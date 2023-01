Licence pro One D&D unikla na internet. Blíží se konec odvozených her jako Pathfinder?

6. 1. 2023 15:03 | RPG | autor: Pavel Bareš

Hele, já vím, že o problémech Wizards of the Coast v poslední době píšeme každou chvíli a začíná se to ohrávat. Ale to je opravdu jen proto, že těch několik měsíců od ohlášení One D&D byly nefalšované žurnalistické žně, během kterých Wizards zasévají jeden skandál za druhým.

Blesková rekapitulace: V posledních týdnech je v komunitě D&D žhavým tématem takzvaná OGL, tedy otevřená licence, která umožňuje třetím stranám vytvářet a především prodávat obsah kompatibilní s D&D bez valných závazků vůči Wizards of the Coast. Respektive tak to fungovalo během cyklu páté edice, během které hra zažila svůj největší boom, mimo jiné i díky ohromným kvantům obsahu třetích stran, jako třeba populární Pathfinder nebo třeba streamovaná show Critical Role, která má na aktuální popularitě D&D lví podíl).

Wizards z těchto produktů nikdy neviděli ani korunu, ale stále těžili ze zvyšující se popularity hry jako takové. S blížící se novou edicí – a množících se prohlášení o tom, že je načase D&D pořádně monetizovat – narůstaly obavy hráčů o tom, jak to s OGL pro One D&D vlastně bude. Jen před pár dny jsem vám psal o tiskovce Wizards, ve které fanouškům a tvůrcům poodkryli karty stran toho, jak přesně by měla nová OGL fungovat. Ta tiskovka vyvolala v komunitě nemalé obavy. A teď Wizards celá licence unikla na internet a z obav se stává rozhořčení a panika.

Mějme samozřejmě na paměti, že jde o únik a ne o oficiální vyjádření (kterého se nejspíše dočkáme během příštího týdne, pročež nám definitivně dojdou D&D thumbnaily s tematickými hromadami zlata). Dokument obdržela Linda Codega z Gizmodo z „důvěryhodného zdroje“, a pokud jde o věrohodné informace, má se to s novou licencí nějak takto:

O nutnosti podávání přehledu příjmů a o honorářích pro Wizards of the Coast od tvůrců s příjmem vyšším než 750 000 dolarů ročně už jsme si psali minule (z leaknutého dokumentu nyní víme, že výše honorářů měla být mezi 20 % a 25 % z částky inkasované nad rámec oněch hraničních 750 000). Hlavní novinky ale spočívají v několika, chtělo by se říct zákeřných kličkách, kterými mohou Wizards třetím stranám pořádně podtrhnout koberec pod nohama.

Předně, s aktivací nové OGL skončí platnost té staré, na základě které doposud vychází ohromné množství produktů s dalším ohromným množstvím stále ve vývoji. To znamená, že tvůrci, kteří teď buď vydávají, nebo vytváří D&D produkty, budou svou činnost muset buď zastavit, nebo souhlasit s novými pravidly, ať už jsou pro ně jakkoli nevýhodná – a pozor, dokument měl původně vyjít na veřejnost čtvrtého ledna a vejít v platnost už třináctého, což by těmhle tvůrcům dalo sotva více než týden na zareagování na potenciálně likvidační obchodní zvrat.

K tomu dává nová OGL Wizardům plná práva na jakýkoli obsah vytvořený pod touto licencí – což by jim dalo možnost vzít jakýkoli obsah třetí strany a publikovat ho jako svůj vlastní, aniž by museli tvůrcům vyplácet procenta či je vůbec žádat o svolení. Licence jim navíc dává právo dohodu kdykoli změnit či ukončit s upozorněním pouze třicet dní předem.

Je tu i pár dalších dílčích perliček hodných zmínky. Například, že nová OGL motivuje tvůrce chystající crowdfundingové projekty k tomu, aby preferovali Kickstarter oproti jiným platformám, neboť pak ze svého projektu budou muset platit nižší procenta.

Nebo fakt, že se má OGL specificky vztahovat pouze na tištěné a staticky elektronické formáty, což je formulace vedoucí k tomu, aby lidé v rámci OGL publikovali pouze příručky, moduly a scénáře a nikoli alternativní formáty jako knihy, komiksy a interpretativní tance. Ale především tu jde samozřejmě o filmy a streamované show. Takže jak blížící se velkofilm, tak Critical Role a řada dalších actual plays si budou muset dohodnout podmínky s Wizards napřímo. Vyvstává tím ale otázka, co bude s obsahem pro VTT (virtuální tabletopy), který často z povahy nebývá statický. Znamená to, že jej tvůrci nebudou moci prodávat?

Celý text od Codegy si můžete přečíst zde či si jej nechat rozebrat ve videoformě například tady. Celkové vyznění a záměr nové OGL je nicméně jasný: Jde o větší monetizaci značky a oslabení konkurence. Dokument samotný ostatně obsahuje následující instrukci: „OGL nikdy neměla dotovat naši konkurenci a nebylo jejím záměrem umožňovat lidem vytvářet aplikace, videa či cokoli jiného než tištěný (a pro tisk určený) materiál.“

A z ryze kapitalistického hlediska to samozřejmě dává smysl. Ostatně fakt, že během celé páté generace D&D si mohlo tolik firem i jednotlivců na obsahu pro tuhle hru de facto založit živnost, aniž by Wizards museli platit čímkoli jiným než poněkud abstraktním „zvyšováním renomé značky“, to je věc docela nevídaná. Můžeme hořekovat nad tím, jak se kdysi niche nerdovské hobby mění v korporátní produkt určený ke generování zisku, ale to stále neznamená, že by Wizards měli povinnost dělat RPG scéně dobrého samaritána zadarmo.

Zároveň ale myslím není nefér říct, že nová podoba OGL se zhoupla z jednoho extrému do druhého. Nová pravidla mohou být pro mnoho tvůrců likvidační, dávají Wizards možnost využívat třetí strany vyloženě predátorským způsobem bez nároku na jakoukoli kompenzaci či uznání a především nedávají jim valně na výběr. Pokud chcete dál vydávat svoje produkty, musíte souhlasit s podmínkami, a pokud jsou pro vás neúnosné, vaše živnost skončí doslova z týdne na týden.

Je ale opět důležité zmínit, že dokument zatím nevyšel oficiální cestou – a vzhledem k tomu, že jeho vydání bylo naplánováno už na středu a nestalo se tak, můžeme optimisticky doufat, že důvodem pro toto zdržení je určitá míra nerozhodnosti na straně Wizards of the Coast. Ostatně i v dokumentu samotné se má psát: „Pokud (v reakci na vydání nové OGL) obdržíme negativní zpětnou vazbu a špatné PR, jsme otevření tomu se nechat přesvědčit, že jsme učinili špatné rozhodnutí.“

Tak schválně.