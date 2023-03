Zlatá kostka je nová česká cena deskových her od komunity i kritiků. Sami máme v porotě několik zástupců

9. 3. 2023 9:28 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Němci mají Spiel des Jahres, Francouzi mají As d’Or a Češi mají… No, vlastně nic podobného. Jistě, je tu spousta cen nejrůznějších webů, ale aby existovala jedna cena, která vyzdvihuje nejen hlas hráčů z řad široké veřejnosti, ale i hlasy mnoha kritiků, novinářů a influencerů, tak to tu ještě nebylo. A již brzy bude!

Je nám ctí představit vám projekt Zlatá kostka, který by měl rok co rok udělovat dvě ceny hrám z předešlého roku. Projekt sice vzešel z ceny Deskozóny YouTubera Kubrta, ale stal se z něj projekt, na kterém se podílí celá řada známých tváří českého deskoherního rybníčku.

O jedné ceně rozhodne česká komunita hráčů, o druhé vybraní porotci. Zároveň jde ale o poměrně neotřelý způsob, kdy o nominacích komunity nakonec rozhodne porota a o nominacích poroty zase rozhodne komunita.

zdroj: Zlatá kostka

V rámci poroty samozřejmě nechybí již zmíněný Kubrt a jeho nová parťačka Anet, ale můžete znát i spoustu jmen spojených s naším webem, ať už je to Aleš „Alladjex“ Matas, který se mnou moderuje BoardGame Club, či Martin Lebduška a Jan Plachý, kteří pro nás píší recenze. Za naší party nechybí ani má maličkost.

V porotě jsou ale i další známá jména jako Radka Mužíková z Deskovek pro tři bratry, Petr „Alf Board“ Sajdeman nejen ze Sólohráčů, Petr „Youda“ Plášil z Deskofobie, YouTuber Petr „Anathreius“ Langer a čtyři z týmu JOUOB.castu: Viktor „VikTok“ Hrabáč, Ivo „Oskar“ Osvald, Marek „Microjelen“ Kolouch a Vladimír „McQ“ Prokop.

Komunitní hlasování o nejlepší hru roku (o níž, připomínám, nakonec rozhodne zmíněná porota), proběhne ve dnech od 1. do 14. dubna přímo na webu Zlatá kostka a můžete počítat s tím, že každý účastník bude zároveň zahrnutý do slosování o hmotné ceny, mezi nimiž samozřejmě nebudou chybět deskovky.

Ve stejném období bude komunita rovněž rozhodovat o hře roku z nominací, které do té doby učiníme my, porotci. Slavnostní vyhlášení proběhne 13. května na herní akci Kubrt Off-line 2023 v Počátkách na Vysočině. Více informací na oficiální stránce.