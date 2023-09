Blíží se nová deskovka i RPGčko podle slavného MMORPG RuneScape

22. 9. 2023 9:13 | RPG | autor: Michal Krupička

RPG podle klasického MMORPG RuneScape se blíží. Stojí za ním vývojáři z anglických Steamforged Games, kteří rozhodně nejsou nováčky v oboru adaptací slavných značek do podoby deskových her a RPG pravidel. Mají za sebou adaptace jako Dark Souls, Monster Hunter, Gears of War a chystají třeba Elden Ring a Horizon Forbidden West.

Zároveň to ale není jejich první návštěva světa RuneScape. Minulý rok totiž na deskovku RuneScape Kingdoms: Shadow of Elvarg vybrali na Kickstarteru téměř dvacet čtyři a půl milionu korun. Je vlastně až s podivem, že na RPG pravidla RuneScape Kingdoms: The Roleplaying Game se vybírat nebude, ale půjdou rovnou do prodeje.

RPG RuneScape se bude snažit co nejvěrněji zachytit atmosféru své předlohy, tedy té původní z roku 2001. Novější RuneScape totiž nedávno čelil kritice hráčů za agresivní a špatný model mikrotransakcí. Ty nás ale podle všeho v RPG nečekají a nemusíte se bát, že byste svému vypravěči museli dávat skutečné peníze za lepší meč.

zdroj: Steamforged Games

Jinak není o samotné hře moc informací. Údajně by měla používat systém vytvořený na míru a využívající tři šestistěnné kostky. Autoři se dušují, že věrně zachycují mechaniky hry a hráč u stolu by si měl připadat, že je zase zpět ve známém světě. Což by mohlo znamenat hru primárně za lidské hrdiny a hromadu schopností a dovedností.

Určitě bude zajímavé sledovat, jak se RuneScape Kingdoms: The Roleplaying Game popere třeba s nepřeberným množstvím možností, jak vytvářet předměty, a hlavně těžit materiály na jejich výrobu, protože já si bez hodin a hodin těchto činností RunesCape snad ani nedovedu představit. Příručka má nabídnout i rady pro vypravěče, jak vést pocitově věrnou kampaň ve světě Gielinoru.

Deskovka RuneScape Kingdoms: Shadow of Elvarg je pak kooperativní kampaňovou hrou, v níž budete plnit hlavní i vedlejší úkoly, bojovat s řadovými nepřáteli i bossy, rozmlouvat s NPCčkami a v neposlední řadě dojde při zachraňování světa na výrobu předmětů a pečení koláčů se schopností změnit průběh partie.

Na obě hry se již brzy spustí předobjednávky na stránkách vydavatele, kde bude zároveň možné pořídit si RPGčko v exkluzivní sběratelské edici, zatímco k deskovce tu budou k dispozici rovnou čtyři rozšížení. Nabídku završí krabice s vylepšenými komponenty, ať už je řeč o lepších kostkách, neoprenových mapách a dřevěných i kovových žeton, což jistě najde uplatnění v obou produktech. Očekávané vydání je pak stanovené na březen příštího roku.