TTJRPG Fabula Ultima je milostným dopisem videoherním JRPG

Máte rádi TTRPG, JRPG či anime a mangu obecně? Rok 2023 je pro vás rozhodně velice plodný. O tom, že Cowboy Bebop od Mana Studios dostal zelenou na Kickstarteru, jsme vás už informovali. Teď už je tohle stylově vypadající RPG podle kultovního anime navíc k dostání. Zatím tedy jen v digitální podobě na Drivethrurpg za příjemných 430 korun, ale na stránkách studia už jsou spuštěné předprodeje na knihu v pevné vazbě, kostky, žetony a mnoho dalšího.

Pokud ale lovení odměn v noirovém vesmíru není zrovna vaším šálkem kávy, leč japonskou tvorbu máte pořád rádi, je tu pro vás Fabula Ultima: TTJRPG, která vyšla minulý měsíc a rozhodně je o čem mluvit. Neomezuje se totiž na konkrétní svět nebo příběh, ale je takovým milostným dopisem všem těm Final Fantasy, Chrono Triggerům, sériím Tales a Trials...

Že nevíte, o co jde? Nevadí! Tahle příručka vám to vysvětlí. Její velká část se totiž zabývá i tím, jak takový svět vytvořit, k čemuž pomohou obecné termíny známé mezi fandy JRPG. Dozvíte se, co to je ten magitech, jak vypadá v takovém světě klasické epické fantasy, a hlavně jak to zpracovat do vaší hry.

Ostatně svět jako takový má vlastní listinu podobně jako postavy. Můžete prožít dobrodružství ve vlastním světě nebo prostě vzít nějaký váš oblíbený a přenést se do něj. Protože ač je to s podivem, třeba takové Final Fantasy za celou dobu své existence žádná RPG pravidla nedostalo.

Pak jsou tu samozřejmě postavy, které budou hráči hrát. Mají mezi sebou pouta, která na výpravách postupně posilují. Jejich základní schopnosti vyjadřuje čtveřice vlastností, kterými jsou obratnost, síla, síla vůle a porozumění. Pak přicházejí na řadu jednotlivé rysy, které se vždy pojí buď k minulosti postavy, její identitě, nebo tématu.

Dále jsou tu samozřejmě ještě povolání, která postavám dodávají speciální schopnosti, pasivní bonusy a mnoho dalšího. Pěkné na nich opět je to, že příručka radí, ať jejich názvy přizpůsobíte světu, který hrajete. Arcanist tedy může být klidně avatar, vyvolený nebo vyvolávač. Záleží, co se hodí nejvíc.

Pokud je něco pro JRPG specifické, jsou to souboje a mechaniky zranitelností a odolností. I ty Fabula Ultima zpracovává velice pěkně. Sice neřeší věci jako vzdálenosti, ale třeba létajícího protivníka mečem nezasáhnete a pokud použijete oheň na něco s elementem přírody, máte téměř vyhráno.

I bestiář a sekce pro vypravěče se tohoto drží. Vysvětlují, jak vytvořit správného záporného hrdinu, který rozhodně nemá jen jednu finální formu, že je občas dobré pustit filmovou scénu i když postavy ani nejsou na místě, ale prostě jim odvyprávět, co se děje jinde a spoustu dalšího. Fabula Ultima: TTJRPG je prostě vytvořená s láskou k JRPG a jen těžko najdete něco věrnějšího vzorové látce než právě tuhle knihu.

Zkrátka a dobře je skvělé, že japonské hity dostávají své RPG zpracovaní. Je vidět, že je o ně zájem a je to prostě něco jiného než naše západní fantasy. Kouzla japonských RPG se tak alespoň dostanou za hranice jejich vyznavačů a třeba přivedou nové fanoušky k dobrodružstvím, na kterých někteří z nás vyrůstali a třeba je i hrají dodnes.