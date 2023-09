Původní Dračí doupě je konečně oficiálně dostupné v PDF

26. 9. 2023 8:44 | RPG | autor: Michal Krupička

Dračí doupě je pravděpodobně první RPG hra každého z nás. Tedy každého, komu je přes třicet... Zdá se to neuvěřitelné, ale první verze pravidel vyšla už roku 1990, dostala celkem šest vylepšení až do poslední edice 1.6, vyšla pravidla pro pokročilé a Dračí doupě Plus s hromadou rozšíření. Je ale spodivem, že samotná základní příručka je dlouhodobě vyprodaná a dotisk nikde.

Ano, kniha jde sehnat po antikvariátech nebo bazarech a najdete i elektronické kopie, které jsou ale často okopírované na domácích tiskárnách v kvalitě poplatné své době. Pokud navíc seženete příručky v dobrém stavu, není neobvyklé, že za ně zaplatíte pořádný balík. Teď se ale objevuje nová příležitost.

zdroj: Altar Games

Vydavatelství Altar totiž na svých stránkách konečně zveřejnilo moderní PDF verzi pravidel 1.6, kterou si může koupit každý. Chcete zavzpomínat na večery před lety, kdy jste hráli hraničáře, siccy a louskali procentuální tabulky, kterými žila celá RPG komunita? Stačí navštívit stránky nakladatelství a za lidovou cenu 99 korun si knihu pořídit. Rozhodně to ale není jediné, co vás v nostalgickém nakupování může zaujmout.

Některé knihy Dračího doupěte Plus jsou k dostání ve fyzické i elektronické verzi, dají se tu najít celé ročníky Dechu draka, tedy časopisu o RPG, který u nás vycházel neuvěřitelných deset let od roku 1996 až do roku 2006 a pořídit můžete i cínové figurky z dob před Heroforge a rozmachem 3D tisku. Nechybí ani doprodej různých dalších knih, deskovek a RPG doplňků. Návštěva obchodu Altaru je prostě ta pravá nostalgie pro lidi, kteří začali s RPG před víc než deseti lety.

Kdo ví, třeba se brzy dočkáme i dalších příruček v PDF a možná je to celé i průzkum pro vydání další fyzické edice oblíbených pravidel Dračího doupěte. Jeho moderní, systémově jednodušší pokračování Dračí doupě II vyšlo v roce 2011 a v současnosti existuje ve své druhé edici z roku 2017. Přestože se původnímu Dračímu doupěti nedá upřít jeho historická hodnota, dnes už je spíš jen nostalgickou vzpomínkou, která v konkurenci moderních systémů nemá tolik čím zaujmout. Na druhou stranu, ony ty vzpomínky mají občas pořádnou sílu...