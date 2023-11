Legendární Planescape už je konečně dostupný i pro pátou edici Dungeons & Dragons

3. 11. 2023 9:11 | RPG | autor: Michal Krupička

Ohlášení nového Planescape: Adventures in the Multiverse bylo rozhodně velkou událostí nejen pro fanoušky D&D. Tenhle svět se totiž zapsal do srdcí i hráčů videoher a stal se jedním z nejslavnějších oficiálních světů, které pro nejhranější RPG současnosti vyšly. Je tedy až s podivem, že jsme na vydání pro 5E čekali tak dlouho.

Z prvních zahraničních reakcí vyplývá, že duch legendárního Města dveří a jeho okolí byl zachován. Město ve středu samotného multiverza zůstává divnější, jeho příběhy filozofičtěji a víc rozebírající pohled na svět samotných postav. Nad celým městem stále bdí záhadná Paní bolesti. O celém světě si ostatně můžete přečíst víc v tomto článku.

Teď už jsou všechny tři knihy tady a dají se pořídit jen v kompletní sadě, která je uložená v praktických deskách a obsahuje i zástěnu pro vypravěče. Jedna kniha se zabývá novými pravidly, druhá je bestiářem a třetí představí kampaň. Sada vyšla ve dvou verzích – kromě klasické ještě s alternativními ilustracemi přebalů knih i samotného boxu.

Planescape: Adventures in the Multiverse není problém pořídit ani v českých specializovaných obchodech, v oficiálním obchodu pro Evropu je ale k sehnání taky. Kde ho tedy koupit? To je dobrá otázka, ceny se totiž dost liší. Oficiální obchod už nabízí jen edici bez alternativní obálky, navíc se jedná o balíček fyzických knih spolu s PDF verzí, čemuž odpovídá cena 2 826 korun.

Výhodou je, že máte k dispozici i elektronická pravidla, a navíc si po Evropě obchod neúčtuje poštovné. V lokálních obchodech se pak cena dost liší a dají se sehnat i verze v alternativním přebalu. Dá se říct, že knihy u nás najdete v rozmezí od 1 500 do 2 000 korun.

Každopádně, i když D&D nehraji a fantasy mi ve většině případů leze ušima, Planescape je právě ten důvod, proč bych se k němu vrátil. Vzpomínky na ten podivný svět uprostřed sfér prostě křičí, abych se opět ponořil do uliček Sigilu a zažil tam další dobrodružství. A jak to máte s tímhle prapodivným světem vy?