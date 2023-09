Skvěle vypadající stolní RPG podle Assassin's Creed spouští předobjednávky

14. 9. 2023 9:48 | RPG | autor: Michal Krupička

Nedávno jsme vás informovali o chystané hře Assassin's Creed Roleplaying Game ze světa videoherních vrahů. Filmové RPG s vlastním originálním systémem vás provede nejen alternativní současností, ale i celou plejádou historických období. Vaše hlavní postava bude právě ta současná. V kůži předků se ale můžete podívat vlastně kamkoliv, a to nejen do míst, která mapuje videoherní sága.

Už první ukázaný příběh v rychlých pravidlech se odehrával třeba v Paříži za druhé světové války, což je území hrami téměř neprobádané. Teď už ale víme, jak samotné knihy budou vypadat a co nabídnou jednotlivé edice. A co víc, už si je můžete předobjednat na oficiálních stránkách vydavatele CMON.

Knihy budou nakonec tři. Animus Handbook je příručka pravidel pro hráče, která představí samotný systém točící se kolem speciálních kostek a měl by být snadný na pochopení i aplikování. Příručka vysvětluje, jak udržet hru napříč různými časovými obdobími, která se při samotném hraní budou střídat častěji než ve videoherní předloze.

zdroj: CMON

Forging History je kniha hlavně pro vypravěče. Rozebírá celkové kampaně i jednotlivé sekvence, tedy menší příběhové celky, které jde použít na jednorázová sezení. Kniha představí historické doby, ať už se v předloze objevily, nebo ne. Dohromady by tak měla dát vypravěči kompletní nástroj, jak vytvářet vlastní herní příběhy a dobrodružství.

Poslední knihou je Legacy of the Brotherhood: Master Assassins. Ta se kompletně točí kolem legendárních asasínů z videoher. Představí je v pravidlech, dodá k nim příběhové nástroje, aby nebyl problém je do příběhů zapojit. Už teď třeba víme, že mezi nimi bude i Basim Ibn Ishaq, tedy hrdina chystaného Assassin's Creed Mirage. Kniha navíc přidá informace o kusech ráje, tedy artefaktech s mystickými silami, kolem kterých se točí vyprávění her.

zdroj: CMON

Předobjednávky nabízí tři možnosti, jak si hru koupit. Ve všech dostanete předběžný přístup ke všem třem knihám v elektronické podobě. Nejlevnější varianta obsahuje pouze základní Animus Handbook v pevné vazbě a stojí 570 korun. Druhá už nabízí celou trojici knih také v pevné vazbě za 2 000 korun.

Nejdražší (a za mě nejzajímavější) je legendární edice. Kromě knih v ní totiž najdete i tři balíčky pomocných karet a sadu dvanácti kostek určených pro hru. Ty jdou sice nahradit aplikací, ale je určitě lepší mít speciální kostky k dispozici. Pak jsou tu ještě věci exkluzivní pro předobjednávky jako uzavíratelný obal na celou trojici knih, zástěna pro vypravěče a třináct exkluzivních figurek jednotlivých asasínů. Legendární edice stojí zhruba 3 000 korun.

Přestože se Assassin's Creed Roleplaying Game bude posílat z Evropy, nevyhnete se poštovnému ani dani. Očekávané vydání knih je pak v říjnu roku 2024. Pokud chcete samotnou hru vyzkoušet, stále jsou k dispozici rychlá pravidla i aplikace na hody.