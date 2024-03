Rozšíření Soulslike Roleplaying udělá z vaší D&D kampaně tuhé utrpení ve stylu Dark Souls

4. 3. 2024 13:00 | RPG | autor: Michal Krupička

Chcete si okořenit vaší kampaň v Dungeons & Dragons? Už vám kosení koboldů a draků přijde moc snadné? Milujete Dark Souls? Tak to pro vás má vydavatelství Kobold Press odpověď na všechny vaše problémy a touhy! Tedy alespoň na ty, které se týkají otázky: „Jak by se asi hrálo D&D, kdyby to bylo Dark Souls mezi TTRPG hrami?“

Za vším stojí patnáctistránková příručka Soulslike Roleplaying, kterou v podobě PDF seženete na oficiálních stránkách vydavatele za necelou stokorunu. Najdete v ní nová pravidla, která váš zážitek přiblíží populárnímu žánru japonských akčních RPG, jež se vyznačují svou vysokou, ale férovou obtížností.

Budete cestovat od ohniště k ohništi, balancovat mezi tím, zda své zkušenosti utrácet nebo riskovat, že je při smrti navždy ztratíte. Nechybí nová soubojová pravidla, NPC a ukázkový příběh, který vás nechá získat zpět svou pravou duši od děsivého draka s typicky soulsovským jménem Ebonwrath the Blackdrake.

Hlavní síla rozšíření je samozřejmě v tom, že je aplikovatelné na cokoliv, co z D&D 5E hrajete. Tak co, vydáte se do světa velkých mečů, tuhých bossů, mysteriózních, pochechtávajících se NPC, která sedí u ohnišť, jež jsou vaším jediným záchytným bodem na cestě za další smrtí?