru 40,000.

Zpráva už se nezmiňuje, kdy se dočkáme nějakého toho filmu či seriálu, takže to pravděpodobně hned tak nebude. Připomeňme ale, že to nebude poprvé, co si v Amazonu vyzkouší práci s herní značkou. Příští rok 12. dubna bude mít premiéru seriál podle Falloutu a mimo hry se tento gigant postaral třeba o seriál inspirovaný knihami Pána prstenů a Kolem času či komiksem The Boys.