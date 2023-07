Sledujte druhý a závěrečný díl Plantáží vášně: Nejnovější minikampaně Legend ze stolu

2. 7. 2023 14:00 | RPG | autor: Redakce ZeStolu.cz

Asi málokdo z nás čekal, že si s RPG telenovelou zvládneme užít tolik srandy. A už vůbec jsme nečekali, že si to vy budete takhle užívat s námi. Přitom se ale zdá, že první díl Plantáží vášně měl všechno, co byste jen od brazilského seriálu mohli chtít: Mafiána ze záhrobí na cestě za pomstou, nešťastnou smrt v koridě, Vaškovu jizvu nad bradavkou i Kryštofův eightpack. Ale toho bohdá nebude, abychom tu premiéru netrumfli hned v následujícím díle – a zároveň v naší derniéře.

Je to tak, druhý díl Plantáží vášně ve hře Pasión de Las Pasiones bude rovnou i posledním. Pravda, pravda, správná telenovela se má táhnout po alespoň dvacet sérií. My ale většinu našeho natáčecího rozpočtu vyhodili za kostýmy, a tak jsme museli všechen zbývající patos nacpat do jediné poslední epizody. A že ho nebude málo!

Jak zjevení Ernestova otce zamíchá kartami? Získá si Ernesto Isidořino srdce? A koho si nakonec vybere Aurora: Pohledného svůdníka Alejandra, nebo spolehlivého koňáka Miguela? Sledujte již nyní na Plantážích vášně (ve videu níže nebo na YouTube)!

zdroj: vlastní video redakce