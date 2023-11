Jeden z hlavních vývojářů Baldur's Gate a Dragon Age přichystal pekelné dobrodružství pro D&D

13. 11. 2023 15:04 | RPG | autor: Michal Krupička

Informovat o každém modulu, kampani nebo rozšíření pro Dungeons & Dragons by bylo asi jako počítat jednotlivé listy v podzimní zahradě. Občas se ale ukáže něco tak zajímavého, jako je zrovna vydaný dodatek Chains of Asmodeus. Napsal ho James Ohlen, jeden z hlavních designérů videoherního studia Bioware, který stál u zrodů titulů jako Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Prameny či Neverwinter Nights.

Když po 22 letech z firmy odešel, začal se věnovat tvorbě pravidel pro stolní RPG. Není se čemu divit, když ho zakládající členové Bioware původně najmuli díky tomu, že jím vedená sezení v D&D byla vždy plná hráčů a byl považovaný za opravdu skvělého vypravěče (ano, milý čtenáři, v zahraničí se dá vedením RPG i živit a lidé skutečně platí za to, že si mohou u někoho zahrát).

Každopádně pomocí své společnosti Arcanum Worlds teď vydává dobrodružství pro postavy od jedenácté úrovně s názvem Chains of Asmodeus. Znalci D&D už asi dokáží odnadnout, kde se příběh bude odehrávat. Ano, správně je Devět pekel světa Forgotten Realms. Nepůjde o nic menšího, než zachránit vaše duše. Kniha vás na svých 286 stranách provede celým pekelným světem až do maximální úrovně.

Navíc přidá přes padesát monster a dodá statistiky a schopnosti pro všechny hlavní démony, včetně samotného ďábelského Asmodea a nechybí ani mocné pekelné artefakty, které při používání vyžadují od vaší postavy něco nazpět a věřte, že to rozhodně nebude nic příjemného. Ostatně tak už to v pekle chodí.

Pravidla jsou zatím k dostání v PDF verzi na stránkách Dungeon Masters Guild za 700 korun. I když na sebe asi fyzické vydání nenechá dlouho čekat, existuje dobrý důvod, proč si je pořídit právě tady – výtěžek z prodeje elektronické verze jde totiž na charitu, konkrétně organizaci ExtraLife, která ve Spojených státech vybírá peníze pro dětské nemocnice. Pokud se kvůli něčemu vyplatí vydat do pekla, tak co by to mohlo být lepšího, než pomoc nemocným dětem?