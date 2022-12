Ve velmi neotřelém RPG Silverplate běžícím na 5. edici D&D hrajete za jídlo a pití čelící plísním

13. 12. 2022 8:20 | RPG | autor: Michal Krupička

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o rozšíření pro pátou edici D&D v originálním světě poháněném krví. Po Bloodpunku přichází anglická firma Dream Real Storytellers s dalším projektem a tentokrát to bude doopravdy výživné.

Silverplate přichází s něčím, co jsem snad ještě nikde neviděl. Hrajete totiž za jídlo a nápoje. Tomu je podřízen celý jeho svět i pravidla. Nemůžu si pomoc, ale ten nápad se mi strašně líbí. Bude váš nový paladin kelímkem kávy? Barbar nakousnutou koblihou? A úkol vám v hospodě zadá tuřín? Ano! S tím se pojí nová tvorba postavy a musím říct, že lepší jsem snad v žádném modulu pro DnD ještě neviděl.

Hra totiž hráči pokládá otázky. Začne zlehka: „Jsi pokrm nebo nápoj? Jak chutnáš? Z čeho jsi? Jak jsi připraven?“ Každá z odpovědí nabídne sadu tagů. Pokud je postava hořké chuti, může si zvolit, že má třeba hodně antioxidantů. Pak dostává víc bodů zdraví při dosažení nové úrovně. Háček je v tom, že každý z těchto tagů je bodově ohodnocený a při tvorbě postavy nesmí součet bodů přesáhnout čtyřicítku. Přesto se ale jedná o jeden z nejsvěžejších systémů, které jsem pro D&D viděl.

A pak je tu samotný svět nazvaný prostě Silverplate. Vydáte se v něm na horu ze zmrzlinového poháru. Budete bojovat s nemrtvými potravinami, které jsou správě plesnivé. Ulovíte děsivou upírskou bagetu. Vrhnete se do souboje s hrozivým sushi drakem. Na Kickstarteru tvůrci nabízí velkou kampaň o Zelené čarodějce a plísni, která ohrožuje celý svět. Kampaň hráče provede celou první desítkou úrovní postav a doplní ji ještě o řadu kratších příběhů jako třeba o hororovou vesnici Cuphold nebo námořní dobrodružství, v němž kapitánovi Sandwitchovi pomáháte zdolat staré prokletí.

Tvůrci mají svět prostě promyšlený a strašně se mi líbí, jak si hrají se slovíčky kolem jídla. Potkáte například postavy jako je Lady of the Tea, Donan the Barbarian anebo můžete využít předpřipravená jídla, kterým se říká prostě fast food. Hra navíc přidává dvanáct archetypů pro povolání, tematické featy a pozadí postav a nechybí ani kouzla, magické předměty a prostě všechno co správné rozšíření potřebuje.

Nejdřív jsem byl ohledně Silverplate poněkud skeptický. Když jsem se ale podíval na jeho krásné obrázky, přečetl vtipně napsaná pravidla a všechno si to představil v chodu, zamiloval jsem se. To říkám jako člověk, co krčí nos téměř nad vším, na čem je nalepená značka 5E. Libí se mi představa hraní za kelímek kávy, jehož povoláním je klerik obnovy a jeho schopností ranní káva, která při sesílání kouzel léčí spojence a zabraňuje jim házet s nevýhodou. Nebo využití kouzel jako koule rozpáleného oleje či vyvolání plošného pole vidliček, které vyrazí ze země a pobodají vše v dosahu. Zkrátka Silverplate se mi trefil do noty.

V kickstarterové kampani jde zvolit od pdf edice základní knihy přes příručky v pevné vazbě až po kompletní sadu se skvěle vypadající zástěnou pro vypravěče a mapou celého království Silverplate. Výše odměn začíná na 480 korunách a sahá až k 7 tisícům. Do konce kampaně zbývá ještě 23 dní a mnoho dodatečných cílů k odemčení. Na závěr si pusťte doprovodnou baladu níže a těšte se na svět, který je jedním z neoriginálnějších, co jsem za poslední dobu viděl.