Podívejte se na záznam hraní stolního RPG ze světa Assassin's Creed Shadows

23. 1. 2025 12:00 | RPG | autor: Michal Krupička

20. března by měl konečně vyjít nový díl videoherní série Assassin's Creed s podtitulem Shadows, který hráče vezme do feudálního Japonska. Ubisoft zvolil v rámci propagace svého titulu docela neobvyklou cestu v podobě gameplaye stolního RPG.

Dříve jste mohli vidět třeba herce filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů odehrát ve videu seanci D&D, ale tam se to dá snadno pochopit, protože film ze stolního RPG přímo vychází. Není to ale poprvé, co se slavný kanál Critical Role rozhodl pro podobný projekt. Jeho členy jste mohli vidět hrát třeba hru na téma Zeldy, nebo dokonce Doom Eternal.

K propagaci asasínů nebyl vybrán nikdo jiný než věhlasný vypravěč Matt Mercer a jeho kolegové. Navíc s nimi ke stolu usedla i Emily Piggford a Peter Šinkoda, kteří mají role přímo v chystané videohře. Emily dokonce dabuje jednu ze dvou hlavních postav Tomiko. Celá skupina pak v rámci jednoho sezení odehrála za vlastní postavy příběh, který je novou videohrou inspirovaný. Spoilerů ze hry se bát nemusíte.

Critical Role bohužel nepoužil chystanou oficiální RPG adaptaci Assassin's Creed pro natočení videa, ale domácí pravidla Mercera, ale co se dá dělat... Podle mě je bez ohledu na to, zda máte Critical Role nebo Ubisoft rádi, hlavní to, že se stolní RPG už doopravdy přesunuly z okrajového koníčku do mainstreamu.