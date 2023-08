Humble Bundle nabízí RPGčka podle Falloutu a Dishonored s terény k vytištění

3. 8. 2023 13:32 | RPG | autor: Michal Krupička

Co má společného poutník cestující pustinou v modrožlutém overalu s číslovkou na zádech a vrah s nadpřirozenými schopnostmi teleportující se po střechách města, jehož stroje pohání velrybí olej?

V první řadě jsou oba protagonisty z videoher od Bethesdy, podle obou z nich vyšla RPG pravidla od Modiphius Entertainment a teď se potkávají v balíčku knih a terénů 3D printables and TTRPGS na Humble Bundle. Jak asi tušíte, mluvím o cestovateli z vaultů z her Fallout a o Corvovi z Dishonored, které doplňují terény inspirované sérií Elder Scrolls.

Právě ze slavných Elder Scrolls si díky bundlu můžete vytisknout několik kobkových terénů. Mnohem zajímavější jsou podle mě ale balíčky inspirované Falloutem. V nich totiž najdete třeba hradby postapokalyptického tábora, celou sadu zmutovaných zvířat, benzinovou pumpu, nákladní auta, sady hraček nebo maskota Nuka Coly v hromadě různých póz.

zdroj: Modiphius Entertainment

Nejen že pro vypravěče tenhle balík vystačí na sestavení několika scén, ale hlavně vypadá dobře i sám o sobě a dovedu si představit si z něj něco vystavit na poličku jen tak pro radost. Pokud ale nevlastníte 3D tiskárnu, pořád vám tenhle bundle nabídne rovnou šest příruček v PDF. Tří z nich patří Dishonored.

První dvě z nich jsou základem pro hráče i vypravěče, takže se jedná o ideální způsob, jak do celých pravidel naskočit. Dozvíte se tak o whalepunku, tedy světě, ve kterém se postavy budou pohybovat i jejich schopnostech a podivné entitě známé jako Outsider. Jako poslední z trojice knih dostanete příběh zvaný The Assassins Four, který vaši skupinu během pomoci jednomu z pouličních gangů dostane do vražedné konspirace a už bude jen na vás, zda jí zabráníte, zúčastníte se jí nebo se stanete obětním beránkem.

zdroj: Modiphius Entertainment

I pro RPG Fallout dostanete základní příručku se vším, co potřebujete k přežití v pustině. Další dvě přiložené příručky v designu stylových pulpových magazínů obsahují po jednom příběhu. Fully Operational je určený pro vyšší úrovně postav (16. až 20.), které se vydají po stopách prototypu energozbroje, zatímco Orange Colored Sky vypráví o nemocnici uprostřed zničeného města, kde se začnou objevovat drogově závislí, kteří jsou imunní vůči obyčejným metodám léčby. Tenhle příběh si užijete už na 6. až 10. úrovni postav.

Celý balíček 19 položek, tedy RPGček a modelů k vytištění, v bundlu pořídíte za necelých 600 korun, a ještě jako bonus dostanete kupón na 20% slevu na nákup v online obchodě vydavatele. Můžete ho využít třeba k pořízení nového rozšíření k Falloutu s názvem Winter of Atom, které vás na svých 248 stranách zavede do zamrzlé pustiny Commonwealtu.

Jedná se o vůbec první knihu úkolů pro Fallout, která zároveň představí i kult Children of Atom, tedy hlavní hrozbu v příběhu pro postavy od 1. do 21. úrovně. Kniha představí i nové neutrální frakce, přidá možnost zahrát si za Syntetiky třetí generace, Protectony nebo samotné kultisty z řad Children of Atom.

Vzhledem k jejímu zasazení hráče čeká i rozšíření pravidel pro přežívání v nehostinném prostředí a pravidla pro navazování vztahů s jednotlivými usedlostmi. Prostě pořádná dávka obsahu, která snad nebude trpět tím, že by vás Preston nutil na sto místech postavit dvě postele a kulometnou věžičku, jak tomu bylo ve Falloutu 4...