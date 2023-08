Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory – recenze nejlepšího RPG z temné budoucnosti

29. 8. 2023 17:00 | RPG | autor: Michal Krupička

RPG Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory (W&G) pro mě bylo trochu jako zjevení. Ne ani tak po stránce mechanické, ale hlavně díky jeho zasazení. Čekání na moderní systém z Warhammeru 40K bylo vlastně překvapivě dlouhé a když jsem konečně začal listovat knihou, pozitiva rozhodně převládala, o čemž si ostatně můžete přečíst víc v prvních dojmech.

Doporučuji je nevynechat, protože jsou odrazovým můstkem i pro tento text. Je ale pravda, že hodně věcí na mě působilo na papíře docela jinak než pak u stolu s živými hráči. Nicméně postupně a hezky od začátku: Vzhůru do temné budoucnosti, kde není nic než válka!

Archetypy a vlastní hrdinové

Wrath & Glory před hráče pokládá vlastně dva způsoby vytváření postav. První je jednoduchý, kdy si vyberete z nabízených archetypů, který vám z hlediska statistik rovnou předloží hotového hrdinu. Doporučí, co si má vzít za dovednosti a jakou má výbavu. Pak už jen vyberete, co je jeho cílem, jaké má pohnutky a doladíte detaily, jako k jaké herní frakci přesně patří.

Postava je vlastně hotová v řádu minut a je to pro rychlé naskočení do hry naprosto boží. Osobně mi ale přesto archetypy přišly – na to, jak jsou všude v propagaci zmiňované – prostě jako takový polotovar. Hrdina v prášku, chcete-li. Přidejte trochu osobnosti a z kouřícího hrníčku vyleze hotová Sestra bitvy. Proto mě velice mile překvapil druhý způsob tvorby hrdiny.

Ten spočívá v tom, že dostanete obnos zkušeností, za něž si nakoupíte, co chcete. Každá rasa, každé vylepšení dovedností i schopností má svou cenu a je na vás, jak s tím naložíte a je dobré u toho myslet na dvě zásadní věci, které jsem zmiňoval už v dojmech: První jsou klíčová slova a druhá celková úroveň hry neboli tier.

Klíčová slova ovlivňují vaší postavu mechanicky celou hru. Pokud si vytvoříte třeba příslušníka Imperiální grady, dostane klíčové slovo IMPERIAL GUARD. Když pak shání vybavení od někoho se stejným klíčovým slovem, dostane bonus. Některé schopnosti mají jako podmínku jedno z klíčových slov a tak podobně.

Úroveň hry zase určuje celkovou sílu hrdinů i nepřátel a zároveň naznačuje, jakému druhu hrozeb a dobrodružství by se takové postavy měly věnovat. Je to vidět už na první pohled. Tier 1 postava začne se 100 zkušenostními body, puškou a nějakou zbrojí. Tier 3 už má 300 zkušeností a klidně i vlastní vesmírnou loď.

Jak postavy přechází mezi úrovněmi, mění se jejich příběh, postupují v hierarchii a je krásně vidět, kde třeba i začít vaši hru, pokud máte chuť na specifický styl zážitku a nechcete je nechat začínat od nuly.

Tím se obloukem dostáváme k tomu, že ne všechny frakce, za které můžete ve hře hrát, mají své zastoupení ve všech tierech. Právě ale díky volnému vytváření postavy můžete tento nedostatek vykompenzovat. Tier 1 nemá zástupce z řad technokněžích? Nevadí. Stačí si ve volné tvorbě jako jedno z klíčových slov vybrat ADEPTUS MECHANICUS a váš oblíbený uctívač strojů z Marsu je na světě.

Díky kombinacím klíčových slov si můžete vyloženě vytvořit archetypy, které vám ve hře chybí. Každopádně i dál probíhá vývoj postavy dle vašich preferencí. Volné rozdělování zkušeností do vlastností, dovedností, a hlavně schopností umí udělat z družiny skutečně rozdílné postavy, i když by třeba začínali všichni jako jeden archetyp. V téhle rozmanitosti leží síla hry Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory.

Systém tierů zároveň poslouží při delších kampaních jako oddělení jednotlivých aktů. Sama hra navrhuje, aby při přestupu uběhl delší časový úsek a aby se postavy posunuly nejen v číslech. Můžou například postoupit v hierarchii své frakce, nebo dokonce během příběhového pravidlového balíčku přejít ke zcela jiné skupině. Vlastně je na tom důležité to, co jsem zmiňoval už v prvních dojmech: Postup není jen pár čísel a bonus k hodu, ale i zásadní milník v samotném vyprávění.

Hněv i sláva díky hravým kostkám, které baví

Co funguje v praxi naprosto skvěle, jsou samotné hody. Na papíře zní obyčejně, ale jakmile je dostanete do rukou, uvidíte sílu jejich systému. Platí, že sečtete hodnotu dovednosti a schopnosti, zohledníte případné modifikátory a hodíte počtem šestistěnných kostek rovným téhle hodnotě. Potřebujete nasbírat určitý počet ikon, které se rovnají číslům 4 a 5. Šestka je pak takzvaná exalted icon a platí za dvě obyčejné ikony.

Jenže hra s kostkami po jejich dopadnou na stůl teprve začíná. V každém hodu jedna kostka představuje titulní wrath (hněv). Ta při šestce dává kritický úspěch a při jedničce zase kritický neúspěch. Pokud vám padne šestka a už máte dost ikon na to, aby byla situace úspěšná, můžete ji využít jinak.

Třeba přidáte celé družině bodík, který může využívat na přehazování hodů a další činnosti, nebo posílíte sami sebe, ale také můžete třeba vymyslet, jak vám váš úspěch dá odpověď na jednu otázku s ním spjatou a vypravěč musí odpovědět. Při vyšetřování je to ještě jednoduché, ale co když chcete vytáhnout užitečnou informaci z bojového testu? Věřte mi, že všechno jde, když se chce a hrát s kostkami je ve W&G prostě zábava.

Osobně jsem fanoušek spíš systémů, které upřednostňují vyprávěcí prvky před tabulkami a modifikátory. Ale tady mi systém sednul. Je dost možností, jak kostky přehazovat. Kostka, která představuje hněv, je něco, co umí rychle odměnit i ztížit snažení hráčů a exalted ikony skvěle okoření matematiku každého hodu.

Důležité je i to, že hra po hráči nevyžaduje, aby pořád sledoval nějaké zdroje. Munice ve zbraních nemizí při obyčejné střelbě, její ukazatel slouží pro speciální útoky či komplikace při boji. V systému ani nemusíte počítat peníze jako takové. Jsou zachycené hodnotou bohatství, která nepotřebuje přesné částky a funguje to dobře.

Chcete sehnat zbraň? Zajdete třeba za vaším zásobovačem z gardy. Podle tabulky si zjistíte, jak moc je obtížné danou věc získat a započítáte bonusy za stejná klíčová slova, co máte s obchodníkem. Úspěšně hodíte a zbraň zásob Impéria je vaše! Nehodíte dost? Nevadí, hra dává možnost každý úspěch doplnit právě z hodnoty bohatství jedna ku jedné. Jde o úplatek, doplatek, či zkorumpovaného úředníka? To už záleží jen na vaší fantasii.

Ostatně to ale není jediná veličina, která umožňuje měnit kostky ve prospěch hráče. Wrath a glory (sláva) fungují podobně. Glory má navíc celá skupina společnou. Pokud tedy někdo potřebuje přehodit kostky pomocí jejích bodů, čerpá společný zdroj, který by později mohl zatraceně chybět. Vypravěč zase může škodit svým ruin (zmařit), který umí do souboje hodit pořádné vidle.

Co je za mě už trochu abstraktnější, je systém boje proti více nepřátelům. Jako praví hrdinové ze světa Warhammeru se totiž nezabýváte jedním nepřátelským gardistou, ale rovnou celou skupinkou, která funguje jako jedna entita. Už u Lone Wolfa jsem si na tohle trochu stěžoval a W&G je na tom podobně.

Dokud skupinku nezabijete, chová se pořád stejně. Tedy i na pokraji smrti je schopná udělit poškození jako při plném zdraví. Což je trochu postavené na hlavu vzhledem k tomu, že místo deseti vojáků ji tvoří už jen jeden přeživší. Hra alespoň dává možnost, aby ve skupině byly jinak ozbrojené cíle a třeba velitel jí dával bonusy a možnost vystřelit z plazmové zbraně. Toho pak můžete odstranit zvlášť.

Nicméně, pokud jde třeba o základní skupinu vojáků s lasgunami, prostě fungují bez rozdílu, dokud nezemřou všichni. Chápu, proč tenhle systém ve hře je. Z hlediska světa Warhammeru by si měly vaše postavy prostě mazat obyčejné lidi na chleba, ale souboj by byl strašně otravný, kdyby dvacet NPC jednalo zvlášť a vlastně mě nenapadá, jak to udělat lépe. Boj proti davům jednajícím jako jeden je ale lepší nechat na vyprávěcích systémech, protože třeba takové Město Mlhy to zvládá naprosto parádně.

Obecně ale systém nabízí zábavné mechaniky kolem hodů a může za to především fakt, že to hodem nekončí, ale teprve začíná a všechno jde nějak ovlivnit a překlápět misky vah. Díky tomu může vypravěč stavět hráče proti větším výzvám. Možná i trochu musí, aby je donutil používat všechny mechaniky.

Dostal jsem dost, ale potřebuji víc aneb kde je můj Leman Russ!

Pravidla hry Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory jsou většinu času skvělá, dobře napsaná a krásně hratelná. Doslova vybízejí ke hraní dlouhé kampaně, kdy během jednotlivých tierů skočíte klidně o celé roky. Dává to smysl, hra s tím počítá a podporuje to mechanikami, které užívá při postupu postav.

Stejně tak dává vypravěči i hráčům do rukou bohatý arzenál dovedností, schopností, výbavy, nepřátel a prostě všeho. Kapitoly o vesmíru systémů Gilead jsou skvělé a dostanete v nich, co potřebujete. Jenže je tu jedno velké ale. Na absenci nějakého úvodního dobrodružství jsem si stěžoval už v případě Warhammer Fantasy Roleplay a ano, na stránkách vydavatele Cubicle 7 jsou ke stažení dva příběhy zdarma, ale jsou samy o sobě nic moc.

Deset až patnáct stran popisuje jeden výsadek a následné boje na planetě a v druhém případě příběhově lepší operaci ve světě, který slouží jako gotické pohřebiště a vaše hrdiny tam zavede tajemný úkol pro inkvizici. Nejsou špatné, ale zároveň ani nic, na co by člověk pamatoval ještě roky. Bohužel mi toho ale v základní knize W&G chybělo trochu víc.

Hlavní problém je za mě ve vynechání pravidel pro vozidla. Je tu dovednost na jejich řízení, ale pravidla vlastně říkají, že je máte použít jen při složitějším manévrování, honičkách a podobných situacích. U jiných systémů bych to asi i pochopil, jenže k Warhammeru prostě všechny ty masivní tanky, letadla i vesmírné lodi prostě patří.

Společně s mariňákem v terminátorské zbroji by měl jet tank Leman Russ, nebo naopak by měl mít možnost se proti nějakému ocelovému monstru sám postavit. Vaše jednotka by se měla moct zúčastnit poslední ofenzivy proti nepřáteli ovládanému Úlovému městu za zvuků dělostřelectva a hukotu motorů letounů. Jasně, odvyprávět to jde, ale pravidlově odehrát už tak moc ne.

Ještě víc to pak přijde na mysl ve chvíli, kdy postava s archetypem rogue tradera dostane k dispozici vesmírný koráb, ale jeho statistiky abyste pohledali. Chápu, že někdo namítne, že všechny tyhle věci jsou v rozšířeních, ale pro mě jsou tak zásadní a pro svět vycházející z wargamingu, kde zuří nekonečná válka, neodmyslitelné, že prostě v základní knize citelně chybí. Vlastně tyhle nedostatky jsou nakonec důvodem, proč ode mě W&G nedostane Zásah!, kterým se pyšní jeho fantasy bratříček.

Jinak ale systém nabízí všechno, co je potřeba. Možnost brát předpřipravené archetypy, stejně jako si postavu vystavět od nuly. Zábavný systém hodů, několik možných škol magie pro psykery a jim podobné, možnost hrát nejen za Impérium, ale i za orky, eldary nebo chaos včetně jeho vlastních mutací. I přes nedostatky toho v základní příručce rozhodně není málo.

For the Emperor!

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory jsou rozhodně ta nejlepší RPG pravidla pro WH40K, jaká jde momentálně na trhu sehnat. Hra je zábavná, akční a dobře pracuje se zdrojovým materiálem. Příjemně si hraje s hody tak, aby nešlo jen o náhodu. Fungují i její mechaniky, které mění vypočítávání munice nebo bohatství na něco, s čím se lépe manipuluje a nezdržuje hru. Nechybí ani alternativní pravidla pro ty, kdo chtějí mechaniky komplexnější nebo naopak jednodušší.

Díky systému, který je odstřihnutý od hlavní mašinerie universa Warhammeru 40K, vyžaduje jen minimum studia pro nováčky (na poměry čehokoliv z Warhammeru 40K). Ale základní knize bohužel chybí příběh, který by zasvětil hráče i vypravěče, a hlavně některé systémy pro tenhle svět tolik důležité. Díky tomu ji mohu doporučit, ale počítejte s tím, že brzy budete chtít pořídit další příručky (od průzkumu vesmírných vraků typu Space Hulk přes pravidla pro vozidla až pro celé příběhové kampaně), které nedostatky vyplní.