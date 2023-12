Zenovou deskovku Beacon Patrol si můžete vyzkoušet zadarmo na Steamu

15. 12. 2023 9:30 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Letošní novinka Beacon Patrol je malá kooperativní deskovka s docela unikátní výtvarnou stránkou, v níž převládá modrá (moře), bílá (pevnina) a červená (majáky a bójky). Jde o vyloženě zenovou záležitost, kdy jednoduše přikládáte dílky jeden ke druhému a tvoříte tak souvislé moře plné výše zmíněných prvků.

Hra silně připomíná Carcassonne svými dílky a stylem stavby, zatímco herní zážitek se víc blíží třeba ke hře Dorfromantik. Pokud vás hra zaujala a chtěli byste jí před koupí vyzkoušet, tak máte skvělou příležitost, jelikož je dostupná zdarma v podobě videohry na Steamu.

Konkrétně hledáte titul Beacon Patrol: First Horizons, který je určený pro jednoho hráče a dá vám ochutnat z toho, jak se hraje deskovka. V přípravě na příští rok je i plnohodnotná adaptace nazvaná jednoduše Beacon Patrol, která oproti First Horizons nabídne i kooperaci, a to online i lokálně na jednom či více ovladačích/klávesnicích.

Zatím si můžete vyzkoušet jen demoverzi této finální adaptace, a ještě není známo, kolik si tvůrci za digitální Beacon Patrol budou účtovat. Nicméně pokud si potřebujete zarelaxovat, tak Beacon Patrol: First Horizons rozhodně doporučuji.