Tvůrci deskovek Heroes of Might & Magic III a Wolfenstein chystají adaptaci Master of Orion

3. 10. 2023 8:41 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Archon Studio je jedno z těch studií, které zasvětilo svou tvorbu adaptování slavných videoher do deskových podob. Tímto způsobem v minulosti přineslo stolního Wolfensteina a dokončuje Heroes of Might & Magic III: The Board Game, která na Kicksterteru vybrala neskutečné množství peněz a podpořilo ji tolik Čechů, že to tvůrcům stojí za lokalizaci do češtiny.

Hra sice svým podporovatelům ještě nedorazila, ale studio už začíná lákat na svůj další projekt, kterým bude Master of Orion: Ad Astra podle starší počítačové sci-fi strategie Master of Orion. Půjde o 4X sci-fi pro 2 až 4 hráče na 90 až 200 minut.

Na výběr bude ze šesti odlišných ras, v jejichž čele se pokusíte dobýt titulní souhvězdí. Na vašich bedrech bude správa celé vaší populace, vývoj nových technologií, výstavba klíčových staveb a v neposlední řadě i špionáž. A když na to dojde, zapojí se i armáda třeba v soubojích s vesmírnými piráty.

Z prvních obrázků se rovněž dozvídáme o modulárním herním plánu, plastových figurkách vesmírných plavidel (kvalita miniatur od Archonu je v deskovkách na nejvyšší možné úrovni), kartách lodí i desce hráče.

„Master of Orion má v mém herním srdci zvláštní místo, protože jsem mu v roce 1999 věnoval tisíce hodin. Jako dítě jsem trávil školní prázdniny u dědečka, daleko od počítačů. Během těchto chvil jsem začal navrhovat deskové hry inspirované videohrami, které jsem miloval, a jeden z těchto výtvorů byl založený právě na hře Master of Orion. Tento projekt proto pro mě není jen vášní; je to neuvěřitelně nostalgická cesta a splněný sen,“ uvedl šéf studia Jarek Ewertowski.

V tuto chvíli je to o samotné hře vše. V následujících měsících jistě začnou vyplavávat další informace a nejmoudřejší budeme v příštím roce během kampaně na Kickstarteru, kde bude zajímavé sledovat, zda i Master of Orion: Ad Astra strhne davy jako Heroes of Might & Magic III: The Board Game.